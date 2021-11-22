Алтапресс: Алтайский сыродел предложил кооперироваться и самим торговать в пику сетевикам

Взаимодействие с торговыми сетями стало одной из главных тем обсуждения экспертного совета altapress.ru, который на этот раз был посвящен развитию пищевой отрасли края. Участники в один голос говорили о сложностях на «полках», наценках и нежелании сетевиков идти на компромиссы.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

Опытом работы с торговлей поделилась Ольга Карюкина, заместитель директора компании «Алтан», выпускающей макароны под маркой Granmulino. На сегодняшний день производитель почти всю свою продукцию реализует именно через торговые сети. Несмотря на то что бренд достаточно узнаваемый, проблемы все равно возникают.

Ольга Карюкина,

заместитель директора компании «Алтан»:

Закупить зерно, помолоть его в крупу, выпустить макароны — это всего 10% наших реальных трудозатрат. Дальше начинается такая кропотливая работа как реализация готовой продукции. Тут сложности как у всех: кому продавать и куда продавать. Но даже решив проблему со сходом в федеральные сети, дальше встает вопрос, как удержаться. Находиться там довольно сложно: наценки высокие, есть понятия мораториев, конкурентной способности. А есть отношения к брендам. Торговые сети для себя давно сформировали понятия федеральные и локальный бренд. И куда бы мы не заходили, мы попадаем во вторую категорию. А это значит, что полка для локального бренда будет составлять не более 20%. Это самый минимальный ассортимент.

Свою точку зрения на этот счет выразил директор сыродельного завода «Рикон» Олег Махнаков из Калманского района. По его словам, сетевики, действительно, все чаще делают ставки именно на федеральные бренды. У их производителей стабильное качество, большие объемы, способные обеспечить потребности магазинов по всей стране, и есть возможности инвестирования, в том числе и в продвижение.

«Зачем сетевой рознице локальный бренд. Одного уберут — другого поставят. Отжимают по полной», — резюмировал Махнаков.

По мнению сыродела, региональным пищевым предприятиям надо задуматься о торговой кооперации. Речь идет об альтернативном варианте сетевых магазинов, учредителями которых выступают сами переработчики.

Другой участник экспертного совета — руководитель «Алейского мясокомбината» Денис Овечкин — в своем выступлении такую идею поддержал и отметил, что по такому принципу с свое время создавалась торговая сеть Spar, являющаяся на сегодняшний день крупнейшей в мире.

Денис Овечкин на экспертный совет по пищевой промышленности. Анна Зайкова

Сам производитель из Алейска еще несколько лет назад ушел из торговых сетей и решил развивать собственную розницу. Сейчас у производителя уже 80 торговых точек в Алтайском крае и Республике Алтай.

О чем говорили другие эксперты

Наталия Кочеткова,

заместитель управляющего по корпоративному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае:

— Наш банк активно взаимодействует с представителями пищевой перерабатывающей промышленности. Мы также отмечаем явную тенденцию глобализации этого рынка и концентрацию в вертикально интегрированных холдингах. Это своеобразный путь выживания и дальнейшего развития.

Нашим переработчикам нужно держать марку качества производимой продукции, создавать самим вертикально интегрированные структуры, работать с собственным сырьем, чтобы не быть зависимыми от сторонних поставщиков, тем самым поддерживая свою маржинальность.

Экспертный совет по пищевой промышленности. Ноябрь 2021 года. Анна Зайкова

Ожидаем, что в Алтайском крае будут реализованы новые инвестиционные проекты в области животноводства. По крайней мере, подобное желание высказывают компании, работающие в данной отрасли.

У банка есть компетенции по оценке подобных проектов, и со свой стороны мы готовы делиться опытом подобной экспертизы. Готовы в приоритетном порядке рассматривать проекты переработчиков с привлечением господдержки.

Также участвуем в инвестиционных проектах экспортоориентированных производств. Вопросы, связанные с выходом на внешние рынки, новыми инструментами, банковскими гарантиям, мы готовы решать в оперативном порядке. Напоминаю, что в нашем банке есть возможности хеджирования процентной ставки и валютных рисков.

Алтапресс