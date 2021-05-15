ГОРНЯК22 15.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Более пяти КамАЗов мусора вывезли из барнаульского парка, где нашли скелет

Горняк22
5 часов Ago

Полтысячи волонтеров приняли участие в субботнике, который прошел 14 мая в барнаульском парке «Юбилейный». Огромное количество мусора увезли на свалку.

Субботник в парке "Юбилейный". barnaul.org

В очистке территории участвовало 500 волонтеров и бойцов студенческих отрядов.

«Было собрано более пяти камазов мусора, который вывезли на городской полигон ТБО», — сообщили в администрации города.

Поучаствовать в уборке можно и 15 мая. Субботник начнется на том же месте в 11:00.

Организаторы рекомендуют выбрать удобную одежду и взять с собой перчатки. Добровольцев будут ждать у главного входа (пересечение улиц Малахова и Гущина).

Ранее в парке «Юбилейный» нашли человеческий скелет. Это стало еще одним звоночком — большую зеленую зону Барнаула нужно приводить в порядок.

Организация «Планета» выиграла президентский грант на проекта «Парк здоровья вместо свалки», активисты создали общественный совет, проводят субботники.

Алтапресс

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