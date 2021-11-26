ГОРНЯК22 26.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Создатели сырного стартапа на Алтае запустили новую линию и зашли в «Марию-Ра»

Горняк22
6 часов Ago

«Новоалтайский маслосырзавод», построенный с нуля семьей известного на Алтае IT-предпринимателя Газукина, в нынешнем году запустил новую линию фасовки сыра. Теперь продукция предприятия поступает на полки магазинов в порционном формате.

Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова

Как сообщил на экспертном совете altapress.ru Иван Газукин, исполнительный директор «Новоалтайского маслосырзавода», фасуется продукция в удобный пакет флоу-пак. Это позволило предприятию существенно расширить свое присутствие в торговых сетях.

Если в 2020 году маслосырзавод работал с одним ритейлером — «Магнитом», то теперь их 24. В том числе и местный мастодонт — торговли сеть «Мария-Ра», с которой производитель старается наладить отношения уже во второй раз.

«Но пока в „Мария-Ра“ мы представлены только среди акционных товаров», — пояснил Иван Газукин.

Что известно о предприятии

Маслосырзавод Газукиных — первый реальный резидент технопарка в Новоалтайске. Свое предприятие инвесторы возвели с нуля за 51 неделю.

Прежде чем приступить к реализации своего сырного проекта Газукины переработали 27 его вариантов. Изначально рассматривалось производство и мягких сыров по типу моцареллы и цельномолочной продукции. Но после детального анализа их отметали.

Остановиться решили на полутвердых сырах. Правда, выбрали не всем известные сорта вроде «Голландского» или «Витязя», а специально разработанные для сыроварни индивидуальные рецептуры.

Покровская сыроварня в Новоалтайске 1 Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова Покровская сыроварня в Новоалтайске 2 Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова Покровская сыроварня в Новоалтайске 3 Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова Покровская сыроварня в Новоалтайске 4 Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова Покровская сыроварня в Новоалтайске 5 Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова

В ассортименте предприятия есть классический сливочный сыр, мраморный, сыры с ароматом топленого молока и карамели. Плюс к этому два вида с добавками — белыми грибами и грецким орехом.

В 2021 году завод выпустил новый вид сыра с абхазской аджикой.

Алтапресс

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