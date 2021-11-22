ГОРНЯК22 22.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 16,5 млн рублей продается квартира с овальной комнатой и «печатью» сталинского ампира

Горняк22
2 часа Ago

Двухуровневая пятикомнатная квартира находится в элитном жилом комплексе с «иллюминаторами» на ул. Анатолия, 20. По периметру и в парадной установлено видеонаблюдение, на первом этаже жителей и их гостей встречает консьерж. Площадь недвижимости — 193 кв. м. Стоимость «жилого квадрата» — 85,5 тыс. рублей.

В барнаульской "элитке" на ул. Анатолия, 20 за 16,5 млн рублей продается двухуровневая квартира. "Циан".

Высота потолков к квартире — три метра. Недвижимость занимает 8 и 9 этажи десятиэтажного жилого дома. Ее окна выходят на две стороны здания. В квартире три лоджии. На две из них можно выйти из комнат, на третью — из кухни.

Благодаря необычной архитектуре дома, одна из комнат квартиры овальной формы. Из нее есть выход на открытый балкон. Отсюда открывается прекрасный вид на Обь.

В квартире разместились гостиная, четыре комнаты, библиотека, кухня, гардеробная, два санузла.

Интерьер элитной недвижимости отмечен печатью сталинского ампира. Однако для отделки квартиры были использованы импортные материалы: испанский кафель, французская декоративная штукатурка, сантехника из Объединенных Арабских Эмиратов. Пол выстлан дубовым штучным паркетом.

В барнаульской &quot;элитке&quot; на ул. Анатолия, 20 за 16,5 млн рублей продается двухуровневая квартира.1 В барнаульской «элитке» на ул. Анатолия, 20 за 16,5 млн рублей продается двухуровневая квартира. «Циан».

Территория дома, в котором находится квартира, закрытая.

На въезде стоит автоматический шлагбаум, во дворе построена детская площадка.

Алтапресс

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