ГОРНЯК22 26.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Котики-психотики. Как барнаульцы «существуют» с родственниками, больными шизофренией

Горняк22
15 часов Ago

По данным Всемирной организации здравоохранения, шизофренией болеют около 20 млн человек в мире, У людей с этой патологией нарушено мышление, восприятие и поведение, тем не менее, они легко находят общий язык с окружающими — прямо как котики. По словам психиатров, многие пациенты понимают, что с ними что-то не так, и им очень тяжело жить в «своем» мире. Но не менее сложно тем, кто находится рядом. Корреспондент altapress.ru пообщался с людьми, чьих близких настиг этот недуг и узнал, каково существовать под одной крышей с больным шизофренией.

Психическое расстройство. unsplash.com.

Симптомы

Барнаульский психиатр Анастасия Болюбаш объясняет, что шизофрения — это хроническое расстройство психики, которое характеризуется нарушением мыслительных процессов.

Анастасия Болюбаш,
врач-психиатр Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана:

Признаки шизофрении подразделяются на три группы.

Плюс-симптом — возникновение зрительных, слуховых или тактильных галлюцинаций, бреда.

Минус-симптом — угасание желаний, эмоций, стремлений.

Когнитивные симптомы — появление непоследовательности в мышлении.

Справка

Галлюцинации — образ, появляющийся в сознании. Больной может жаловаться на мышей в животе, насекомых под кожей. Или разговаривать с мнимым собеседником.

Бред — совокупность болезненных представлений и выводов, искаженно отражающих действительность. Например, человек уверен, что его преследуют.

Психическое расстройство.1 Психическое расстройство. СС0

Также пациенты с шизофренией нередко испытывают расстройства настроения, страдают от бессонницы. Еще патология коварна тем, что способна заявить о себе когда угодно.

Анастасия Болюбаш,
врач-психиатр Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана:

До недавнего времени считалось, что заболевание начинает проявляться только в молодом возрасте, до 40 лет. Но последние исследования говорят, что нарушения могут возникнуть на любом этапе жизни. В том числе, в детстве. Как правило, диагноз ставят в три-четыре года, когда у ребенка уже можно отследить большую часть психических функций.

Ребенок.2 Ребенок. unsplash.com

Нина Антонова (имена изменены по просьбе героини — Прим. ред.),
воспитывала внучку, больную шизофренией:

— Светочка с малых лет не похожа на обычных детей. Помню, когда ей было четыре года, мы поехали в Москву, в гости к родственникам. Там, ни с того, ни с сего, у нее начались сильные истерики. Такие, что успокоить никто не мог. Она раскидывала и рвала вещи, каталась по полу. Поначалу всем казалось, что у ребенка просто сложный характер. Но со временем ситуация усугублялась.

В садике Света не давала жить ни другим ребятам, ни воспитателям: дралась, грубила всем вокруг, материлась, могла даже послать. На нее постоянно жаловались. А одна сотрудница садика даже уволилась из-за «закидонов» девочки. В кружках было то же самое, поэтому внучка нигде не задерживалась.

Позже, в первом классе, стало еще хуже. Дисциплину она вообще не соблюдала. Во время урока ругалась и кричала на учителя, мол, он не так преподает. Или могла пойти гулять по коридорам, зайти в кабинет директора и сказать ему «пару ласковых».

Затем Свету перевели на домашнее обучение. Но эта мера тоже не помогла. Мы сменили трех педагогов. В конце концов, родители все-таки повели ребенка к психиатру. Специалисты быстро диагностировали шизофрению.

Как научить ребенка писать?3 Как научить ребенка писать? CC0

Обнаружить болезнь врачам помогают специальные тесты, так как при обычной беседе не всегда можно понять, что человек нездоров. Многих в кабинет психиатра приводят родственники, а некоторые приходят сами, когда понимают, что стали вести себя странно.

