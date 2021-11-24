ГОРНЯК22 25.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Жилые многоэтажки, детские сады и школы. Застройщики готовят проект комплексной застройки Барнаульского ковша

Горняк22
21 час Ago

На Барнаульском ковше, вокруг которого в этом году развернулись баталии, застройщики планируют возвести более 20 объектов. Среди них — два детских сада, две школы и спортивное сооружение. Об этом стало известно на экспертном совете премии «Менеджер года» в строительной сфере в ИД «Алтапресс».

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

О будущем Барнаульского ковша участникам рассказал гендиректор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. Девелопер отметил: в проект, помимо жилых многоэтажек, внесли две школы более чем на 800 учеников, минимум два детских сада и спортивный объект.

Юрий Гатилов.1 Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,
гендиректор «Жилищной инициативы»:

Необходимость в объектах соцкультбыта в данном районе назрела уже давно. Район Старого города активно застраивается. Дополнительно там закладывается порядка 300 тыс. кв. м жилья, поэтому «социалку» мы внесли в полном объеме.

Застройщик добавил: социальные объекты призваны покрыть потребность в школах и детских садах не только населения застраивающегося района центра города, но и поселка Фирсова Слобода.

Правда для этого нужно на месте Ковша создать большой искусственный участок. Аукцион по его засыпке в этом году выиграл бизнесмен Андрей Загарин. Источник altapress.ru сообщил, что в проект комплексной застройки также попали участки барнаульских предпринимателей: Сергея Мудрика и семьи Вдовиных.

Как отметил Гатилов, пока другой возможности для развития комплексного жилищного строительства и возведения социальных объектов девелоперы не видят. К тому же, до 2023 года, пока не появится обновленный генеральный план Барнаула, аукционы по сдаче земельных участков в аренду для застройки проводиться не будут. А искусственно созданный участок рассчитан на длительное освоение.

Окрестности Барнаульского ковша.2 Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,
гендиректор «Жилищной инициативы»:

Сейчас мы можем строить социальные объекты в своих кварталах. А где мы будем их возводить после сдачи всех ЖК? В частном секторе? Но про него пока мечтать не приходится.

Как отметил гендиректор «Жилищной инициативы», проект застройки находится на стадии разработки. Планируется, что уже через неделю он будет размещен в администрации Барнаула и на сайте мэрии, где пройдут общественные слушания.

Окрестности Барнаульского ковша.3 Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,
гендиректор «Жилищной инициативы»:

Этот проект застройки я считаю очень удачным. Понятно, что он вызовет критику, тем не менее, на сегодняшний день он один из самых «живых» и перспективных.

Окрестности Барнаульского ковша.4 Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Планируется, что после общественных слушаний проект будет представлен на градостроительном совете Барнаула.

Ранее сообщалось, что Юрий Гатилов готовит проект высотного жилого здания рядом с тремя башнями ЖК «Аквамарин» на пустующем участке по ул. Приречной, 1а.

Алтапресс

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