Алтапресс: +523. Алтайский край вышел на плато заболеваемости ковидом
За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 523 (на 5 меньше, чем днем ранее) новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 525 пациентов, умерло 28 человек, сообщил 26 ноября оперштаб.
Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин.
В тяжелом состоянии находится 759 пациентов, 263 из них на аппаратах ИВЛ.
Всего в больницах 3 405 человек с коронавирусом и 398 с ковидной пневмонией.
Уровень заболеваемости в регионе выше среднероссийского, но край уже преодолел пиковые значения новой волны и вышел на плато, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.
Всего в крае с начала пандемии заболело 101 953 человека, в том числе 8 304 ребенка. Выздоровели 73 021 человек, умерли 7 057 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 133,
- Бийск, Рубцовск — по 36 заболевших,
- Камень-на-Оби — 23,
- Алейск, Заринск — 16,
- Славгород — 15,
- Волчихинский район — 14,
- Мамонтовский район — 13,
- Первомайский, Угловский район — по 12,
- Благовещенский район — 11,
- Белокуриха, Яровое, Калманский, Михайловский, Поспелихинский, Топчихинский — по 10,
- Завьяловский, Залесовский районы — по 9,
- Краснощековский, Рубцовский, Шипуновский районы — по 8,
- Егорьевский, Каменский, Родинский районы — по 7,
- Кытмановский, Немецкий национальный, Тюменцевский районы — по 6,
- Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Усть-Калманский районы — по 5,
- Новичихинский, Усть-Пристанский районы — по 3,
- Табунский район — 4,
- Заринский, Панкрушихинский, Суетский, Хабарский районы — по 2,
- Баевский, Курьинский, Кулундинский, Павловский, Ребрихинский, Романовский, Шелаболихинский район — 1.