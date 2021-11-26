ГОРНЯК22 26.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле почти за 5 млн рублей продается «застенчивый» дом с жизнерадостными интерьерами

Горняк22
6 часов Ago

В краевой столице на продажу выставили небольшой коттедж площадью 74,5 кв. м. Он расположен на участке в 4,5 соток, неподалеку от основных дорожных развязок — на ул. Челюскинцев, 14-а. Снаружи дом выглядит неприметно — фасад обшит светлым сайдиногом, будто спрятан за кронами тополей. Внутри же у него таится буйство красок.

В Барнауле на ул. Челюскинцев, 14-а продается дом с "жизнерадостными" интерьерами. "Циан".

В небольшом, на первый взгляд, одноэтажном коттедже есть все необходимое для комфортной жизни: просторная кухня-гостиная, две изолированные комнаты, большая уборная.

Обстановку дома сложно отнести к какому-то конкретному стилю. Эклектику внутреннего пространства коттеджа больше похожа на карнавальный интерьер. Насыщенные цвета стен комнат (розовые и травянисто-зеленые), яркая мебель, большое количество привлекающих внимание акцентов — черты обстановки, создающей настроение. Скучно в таком интерьере точно не будет.

Дом подключен ко всем коммуникациям: водопроводу, центральной канализации и газу. А на участке, помимо коттеджа, уместились гараж для двух автомобилей, баня и теплица.

По периметру жилого строения установлено видеонаблюдение.

В Барнауле на ул. Челюскинцев, 14-а продается дом с &quot;жизнерадостными&quot; интерьерами.1 В Барнауле на ул. Челюскинцев, 14-а продается дом с «жизнерадостными» интерьерами. «Циан».

Земельный участок благоустроен: на нем высажен газон, декоративные посадки и такие плодовые культуры, как слива, яблоня, черная смородина, жимолость и т. д.

Алтапресс

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