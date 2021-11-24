Алтапресс: Не дяде Васе топором рубить. Из чего в регионе строят частные дома

Правильно построенный и эксплуатируемый дом прослужит и вам, и внукам. Главное, говорят специалисты, возводить его с правильными расчетами, по технологии и из качественных материалов. Altapress.ru узнал, что сегодня в моде в малоэтажном строительстве.

Дом, строительство, дерево. ССО.

Газобетон

Специалисты, к которым мы обратились, довольно много говорили об автоклавном газобетоне. Из таких блоков строили еще в советское время. Правда, в основном нежилые помещения.

Когда на рынке появился газобетон, не нуждающийся в дополнительном утеплении, «малоэтажка» повернулась к этому недорогому, но эффективному материалу.

«Блоки марки D400 позволяют выполнять однослойные стены при толщине в 40 сантиметров. Это очень экономит средства — сегодня куб утеплителя стоит дороже куба газобетона. С прошлого года цена на дерево, металл и утеплитель выросла в два и более раза, а газобетона — всего на 40%», — говорит Артем Иванов, директор инвестиционно-строительной компании «Русич».

«У покупателей есть стереотип, что основная потеря тепла в доме идет через его стены. Это не совеем так. «Узких» мест много: некачественные фундамент, окна, двери, крыша. Мы заказывали независимую экспертизу, где проверяли стены нашего дома, построенные из газобетона «Сибит», на тепловизоре. Стена отображается как монолитная, даже при наличии незначительных технических сколов материала, — рассказывает Борис Шумилин, заместитель гендиректора по строительству компании «Фирсова Слобода».

Открытие цеха по производству автоклавного газобетона на заводе «Стройберг». Дарья Зыкова

Был у компании заказчик, который пожелал утеплить стены из газобетона. При этом нельзя делать это пенопластом — должна сохраняться паропроницаемость. Поэтому профессиональные строители используют минеральную вату высокой плотности, что достаточно дорого. Строители посчитали: чтобы «отбить» стоимость этого утепления потребуется не менее 20 лет.

Пожалуй, единственный минус газобетона — материал достаточно «мягкий». «Тут уже не получится построить трехэтажный дом, но можно спокойно возвести двухэтажный с мансардой, что подходит большинству людей», — говорит Артем Иванов.

Специалисты рекомендуют следить за тем, соблюдает ли застройщик строительные нормы. Например, газобетон иногда кладут на раствор. «Нужны специальные пена или клей от производителя. Через толстую расшивку раствором стена может промерзать», — говорит Ирина Писаренко, начальник отдела продаж компании «Фирсова Слобода».

6 850 рублей — цена газобетонных блоков D400 (за кубический метр).

Ремонт. открытые источники (CC0)

Дерево

По данным «Фирсовой Слободы», сегодня 80% людей для постоянного проживания выбирают газобетонные дома. Для круглогодичных дач чаще выбирают дерево.

«Деревянные дома требуют дорогостоящей отделки и постоянного ухода. Каждые несколько лет нужно очищать поверхность стен, конопатить швы, покрывать огне-биозащитным составом — нужно быть фанатом таких построек», — говорит Артем Иванов.

Или фанатом так называемой экологичности. Однако многие «зеленые», по мнению специалистов, занимаются самообманом.

«Строят из шикарного дорогого кругляка, а внутри стены зашивают гипсокартоном — и от деревянного дома по сути ничего не остается. Зачем? Обшили бы стены, построенные из любого другого материала, фасадом с имитацией бруса — тот же результат», — недоумевает Борис Шумилин.

В Фирсовой Слободе-2 продают шикарный коттедж avito.ru

Нередко любители дерева отдают предпочтение клееному брусу. «В «Алтайлесе» есть готовые проекты. Человек нанимает организацию, которая собирает красивую типовую постройку на готовом фундаменте. Такой дом можно использовать практически сразу. Но надо понимать, что это недешево», — говорит Ирина Писаренко.

Все это — о качественных материалах. Некоторое «деревянщики» до сих пор собирают срубы из материала, который смогли достать. «Условный дядя Вася не сможет сделать качественное соединение бруса на стыках: через щели вы реально будете видеть улицу. Плюс неравномерная усадка дома, которая ждет вас впереди», — добавляет Ирина Писаренко.

Ирина Писаренко , начальник отдела продаж компании «Фирсова Слобода»:

— В США люди часто строят для себя дома-каркасники — понимают, что дети уедут, и дом можно будет легко перестроить. Некоторое время тому назад мы рассматривали в качестве основного направления в строительстве технологию ЛСТК (быстровозводимый металлический каркас). Такие дома энергоэффективны, красивы и эстетичны снаружи и внутри, продаются сразу с отделкой. Столько пришлось выслушать комментариев, начиная от «да стену этого дома можно рукой пробить» до «он долго не простоит, а мы хотим, чтобы в этом доме в будущем жили наши внуки». А внуки-то об этом знают?

Лес. Заготовка древесины. Pixabay.com

Фальцевая кровля и металлочерепица

По герметичности эта кровля не хуже бассейна. «Листовой металл привозится в рулонах на стройплощадку. Там же, на специальном станке, делают кровельные картины нужной длины», — объясняет Артем Иванов.

У такой кровли нет горизонтальных стыков, а вертикальные — зажаты фальцевым соединением. И саморезы при соединении не нужны. «С таким кровельным крепежом есть беда — со временем уплотнительные резинки начинают деревенеть и могут протекать. С фальцем же такой опасности нет», — говорит Артем Иванов.

Еще одно преимущество — можно создать почти любую авторскую крышу — кровля позволяет делать уклон от двух градусов.

«Ее срок службы не менее, чем срок жизни кровельного железа. Если производителем заявлено 50 лет — значит, минимум столько и не будет течь. Если вы ее не продырявите, например, при чистке снега», — рассказывает Артем Иванов.

Фальцевая кровля. akvakraska.ru.

По оценке эксперта, цена фальцевой кровли дороже металлочерепицы примерно на 25 процентов.

Самый популярный материал, по словам Бориса Шумилина, — металлочерепица. Недостаток — нужна шумоизоляция, чтобы не слышать, как дождь громко барабанит по железу.

Специалисты советуют проверять товар. «При повышении цен на металл столкнулись с такой ситуацией. Поставщик, у которого мы покупали кровлю, стал под видом металла в 0,5 мм продавать 0,45 мм — с тем же ценником», — говорит Борис Шумилин.

1 тыс. рублей за квадратный метр — средняя стоимость металлочерепицы толщиной в 0,5 мм.

Металлочерепица. uzkm.ru. Мягкая черепица. remontkrovly.ru.

Мягкая битумная черепица

Из-за подорожания металла многие обратили внимание на мягкую черепицу.

Например, черепица Katepal из битумного полимера и стеклохолста. «Красивая, практичная, не слышно, как идет дождь и прослужит долго, — говорит Борис Шумилин.

Артем Иванов упомянул о недостатках: «Срок службы данной кровли меньше, и диапазон применения гораздо уже, чем у «фальца». Это связано с большими перепадами температур, в которых мы живем».

850 рублей за квадратный метр — средняя стоимость мягкой черепицы.

Алтапресс