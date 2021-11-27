Алтапресс: +523. Алтайский край вышел на плато заболеваемости ковидом

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 523 (на 5 меньше, чем днем ранее) новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 525 пациентов, умерло 28 человек, сообщил 26 ноября оперштаб.

Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин.

В тяжелом состоянии находится 759 пациентов, 263 из них на аппаратах ИВЛ.

Всего в больницах 3 405 человек с коронавирусом и 398 с ковидной пневмонией.

Уровень заболеваемости в регионе выше среднероссийского, но край уже преодолел пиковые значения новой волны и вышел на плато, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

Всего в крае с начала пандемии заболело 101 953 человека, в том числе 8 304 ребенка. Выздоровели 73 021 человек, умерли 7 057 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 133,

Бийск , Рубцовск — по 36 заболевших,

Рубцовск — по 36 заболевших, Камень-на-Оби — 23,

Алейск , Заринск — 16,

Заринск — 16, Славгород — 15,

Волчихинский район — 14,

Мамонтовский район — 13,

Первомайский , Угловский район — по 12,

Угловский район — по 12, Благовещенский район — 11,

Белокуриха , Яровое , Калманский , Михайловский , Поспелихинский , Топчихинский — по 10,

Яровое Калманский Михайловский Поспелихинский Топчихинский — по 10, Завьяловский , Залесовский районы — по 9,

Залесовский районы — по 9, Краснощековский , Рубцовский , Шипуновский районы — по 8,

Рубцовский Шипуновский районы — по 8, Егорьевский , Каменский , Родинский районы — по 7,

Каменский Родинский районы — по 7, Кытмановский , Немецкий национальный , Тюменцевский районы — по 6,

Немецкий национальный Тюменцевский районы — по 6, Алейский , Бурлинский , Крутихинский , Усть-Калманский районы — по 5,

Бурлинский Крутихинский Усть-Калманский районы — по 5, Новичихинский , Усть-Пристанский районы — по 3,

Усть-Пристанский районы — по 3, Табунский район — 4,

Заринский , Панкрушихинский , Суетский , Хабарский районы — по 2,

Панкрушихинский Суетский Хабарский районы — по 2, Баевский , Курьинский , Кулундинский , Павловский , Ребрихинский , Романовский , Шелаболихинский район — 1.

Алтапресс