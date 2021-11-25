Алтапресс: Первые афиши, молодой Обухов и эскизы «Войцека». 100 фактов об алтайском театре драмы к вековому юбилею

27 ноября 2021 года Алтайскому театру драмы исполняется сто лет. «Афиша» решила символично отобразить историю и жизнь театра в ста самых разнообразных фактах. Первая часть была посвящена довоенному периоду, вторая — военному. Третий материал «Афиша» решила посвятить интересным фотофактам.

Актриса театра драмы Светлана Талалаева altapress.ru

1. Первые афиши были совсем не похожи на современные — никаких картинок или фотографий, зато максимально много информации.

Из них мы можем узнать интересные подробности из жизни того времени. Например, что вечерние спектакли начинались довольно поздно — в 19:00, 20:00 и даже 21:00.

Довоенные афиши Барнаульского драматического театра altapress.ru

На вечерние спектакли дети до 16 лет не допускались. Но они могли сходить на дневные спектакли — они начинались в 12 часов.

В 30-е годы вход в театр был по талонам.

На афишах зрителей извещали о том, что работают буфеты и киоски, что заключаются договора на летний сезон (тогда театр работал в формате антреприз — об этом мы подробно писали в первом материале), в саду играл оркестр духовой музыки.

2. Также в Народном доме давали «грандиозный спектакль-бал» с дивертисментом (ряд концертных номеров) и кабаре «Красный перец». В финале вечера объявлялся маскарад — человека в самом оригинальном костюме ждал приз. Танцы шли до 4 утра.

Афиша 1930-х годов altapress.ru

А после третьего звонка вход в зрительный зал «безусловно» воспрещался.

3. А вот и снимок одной из первых трупп барнаульского гостеатра.

К 1920-ому году в Барнауле было очень много разнообразных профессиональных, полупрофессиональных, любительских и самодеятельных театров.

Труппа Первого Государственного театра, 1926 год altapress.ru

Список, составленный отделом Алтайского губполитпросвета в январе 1921 году, насчитывал 44 театра. Только на сцене Народного дома одновременно существовали несколько коллективов — центральный театр, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й рабочие театры, украинская музыкально-драматическая труппа и детский театр им. Маркса.

С приходом НЭПа учреждения культуры стали сниматься с государственного обеспечения и переводиться на местное финансирование. В Народном доме осталось только два театра — центральный и рабочий, которые были переименованы в 1-й и 2-й гостеатры.

В октябре в этих театрах открылся зимний сезон. Но у Алтайского губполитпросвета не было средств на их содержание, театры перевели на хозрасчет.

Было принято решение повысить цены на билеты — что отпугнуло зрителя. Тогда власти приняли решение объединить два коллектива в одну труппу — Первого государственного театра.

4. Еще фотографии труппы Барнаульского драматического театра — 1936 год и 1950 года.

Труппа театра в 1936 году altapress.ru Труппа театра в 1950 году altapress.ru

5. На фото видно, как сильно изменились костюмы и грим артистов. Пожалуй, сегодня ни в одном театре подобный стиль невозможно увидеть.

Сцена из спектакля «Правда», 1938 год altapress.ru Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта», 1938 год altapress.ru

6. Легендарного алтайского артиста Алексея Самохвалова невероятно вдохновил актер и один из первых режиссеров театра драмы Василий Познанский в роли Чацкого (кусочек из его воспоминаний — здесь). На фото можно увидеть некоторые сцены из спектакля по пьесе Грибоедова.

Сцена из спектакля «Горе от ума», 1936 год altapress.ru Сцена из спектакля «Горе от ума», 1936 год altapress.ru Программка спектакля «Горе от ума», 1936 год altapress.ru

Из программки мы узнаем, что служанку Лизу играла жена Познанского Софья Нарышкина.

7. При театре драмы во многие времена существовали театральные студии. Режиссеры обучали молодых студентов, которые потом становились молодыми артистами и пополняли труппу театра.

Участники театральной студии, 1947 год altapress.ru

Вот участники студии 1947 года — Дементий Паротиков, Надя Суринова, Аня Уткова, Саша Котова.

8. Артисты давали концерты не только в зрительном зале Народного дома, но и выезжали на сенокосы. Снимок сделан в 1950-ом году.

Концерт артистов на сенокосе altapress.ru

9. Встреча Германа Титова с артистами спектакля «Океан» по пьесе Штейна, 1962 год.

Герман Титов с артистами театра драмы altapress.ru

10. Еще алтайские артисты много гастролировали. Вот таких высоченные афиши висели в городе Фрунзе в 1971 году.

Гастроли театра драмы в городе Фрунзе altapress.ru

11. Вы видите артиста Георгия Обухова в роли Карлсона, который встречает школьников в фойе театра перед представлением? А он есть. Это 1977 год.

Фойе театра в 1977 году altapress.ru

12. А вот, кстати, и молодой Георгий Обухов — сейчас народный артист России и лауреат премии «Золотая маска».

Георгий Обухов altapress.ru

13. Пожалуй, многие барнаульцы видели спектакль «А этот выпал из гнезда» по произведению Кизи. Но не все знают, что у этой постановки есть советская версия.

Фото со спектакля 1986 года, на сцене артисты Переверзев, Дуксин, Кирков, Дьяконов, Паротиков, Банников, Зубчук.

Фото из спектакля «А этот выпал из гнезда» altapress.ru

14. Фото молодой Ольги Кириченко — заслуженной артистки России.

Ольга Кириченко altapress.ru

15. Декорации из спектакля «Ползунов» по произведению Марка Юдалевича, 1966 год.

Эскиз к спектаклю «Ползунов» altapress.ru

16. А вот такой оригинальной была реклама спектакля «Собачье сердце» режиссера Владимира Золотаря.

Реклама спектакля «Собачье сердце» altapress.ru

17. Узнаете колесо? Так выглядит макет сценической декорации к спектаклю «Войцек» Золотаря.

Макет к спектаклю «Войцек» режиссера Владимира Золотаря altapress.ru

18. А это — эскизы костюмов. Можно сравнить по фотографиям из спектакля, удалось ли на 100 процентов воплотить эскизы в жизнь.

Эскизы к спектаклю «Войцек» режиссера Владимира Золотаря altapress.ru Эскизы к спектаклю «Войцек» режиссера Владимира Золотаря altapress.ru Эскизы к спектаклю «Войцек» режиссера Владимира Золотаря altapress.ru

19. Вот так выглядели сшитые пьесы, которыми пользовался помощник режиссера. Текст напечатан лишь на одной стороне страницы — на чистой оставлялись пометки помрежа. На некоторых экземплярах можно найти даже рисунки.

Пьеса из библиотеки театра драмы altapress.ru Пьеса из библиотеки театра драмы altapress.ru Пьеса из библиотеки театра драмы altapress.ru

20. А это — постановление правительства о присвоении театру драмы имени Василия Шукшина. Кстати, оно всегда висит в фойе театра — так что увидеть его можно перед любым представлением.

Постановление о присвоении театру драмы имени Шукшина altapress.ru

Все исторические фотографии вы можете увидеть на масштабной выставке, расположенной в фойе театра драмы. Подробнее об этом «Афиша» писала здесь.

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