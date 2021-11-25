Алтапресс: Котики-психотики. Как барнаульцы «существуют» с родственниками, больными шизофренией

По данным Всемирной организации здравоохранения, шизофренией болеют около 20 млн человек в мире, У людей с этой патологией нарушено мышление, восприятие и поведение, тем не менее, они легко находят общий язык с окружающими — прямо как котики. По словам психиатров, многие пациенты понимают, что с ними что-то не так, и им очень тяжело жить в «своем» мире. Но не менее сложно тем, кто находится рядом. Корреспондент altapress.ru пообщался с людьми, чьих близких настиг этот недуг и узнал, каково существовать под одной крышей с больным шизофренией.

Психическое расстройство. unsplash.com.

Симптомы

Барнаульский психиатр Анастасия Болюбаш объясняет, что шизофрения — это хроническое расстройство психики, которое характеризуется нарушением мыслительных процессов.

Анастасия Болюбаш,

врач-психиатр Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана:

Признаки шизофрении подразделяются на три группы. Плюс-симптом — возникновение зрительных, слуховых или тактильных галлюцинаций, бреда. Минус-симптом — угасание желаний, эмоций, стремлений. Когнитивные симптомы — появление непоследовательности в мышлении.

Справка

Галлюцинации — образ, появляющийся в сознании. Больной может жаловаться на мышей в животе, насекомых под кожей. Или разговаривать с мнимым собеседником.

Бред — совокупность болезненных представлений и выводов, искаженно отражающих действительность. Например, человек уверен, что его преследуют.

Психическое расстройство. СС0

Также пациенты с шизофренией нередко испытывают расстройства настроения, страдают от бессонницы. Еще патология коварна тем, что способна заявить о себе когда угодно.

Анастасия Болюбаш,

врач-психиатр Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана:

До недавнего времени считалось, что заболевание начинает проявляться только в молодом возрасте, до 40 лет. Но последние исследования говорят, что нарушения могут возникнуть на любом этапе жизни. В том числе, в детстве. Как правило, диагноз ставят в три-четыре года, когда у ребенка уже можно отследить большую часть психических функций.

Ребенок. unsplash.com

Нина Антонова ( имена изменены по просьбе героини — Прим. ред.),

воспитывала внучку , больную шизофренией:

— Светочка с малых лет не похожа на обычных детей. Помню, когда ей было четыре года, мы поехали в Москву, в гости к родственникам. Там, ни с того, ни с сего, у нее начались сильные истерики. Такие, что успокоить никто не мог. Она раскидывала и рвала вещи, каталась по полу. Поначалу всем казалось, что у ребенка просто сложный характер. Но со временем ситуация усугублялась.

В садике Света не давала жить ни другим ребятам, ни воспитателям: дралась, грубила всем вокруг, материлась, могла даже послать. На нее постоянно жаловались. А одна сотрудница садика даже уволилась из-за «закидонов» девочки. В кружках было то же самое, поэтому внучка нигде не задерживалась.

Позже, в первом классе, стало еще хуже. Дисциплину она вообще не соблюдала. Во время урока ругалась и кричала на учителя, мол, он не так преподает. Или могла пойти гулять по коридорам, зайти в кабинет директора и сказать ему «пару ласковых».

Затем Свету перевели на домашнее обучение. Но эта мера тоже не помогла. Мы сменили трех педагогов. В конце концов, родители все-таки повели ребенка к психиатру. Специалисты быстро диагностировали шизофрению.

Как научить ребенка писать? CC0

Обнаружить болезнь врачам помогают специальные тесты, так как при обычной беседе не всегда можно понять, что человек нездоров. Многих в кабинет психиатра приводят родственники, а некоторые приходят сами, когда понимают, что стали вести себя странно.

Эксперт подчеркивает: «Осознание пациентом своего недуга играет важнейшую роль в процессе лечения. Если человек понимает, что ему нужна помощь медиков, то не доведет себя до критического состояния».

Причины

Главная причина отклонений — наследственная предрасположенность. Однако найти злосчастный ген, который в ответе за болезнь, нельзя. Поскольку эту «поломку» могут хранить в себе сразу несколько генов.

Анализы. Пробирки. CC0

Также шизофрения может проявиться после травмы головного мозга или инфекционных заболеваний.

Как распознать

Патология начинает говорить о себе множеством признаков. Не заметить эти «звоночки», находясь рядом с человеком, невозможно.

«Бытовые» признаки шизофрении

Капризность.

Невозможность заплакать.

Необоснованный смех или вовсе отсутствие смеха.

Чрезмерная чувствительность к шуму и свету.

Изменение режима дня ( чрезмерная активность или полное бездействие).

чрезмерная активность или полное бездействие). Отказ от социальной жизни.

Неадекватные высказывания и бессмысленная аргументация.

Изменения во внешнем виде ( недостаточная гигиена , не подходящая к случаю и погоде одежда).

Анастасия Болюбаш,

врач-психиатр Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана:

На первых этапах пациент начинает, к примеру, закрывать шторы, когда на улице еще светло. Озирается по сторонам, постоянно что-то переспрашивает. Закрывается от близких. Если присутствуют галлюцинации и бред, то могут быть приступы агрессии. Так как человек будет вести себя в соответствии с ситуацией, которая «прокручивается» в его голове.

Агрессия. СС0.

С детьми еще сложнее. Если мальчику или девочке поставили диагноз до того, как ребенок освоил понятия «хорошо» и «плохо», скорректировать поведение будет непросто.