Эксперт подчеркивает: «Осознание пациентом своего недуга играет важнейшую роль в процессе лечения. Если человек понимает, что ему нужна помощь медиков, то не доведет себя до критического состояния».

Причины

Главная причина отклонений — наследственная предрасположенность. Однако найти злосчастный ген, который в ответе за болезнь, нельзя. Поскольку эту «поломку» могут хранить в себе сразу несколько генов.

Анализы. Пробирки.4 Анализы. Пробирки. CC0

Также шизофрения может проявиться после травмы головного мозга или инфекционных заболеваний.

Как распознать

Патология начинает говорить о себе множеством признаков. Не заметить эти «звоночки», находясь рядом с человеком, невозможно.

«Бытовые» признаки шизофрении

  • Капризность.
  • Невозможность заплакать.
  • Необоснованный смех или вовсе отсутствие смеха.
  • Чрезмерная чувствительность к шуму и свету.
  • Изменение режима дня (чрезмерная активность или полное бездействие).
  • Отказ от социальной жизни.
  • Неадекватные высказывания и бессмысленная аргументация.
  • Изменения во внешнем виде (недостаточная гигиена, не подходящая к случаю и погоде одежда).

Анастасия Болюбаш,
врач-психиатр Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана:

На первых этапах пациент начинает, к примеру, закрывать шторы, когда на улице еще светло. Озирается по сторонам, постоянно что-то переспрашивает. Закрывается от близких.

Если присутствуют галлюцинации и бред, то могут быть приступы агрессии. Так как человек будет вести себя в соответствии с ситуацией, которая «прокручивается» в его голове.

Агрессия.5 Агрессия. СС0.

С детьми еще сложнее. Если мальчику или девочке поставили диагноз до того, как ребенок освоил понятия «хорошо» и «плохо», скорректировать поведение будет непросто.

Нина Антонова,
воспитывала внучку, больную шизофренией:

— Света не хотела долго находиться дома. Ей постоянно нужно было «путешествовать». В основном, по больницам. Чтобы там оказаться, она мастерски врала: «Бабуля, нога болит!» или «Живот разрывается, умираю!». Конечно, мне было жаль ребенка, и мы ехали к врачу. Медики ничего не находили.

Мне часто приходилось вызывать психиатрическую бригаду. Света калечила себя. Зная это, я просила ее не закрываться в ванной, но она не всегда меня слушала.

После таких эпизодов ее госпитализировали на месяц. Потом все начиналось вновь…

Еще иногда были галлюцинации: «Бабуля, там на кухне дядя сидит. Зачем он здесь?». Я ей уже подыгрывала, отвечала: «Тоже есть хочет. Сейчас пообедает и уйдет».

Спала она только со мной, потому что ночами у нее случались панические атаки, накрывал дикий страх. Тогда Света сама просила увести ее в стационар. Говорила, что ее не долечили. Сейчас внучка находится в интернате в другом регионе, куда переехали ее родители.

Дети. Ребенок.6 Дети. Ребенок. unsplash.com

Анастасия Болюбаш,
врач-психиатр Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана:

Поскольку мыслительные процессы из-за болезни нарушены, то малыш просто не сможет понять, что за определенным действием идут последствия. Это затрудняет социальную адаптацию.

Лечение

Справиться с проявлениями расстройства и даже прийти к длительной ремиссии помогают препараты-нейролептики и грамотная работа с психиатром.

Справка

Нейролептики — это антипсихотические вещества, которые применяются только в психиатрии. Они используются для того, чтобы прервать психопродуктивную симптоматику, устранить бред и галлюцинации. Второе название нейролептиков — антипсихотики.

Медицина. Больница.7 Медицина. Больница. CC0

Спикер также уточняет, что современные лекарства воздействуют на процессы мозга безопасно и не делают больного апатичным и безвольным. Если человек все же стал таким, то из-за недуга, а не из-за лечения. Еще один важный момент: большую часть препаратов выдают бесплатно.

