Алтапресс: Год прошел — проблемы те же. Какие тенденции продолжают «нервировать» строительную отрасль в уходящем 2021-м

Уходящий год принес барнаульским строителям весьма противоречивые плоды. С одной стороны, отставания по вводу жилья не наблюдается, спрос на новостройки крепнет, львиная доля квартир раскуплена еще на стадии котлована. С другой — девелоперам не дают покоя старые «раны». О том, что угрожает строительной отрасли и можно ли ее защитить, обсудили на экспертном совете премии «Менеджер года» в строительной сфере в ИД «Алтапресс».

На экспертном совете премии «Менеджер года», посвященном строительству, обсудили острые вопросы отрасли. Анна Зайкова.

Земли все меньше

Проблемы, которые не первый год стоят перед строительной отраслью, до сих пор остаются нерешенными, заявил председатель алтайского Союза строителей Александр Мишустин. Наиболее «болезненные» касаются вопросов дефицита земель для строительства, ценообразования госконтрактов и повышения балльности по сейсмике.

Спикер пояснил: недостаток наделов серьезно ударит по отрасли в целом. И дело не только в дефиците «жилых квадратов», спрос на которые до сих пор растет. Если девелоперам негде будет строить, они просто уйдут в другие регионы, а вместе с ними начнется отток рабочих мест, налогов и т. д.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Игоря Спивака, ведомство ведет переговоры с Минстроем России и компанией «ДОМ.рф» о возможности использовать для жилой застройки большого участка федеральной земли в 360 га. Речь идет о части приаэродромной территории, выведенной из-под ограничений.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

Мишустин при этом настаивает: девелопмент и представители власти должны обратиться в федеральный Минстрой и Правительство РФ с просьбой передать земли на краевой или муниципальный баланс. Иначе проблема не решится.

«Неизвестно, сколько будут вестись переговоры, а до тех пор реальных участков для строительства не будет», — добавил председатель Союза строителей.

Жаркий спрос

На экспертном совете премии «Менеджер года», посвященном строительству, обсудили острые вопросы отрасли. Анна Зайкова.

Тем временем, рынок диктует свои условия. Спрос не новостройки продолжает расти. Как отметил Игорь Спивак, все из-за льготной ипотеки. По его словам, в этом году было выдано на 14 млрд больше жилищных кредитов, чем в прошлом.

Однако дело не только в ней. Гендиректор агентства «Династия 24» Дмитрий Дворядкин расширил список. Он уверен, что на ажиотажный спрос повлияли и другие меры господдержки: введение материнского капитала на первого ребенка и в целом индексация маткапитала. На этом фоне начали снижаться объемы строительства, возник дефицит новостроек.

Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова.

«Сейчас, по данным „ДОМ.рф“, на рынке в Алтайском крае находится всего 265 тыс. непроданных квадратных метров жилья. Еще около 80 тыс. — пока не вышли на продажу, а это приблизительно 2,3 тыс. квартир. Это очень мало для рынка Алтайского края», — рассказал спикер.

Он добавил: вслед за ростом спроса вверх устремились и цены на жилье. Если в 2019 году средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляла около 50 тыс. рублей, а на первичном — порядка 48 тыс. рублей, то сейчас наблюдается рост до 70 тыс. рублей за кв. м.

На экспертном совете премии «Менеджер года», посвященном строительству, обсудили острые вопросы отрасли. Анна Зайкова.

«В 2021 году впервые была пробита отметка в 100 тыс. рублей за кв. м. Сейчас это 115 тыс. рублей, а в ближайшее время ждем выхода на рынок жилья с ценой 130 тыс. рублей за „квадрат“», — подчеркнул Дворядкин.

Туманные перспективы

Игорь Спивак. Анна Зайкова.

По данным краевого минстроя, за девять месяцев 2021-го уже введено 736 тыс. кв. м жилья. Исходя из этого, ведомство дает положительный прогноз по достижению планки, выставленной Федерацией на текущий год, которая составила 836 тыс. кв. м.