Нина Антонова,

воспитывала внучку , больную шизофренией:

— Света не хотела долго находиться дома. Ей постоянно нужно было «путешествовать». В основном, по больницам. Чтобы там оказаться, она мастерски врала: «Бабуля, нога болит!» или «Живот разрывается, умираю!». Конечно, мне было жаль ребенка, и мы ехали к врачу. Медики ничего не находили.

Мне часто приходилось вызывать психиатрическую бригаду. Света калечила себя. Зная это, я просила ее не закрываться в ванной, но она не всегда меня слушала.

После таких эпизодов ее госпитализировали на месяц. Потом все начиналось вновь…

Еще иногда были галлюцинации: «Бабуля, там на кухне дядя сидит. Зачем он здесь?». Я ей уже подыгрывала, отвечала: «Тоже есть хочет. Сейчас пообедает и уйдет».

Спала она только со мной, потому что ночами у нее случались панические атаки, накрывал дикий страх. Тогда Света сама просила увести ее в стационар. Говорила, что ее не долечили. Сейчас внучка находится в интернате в другом регионе, куда переехали ее родители.

Дети. Ребенок. unsplash.com

Анастасия Болюбаш,

врач-психиатр Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана:

Поскольку мыслительные процессы из-за болезни нарушены, то малыш просто не сможет понять, что за определенным действием идут последствия. Это затрудняет социальную адаптацию.

Лечение

Справиться с проявлениями расстройства и даже прийти к длительной ремиссии помогают препараты-нейролептики и грамотная работа с психиатром.

Справка

Нейролептики — это антипсихотические вещества, которые применяются только в психиатрии. Они используются для того, чтобы прервать психопродуктивную симптоматику, устранить бред и галлюцинации. Второе название нейролептиков — антипсихотики.

Медицина. Больница. CC0

Спикер также уточняет, что современные лекарства воздействуют на процессы мозга безопасно и не делают больного апатичным и безвольным. Если человек все же стал таким, то из-за недуга, а не из-за лечения. Еще один важный момент: большую часть препаратов выдают бесплатно.

В тяжелых случаях требуется госпитализация. Но, как правило, добровольная. Тогда на помощь специалистам нередко приходят родственники и уговаривают близкого человека лечь в стационар. Принудительный «переезд» в медучреждение возможен только тогда, когда больной опасен для самого себя и окружающих.

Больница, медицина. CC0

Ольга Михайлова ( имена изменены по просьбе героини -Прим. ред.),

воспитала сына , больного шизофренией:

— Склонность к вранью у Олега была всегда: рассказывал какие-то непонятные истории. Поведение тоже оставляло желать лучшего. Он был расторможен, из-за чего почти не мог учиться в школе. И в целом медленно развивался, поэтому наблюдался у психоневролога. Сначала врач ставил задержку развития и еще какие-то нарушения психики. Потом оказалось, что это — шизофрения.

По мере взросления становилось все хуже. Сын стал употреблять алкоголь и воровать. Мог взять, например, чужую обувь или куртку. Хотя и свои вещи были хорошие.

А самое интересное, что он очень легко входил в доверие к людям, поэтому они даже подумать не могли, что этот «добрый мальчик» может что-то натворить. Особенно ему нравились мобильные телефоны. Спрашивал у прохожих мобильник под предлогом, что, мол, что-то произошло дома, а своего телефона нет. Брал сотовый и убегал.

Из дома тоже все выносил. Я очень много денег тратила на то, чтобы покрыть ущерб от его выходок. В общем, легче было застрелиться, чем так жить.

Разговоры были бесполезны. Олег мог пообещать, что «больше так не будет», писать трогательные письма из больницы о том, что любит меня и исправится. Но после выписки все повторялось: воровство, спиртное, агрессия.

Пьянство. Алкоголизм. Pixabay.com

Как быть близким

Врачи не оставляют без внимания и тех, кто круглосуточно находится рядом со страдающим шизофренией. Проводят беседы, выдают специальную памятку с рекомендациями. Самая важная из них — сохранять спокойствие и не вступать в конфликт.

Рекомендации:

избегать угроз и ультиматумов;

не кричать и не обманывать;

не критиковать и не спорить;

не стоять , если больной сидит;

если больной сидит; выполнять адекватные просьбы;

не закрывать двери или выходы;

говорить нормальным тоном , не повышать голос;

не повышать голос; иметь под рукой необходимый список телефонов.

Анастасия Болюбаш,

врач-психиатр Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана:

Главное — не спровоцировать стресс и не испугать пациента. Поскольку он и так в напряженном состоянии. Разговаривать стоит аккуратно. Особенно, если речь идет о госпитализации.

Шахматы. Конфликт. СС0

Поскольку большинству людей бывает нелегко жить с родственником, у которого диагностировано расстройство психики, специалисты рекомендуют подумать о раздельном проживании.

Такой выход позволяет сохранить благополучные отношения в семье. Более того, в этом случае сами больные лучше адаптируются в обществе.

Женщина. Болезнь. unsplash.com

Ольга Михайлова,

воспитала сына , больного шизофренией:

— Школу Олег закончил со справкой. Дальше я пыталась устроить его в ПТУ. Там тоже ничего не вышло. Быстро попросили уйти, поскольку он совершенно не способен ни на чем сосредоточиться.

По этой же причине сына не раз выгоняли даже с простой работы: например, грузчика. Как-то покрывать расходы на свое содержание он мог только с пособия по инвалидности размером в 10 тыс. рублей.

Сейчас Олег находится на лечении. Потом отправится в интернат — это его решение. Он понимает, что жизнь по расписанию и постоянное наблюдение медиков ему необходимы. А я всегда буду спокойна по поводу того, что мой сын в безопасности, и не навредит ни себе, ни другим.

Алтапресс