Алтапресс: «Между молотом и наковальней»: владелец хлебозавода рассказал, почему так быстро растут цены

В нынешнем году цена на хлеб в Алтайском крае производители повышали дважды, в целом рост составил около 7%. Учитывая галопирующие темпы растущих затрат, этого недостаточно, чтобы выровнять ситуацию на предприятиях, считает Константин Терновой, совладелец барнаульского хлебозавода № 4.

Батон. Хлеб. foodandhealth.ru.

По словам Константина Тернового, хлебопечение в России будто между молотом и наковальней. С одной стороны, есть торговля со своими наценками на хлеб, которые на ходовые виды продукции могут достигать 60%, и производители вынуждены такой показатель им обеспечить. С другой — низкая технологическая обеспеченность самих хлебозаводов, которым требуются инвестиции.

По оценке экспертов, чтобы модернизировать предприятия индустриального хлебопечения в крае требуется порядка 1,5 млрд рублей. «Наша отрасль не только инвестиционно непривлекательная, но и по большому счету, является своеобразным трудовым подвигом», — отметил бизнесмен.

Константин Терновой,

совладелец барнаульского хлебозавода № 4:

Разрыв между постоянным ростом составляющих структуры себестоимости — сырьевые ингредиенты, упаковка, запасные части оборудования — и ростом цены на полке колоссальный. Я не совсем понимаю, как отрасль вообще выживает. Наш агрохолдинг сам выращивает пшеницу, производит муку, у нас на год есть сырьевые запасы. Мы и строились по этой модели 25 лет. А что остальным делать? Мука за год подорожала на 35%, другие ингредиенты — под 60%, хлебный пакет — на 45%. Я не говорю о росте тарифов естественных монополий.

Константин Терновой на экспертном совете по пищевой промышленности. Анна Зайкова

По словам Константина Тернового, субсидий государства на покрытие резко возросших затрат алтайским хлебопекам хватило лишь на 44 дня. Речь идет о выделении 27 млн рублей на все предприятия.

Сколько на Алтае пекут хлеба

Производство хлебобулочных изделий в Алтайском крае неуклонно сокращается. Если в 2017 году оно составляло 89,4 тыс. тонн, то в 2020-том — 74,4 тыс. тонн. По оценке экспертов, сейчас жители региона потребляют порядка 100 грамм хлеба в день.

На сегодняшний день в Барнауле насчитывается два индустриальных хлебозавода (в советское время было шесть). Всего по краю четыре подобных крупных предприятия.

Ремесленных пекарен в краевой столице около 100.

Алтапресс