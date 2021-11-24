Алтапресс: Жилые многоэтажки, детские сады и школы. Застройщики готовят проект комплексной застройки Барнаульского ковша

На Барнаульском ковше, вокруг которого в этом году развернулись баталии, застройщики планируют возвести более 20 объектов. Среди них — два детских сада, две школы и спортивное сооружение. Об этом стало известно на экспертном совете премии «Менеджер года» в строительной сфере в ИД «Алтапресс».

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

О будущем Барнаульского ковша участникам рассказал гендиректор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. Девелопер отметил: в проект, помимо жилых многоэтажек, внесли две школы более чем на 800 учеников, минимум два детских сада и спортивный объект.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,

гендиректор «Жилищной инициативы»:

Необходимость в объектах соцкультбыта в данном районе назрела уже давно. Район Старого города активно застраивается. Дополнительно там закладывается порядка 300 тыс. кв. м жилья, поэтому «социалку» мы внесли в полном объеме.

Застройщик добавил: социальные объекты призваны покрыть потребность в школах и детских садах не только населения застраивающегося района центра города, но и поселка Фирсова Слобода.

Правда для этого нужно на месте Ковша создать большой искусственный участок. Аукцион по его засыпке в этом году выиграл бизнесмен Андрей Загарин. Источник altapress.ru сообщил, что в проект комплексной застройки также попали участки барнаульских предпринимателей: Сергея Мудрика и семьи Вдовиных.

Как отметил Гатилов, пока другой возможности для развития комплексного жилищного строительства и возведения социальных объектов девелоперы не видят. К тому же, до 2023 года, пока не появится обновленный генеральный план Барнаула, аукционы по сдаче земельных участков в аренду для застройки проводиться не будут. А искусственно созданный участок рассчитан на длительное освоение.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,

гендиректор «Жилищной инициативы»:

Сейчас мы можем строить социальные объекты в своих кварталах. А где мы будем их возводить после сдачи всех ЖК? В частном секторе? Но про него пока мечтать не приходится.

Как отметил гендиректор «Жилищной инициативы», проект застройки находится на стадии разработки. Планируется, что уже через неделю он будет размещен в администрации Барнаула и на сайте мэрии, где пройдут общественные слушания.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,

гендиректор «Жилищной инициативы»:

Этот проект застройки я считаю очень удачным. Понятно, что он вызовет критику, тем не менее, на сегодняшний день он один из самых «живых» и перспективных.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Планируется, что после общественных слушаний проект будет представлен на градостроительном совете Барнаула.

Ранее сообщалось, что Юрий Гатилов готовит проект высотного жилого здания рядом с тремя башнями ЖК «Аквамарин» на пустующем участке по ул. Приречной, 1а.

Алтапресс