Но и в этой бочке меда есть ложка дегтя. Александр Мишустин заметил: в этом году было выдано 18 разрешений на строительство. Общий объем «незавершенки» находится на уровне 800 тыс. кв. м.

Зинаида Герасимович. Анна Зайкова.

В такой ситуации Алтайский край едва сможет осилить норматив по вводу жилья в 2022-м. А вот о дальнейших перспективах судить сложно, даже с учетом освоения «Адалином» 86 га выведенной из-под ограничений территории.

К тому же, на фоне падения ввода многоквартирного жилья, растет объем строительства частных домов. В этом году доля ИЖС составила более 40%. На этот факт обратила внимание собравшихся гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

Госконтракты и другие «мозоли»

На экспертном совете премии «Менеджер года», посвященном строительству, обсудили острые вопросы отрасли. Анна Зайкова.

Провальной выглядит и ситуация с бюджетными стройками. В этом году было разыграно чуть больше половины аукционов на строительство объектов соцкультбыта. Причина известна — стоимость контрактов, не соответствующая реальности. Несмотря на активную работу краевого минстроя по пересчету смет, «отладке» коэффициентов, ситуация тяжело движется с мертвой точки. И подрядчики до сих пор не спешат заходить в заведомо убыточные проекты.

Зинаида Герасимович отметила, что среди основных угроз до сих пор остаются: рост цен на стройматериалы, который приводит к неизбежному увеличению цены за квадратный метр готового жилья, дефицит «строительных» кадров, вызванный недостатком рабочей силы.

На экспертном совете премии «Менеджер года», посвященном строительству, обсудили острые вопросы отрасли. Анна Зайкова.

Далее строители отметили влияние введения проектного финансирования и эскроу-счетов. Как отметила Зинаида Герасимович, в этом году отрасль перешла рубеж вовлечения в новую схему 70% строительных объектов.

Спикер отметила, что девелоперам приходится сталкиваться с рядом сложностей: длительностью процедуры получения проектного финансирования при жестких требованиях к срокам строительства, его высокой ценой при низкой рентабельности, отсутствием механизмов возврата собственных средств и т. д.

Уровень — повышается

Александр Зайцев. Анна Зайкова.

Немного позитива добавил сооснователь компании «АКТО» Александр Зайцев. Он отметил, что строительная отрасль Алтайского края выглядит вполне достойно на фоне других регионов. Это видно не только по качеству и количеству возведенных объектов, но и по ответственному подходу застройщиков к реализации своих проектов.

На экспертном совете премии «Менеджер года», посвященном строительству, обсудили острые вопросы отрасли. Анна Зайкова.

«Сегодня в Барнауле нет дельцов. Девелоперы, представленные на рынке, становятся более компетентными, применяют полученный опыт и следят за последними тенденциями. Они стараются разбираться в тонкостях современного строительства: планировочных решениях, технологиях, стройматериалах», — подчеркнул Александр Зайцев.

Вторым положительным моментом спикер назвал растущую роль архитекторов, проектировщиков и дизайнеров. Каких-то десять лет назад, когда преобладала типовая застройка, такие профессионалы в какой-то мере недооценивались. Сейчас инвесторы и застройщики буквально «голосуют рублем» за наиболее креативных и компетентных представителей профессии.

Наталия Кочеткова. Анна Зайкова.

Отметим, что тенденции текущего года — рост цен на строительные материалы и повышение ключевой ставки ЦБ — затронули не только застройщиков нашего региона. Для оперативности разрешения возникающих вопросов в части увеличения бюджетов финансирования важна качественная командная работа, когда в процесс включаются все стороны — банки и застройщик.

«Только совместно мы можем решить возникающие проблемы, какими бы сложными они не были. Для банка „Открытие“ строительная отрасль остается одним из приоритетных направлений бизнеса, и мы заинтересованы в новых качественных проектах застройщиков и соответственно в их успешной реализации. Мы готовы индивидуально рассматривать каждый проект на проектное финансирование с использованием счетов эскроу в оперативном порядке. Для этого есть в банке есть наработанный успешный опыт работы», — подчеркнула заместитель управляющего по корпоративному бизнесу банка «Открытие» Наталия Кочеткова.

Алтапресс