ГОРНЯК22 26.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайский край сковало жутким гололедом после мощного снегопада и ливня

Горняк22
6 часов Ago

Мороз, обернувшийся жутким гололедом, пришел в Алтайский край после снегопада и дождя, которые обрушились на регион накануне.

Гололед. altapress.ru

По информации алтайского Гидрометцентра, 26 ноября в крае будет −6…−11 градусов, местами по северу до -16 градусов.

По востоку местами снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Температура воздуха в краевой столице составит −9…−11 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду.

Алтапресс

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