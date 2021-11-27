ГОРНЯК22 27.11.2021
Барнаул

Алтапресс: +523. Алтайский край вышел на плато заболеваемости ковидом

Горняк22
12 часов Ago

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 523 (на 5 меньше, чем днем ранее) новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 525 пациентов, умерло 28 человек, сообщил 26 ноября оперштаб.

Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин.

В тяжелом состоянии находится 759 пациентов, 263 из них на аппаратах ИВЛ.

Всего в больницах 3 405 человек с коронавирусом и 398 с ковидной пневмонией.

Уровень заболеваемости в регионе выше среднероссийского, но край уже преодолел пиковые значения новой волны и вышел на плато, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

Всего в крае с начала пандемии заболело 101 953 человека, в том числе 8 304 ребенка. Выздоровели 73 021 человек, умерли 7 057 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 133,
  • Бийск, Рубцовск — по 36 заболевших,
  • Камень-на-Оби — 23,
  • Алейск, Заринск — 16,
  • Славгород — 15,
  • Волчихинский район — 14,
  • Мамонтовский район — 13,
  • Первомайский, Угловский район — по 12,
  • Благовещенский район — 11,
  • Белокуриха, Яровое, Калманский, Михайловский, Поспелихинский, Топчихинский — по 10,
  • Завьяловский, Залесовский районы — по 9,
  • Краснощековский, Рубцовский, Шипуновский районы — по 8,
  • Егорьевский, Каменский, Родинский районы — по 7,
  • Кытмановский, Немецкий национальный, Тюменцевский районы — по 6,
  • Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Усть-Калманский районы — по 5,
  • Новичихинский, Усть-Пристанский районы — по 3,
  • Табунский район — 4,
  • Заринский, Панкрушихинский, Суетский, Хабарский районы — по 2,
  • Баевский, Курьинский, Кулундинский, Павловский, Ребрихинский, Романовский, Шелаболихинский район — 1.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Алтайского депутата задержали за изнасилование 14-летней племянницы

Алтапресс: Алтайского депутата задержали за изнасилование 14-летней племянницы

Горняк22
12 часов Ago
В отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай завели уголовное дело об изнасиловании 14-летней девочки, сообщило СУ СКР по Алтайскому краю. Задержанный в...
Алтапресс: В центре Барнаула за 12 млн рублей продается подковообразная квартира с футуристическими интерьерами

Алтапресс: В центре Барнаула за 12 млн рублей продается подковообразная квартира с футуристическими интерьерами

Горняк22
12 часов Ago
Квартира, которую продают в краевой столице, находится на ул. Партизанская, 76. Недвижимость площадью 141,7 кв. м отличается эксклюзивной полукруглой планировкой и необычным дизайном интерьера....
Алтапресс: «Да вы что делаете?»: в Алтайском крае решили повременить с позицией по федеральному закону о QR-кодах

Алтапресс: «Да вы что делаете?»: в Алтайском крае решили повременить с позицией по федеральному закону о QR-кодах

Горняк22
12 часов Ago
26 ноября депутаты Алтайского краевого заксобрания большинством решили не давать пока свой отзыв федеральному закону о QR-кодах, а провести его в форме опросного голосования 10 декабря....
Алтапресс: Чистки продолжаются. В Барнауле на проспекте Ленина сносят очередного послевоенного «долгожителя»

Алтапресс: Чистки продолжаются. В Барнауле на проспекте Ленина сносят очередного послевоенного «долгожителя»

Горняк22
12 часов Ago
Главный проспект краевой столицы в районе моста на Новом рынке продолжают освобождать от аварийных домов. В пятницу, 26 ноября, начался демонтаж здания на пр. Ленина, 129/3....

Читать по теме:

ВТОПЕ: