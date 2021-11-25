Алтапресс: Барнаул застрял в 9-балльных пробках после ночного снегопада

Утром 25 ноября в Барнауле, по данным 2Gis, наблюдаются пробки в 9 баллов. Очевидно, причиной заторов стал прошедший снегопад.

Уборка снега в Барнауле. barnaul.org.

Особенно напряженная ситуация наблюдается на ул. Кутузова, Павловском тракте, Власихинской, Попова, Малахова, Северо-Западной, части пр. Красноармейского и других.

«У меня у одного сложилось впечатление, что как выпадает снег, снегоуборочная техника исчезает?» — написал один из автомобилистов в комментарии на 2Gis.

Пробки в Барнауле утром 25 ноября 2021 года. 2Gis

Между тем, в Барнауле продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается мокрый снег с дождем, метель и усиление ветра. На дорогах гололедица, налипание мокрого снега, возможны снежные заносы.

В ночь на 25 ноября в городе работало 105 единиц снегоуборочной техники.

Планируется вывоз снега с пр. Ленина, Социалистического, участков ул. Северо-Западной, 80-й Гвардейской Дивизии, Гоголя, Партизанской, Никитина, Жасминной, Хлеборобной, Энтузиастов, Островского, Исакова и Солнечной Поляны, передает мэрия.

Алтапресс