В тяжелых случаях требуется госпитализация. Но, как правило, добровольная. Тогда на помощь специалистам нередко приходят родственники и уговаривают близкого человека лечь в стационар. Принудительный «переезд» в медучреждение возможен только тогда, когда больной опасен для самого себя и окружающих.

Больница, медицина.8 Больница, медицина. CC0

Ольга Михайлова (имена изменены по просьбе героини -Прим. ред.),
воспитала сына, больного шизофренией:

— Склонность к вранью у Олега была всегда: рассказывал какие-то непонятные истории. Поведение тоже оставляло желать лучшего. Он был расторможен, из-за чего почти не мог учиться в школе. И в целом медленно развивался, поэтому наблюдался у психоневролога. Сначала врач ставил задержку развития и еще какие-то нарушения психики. Потом оказалось, что это — шизофрения.

По мере взросления становилось все хуже. Сын стал употреблять алкоголь и воровать. Мог взять, например, чужую обувь или куртку. Хотя и свои вещи были хорошие.

А самое интересное, что он очень легко входил в доверие к людям, поэтому они даже подумать не могли, что этот «добрый мальчик» может что-то натворить. Особенно ему нравились мобильные телефоны. Спрашивал у прохожих мобильник под предлогом, что, мол, что-то произошло дома, а своего телефона нет. Брал сотовый и убегал.

Из дома тоже все выносил. Я очень много денег тратила на то, чтобы покрыть ущерб от его выходок. В общем, легче было застрелиться, чем так жить.

Разговоры были бесполезны. Олег мог пообещать, что «больше так не будет», писать трогательные письма из больницы о том, что любит меня и исправится. Но после выписки все повторялось: воровство, спиртное, агрессия.

Пьянство. Алкоголизм.9 Пьянство. Алкоголизм. Pixabay.com

Как быть близким

Врачи не оставляют без внимания и тех, кто круглосуточно находится рядом со страдающим шизофренией. Проводят беседы, выдают специальную памятку с рекомендациями. Самая важная из них — сохранять спокойствие и не вступать в конфликт.

Рекомендации:

  • избегать угроз и ультиматумов;
  • не кричать и не обманывать;
  • не критиковать и не спорить;
  • не стоять, если больной сидит;
  • выполнять адекватные просьбы;
  • не закрывать двери или выходы;
  • говорить нормальным тоном, не повышать голос;
  • иметь под рукой необходимый список телефонов.

Анастасия Болюбаш,
врач-психиатр Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана:

Главное — не спровоцировать стресс и не испугать пациента. Поскольку он и так в напряженном состоянии. Разговаривать стоит аккуратно. Особенно, если речь идет о госпитализации.

Шахматы. Конфликт.10 Шахматы. Конфликт. СС0

Поскольку большинству людей бывает нелегко жить с родственником, у которого диагностировано расстройство психики, специалисты рекомендуют подумать о раздельном проживании.

Такой выход позволяет сохранить благополучные отношения в семье. Более того, в этом случае сами больные лучше адаптируются в обществе.

Женщина. Болезнь.11 Женщина. Болезнь. unsplash.com

Ольга Михайлова,
воспитала сына, больного шизофренией:

— Школу Олег закончил со справкой. Дальше я пыталась устроить его в ПТУ. Там тоже ничего не вышло. Быстро попросили уйти, поскольку он совершенно не способен ни на чем сосредоточиться.

По этой же причине сына не раз выгоняли даже с простой работы: например, грузчика. Как-то покрывать расходы на свое содержание он мог только с пособия по инвалидности размером в 10 тыс. рублей.

Сейчас Олег находится на лечении. Потом отправится в интернат — это его решение. Он понимает, что жизнь по расписанию и постоянное наблюдение медиков ему необходимы. А я всегда буду спокойна по поводу того, что мой сын в безопасности, и не навредит ни себе, ни другим.

Алтапресс

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