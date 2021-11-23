ГОРНЯК22 23.11.2021
Барнаул

Алтапресс: «Между молотом и наковальней»: владелец хлебозавода рассказал, почему так быстро растут цены

Горняк22
8 часов Ago

В нынешнем году цена на хлеб в Алтайском крае производители повышали дважды, в целом рост составил около 7%. Учитывая галопирующие темпы растущих затрат, этого недостаточно, чтобы выровнять ситуацию на предприятиях, считает Константин Терновой, совладелец барнаульского хлебозавода № 4.

Батон. Хлеб. foodandhealth.ru.

По словам Константина Тернового, хлебопечение в России будто между молотом и наковальней. С одной стороны, есть торговля со своими наценками на хлеб, которые на ходовые виды продукции могут достигать 60%, и производители вынуждены такой показатель им обеспечить. С другой — низкая технологическая обеспеченность самих хлебозаводов, которым требуются инвестиции.

По оценке экспертов, чтобы модернизировать предприятия индустриального хлебопечения в крае требуется порядка 1,5 млрд рублей. «Наша отрасль не только инвестиционно непривлекательная, но и по большому счету, является своеобразным трудовым подвигом», — отметил бизнесмен.

Константин Терновой,
совладелец барнаульского хлебозавода № 4:

Разрыв между постоянным ростом составляющих структуры себестоимости — сырьевые ингредиенты, упаковка, запасные части оборудования — и ростом цены на полке колоссальный. Я не совсем понимаю, как отрасль вообще выживает. Наш агрохолдинг сам выращивает пшеницу, производит муку, у нас на год есть сырьевые запасы. Мы и строились по этой модели 25 лет. А что остальным делать? Мука за год подорожала на 35%, другие ингредиенты — под 60%, хлебный пакет — на 45%. Я не говорю о росте тарифов естественных монополий.

Константин Терновой на экспертном совете по пищевой промышленности. 1 Константин Терновой на экспертном совете по пищевой промышленности. Анна Зайкова

По словам Константина Тернового, субсидий государства на покрытие резко возросших затрат алтайским хлебопекам хватило лишь на 44 дня. Речь идет о выделении 27 млн рублей на все предприятия.

Сколько на Алтае пекут хлеба

Производство хлебобулочных изделий в Алтайском крае неуклонно сокращается. Если в 2017 году оно составляло 89,4 тыс. тонн, то в 2020-том — 74,4 тыс. тонн. По оценке экспертов, сейчас жители региона потребляют порядка 100 грамм хлеба в день.

На сегодняшний день в Барнауле насчитывается два индустриальных хлебозавода (в советское время было шесть). Всего по краю четыре подобных крупных предприятия.

Ремесленных пекарен в краевой столице около 100.

Алтапресс

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