ГОРНЯК22 23.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле продается «дом-родовое гнездо» с зимним садом и стремительно растущим ценником

Горняк22
8 часов Ago

Особняк, выставленный на продажу на сайте «Циан», находится в элитном поселке Плодопитомник на ул. Проселочная. По словам продавца, он укомплектован мебелью и «готов к встрече с новой семьей». Площадь недвижимости составляет 397 кв. м, размер участка под ним — 14 соток.

В барнаульском поселке Плодопитомник за 24,5 млн рублей продается "родовое гнездо". "Циан".

Стоимость особняка — 24,5 млн рублей. И это, вероятнее всего, не последнее ценовое предложение. За четыре месяца недвижимость уже дважды дорожала на 5 млн рублей. Изначально же коттедж оценили в 14,5 млн рублей. А в сентябре он уже стоил 19,5 млн рублей.

В кирпичном коттедже два этажа и большой подвал, в котором разместились котельная, уборная, прачечная, помещение для сушки белья, кладовая для хранения заготовок на зиму, спортзал и бильярдная.

На первом этаже находятся кухня-гостиная, санузел, зимний сад. Второй уровень разделен на две спальни, гардеробную, уборную и мастер-спальню с отдельным санузлом и гардеробной.

В доме сделан дизайнерский ремонт. В интерьере просматриваются черты прованса с элементами современного стиля. Потолки помещений на первом этаже украшают деревянные балки, добавляя обстановке особого уюта загородного дома.

В барнаульском поселке Плодопитомник за 24,5 млн рублей продается &quot;родовое гнездо&quot;.1 В барнаульском поселке Плодопитомник за 24,5 млн рублей продается «родовое гнездо». «Циан».

Как отмечает автор объявления, вся мебель сделана из массива благородных пород дерева. А для остекления коттеджа использовались авторские витражи.

На территории разместились большой гараж и красивый пруд. Участок облагорожен: он засеяна газоном, на нем высажены кедры, туи, яблони, груши и т. д.

Алтапресс

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