Алтапресс: «Слишком красивый для этого места». На пустыре в центре Барнаула построят здание с утонченной архитектурой

Проект многоквартирного дома на ул. Интернациональная, 83 утвердили на градостроительном совете, который прошел в минувший четверг, 18 ноября. Компания «Регинстрой» хочет построить на месте пустыря элитное жилое здание переменной этажности с фасадом, украшенным натуральным камнем, и эксплуатируемой кровлей, где оборудуют места для отдыха. О том, чем проект покорил сердца членов градсовета, и какие минусы они все же нашли — в материале altapress.ru.

Эскизный проект многоквартирного дома на ул. Интернациональная, 83. "Мастерская Золотова".

Минус один этаж

«Регионстрой» перешел к решительным действиям в сфере освоения ул. Интернациональная. На участке, где 2,5 года назад стояли ветхие жилые дома (один из них дореволюционной постройки), вырастет здание, которое члены градостроительного совета назвали «слишком красивым для этого места».

Эскизный проект многоквартирного дома на пересечении пр. Социалистический и ул. Интернациональная разработал архитектор Владимир Золотов.

«В ходе обсуждения проекта были рассмотрены вариант шести-семи, семи-восьми и девятиэтажного здания. В итоге остановились на второй версии, так как она наиболее оптимальна в данной градостроительной ситуации и целесообразна с экономической точки зрения», — пояснил архитектор.

На градостроительном совете 18 ноября 2021 года. Altapress.ru.

Члены градсовета не разделили мнение застройщика и разработчика. Их смутила этажность. Золотову рекомендовали уменьшить высоту здания еще на один уровень, чтобы новый объект не конфликтовал с окружающей застройкой.

В гармонии с прошлым и настоящим

Согласно проекту, здание будет монолитно-каркасным. Фасадную часть выполнят из кирпича и частично оштукатурят. Цоколь и входную группу украсят натуральным камнем.

Эскизный проект многоквартирного дома на ул. Интернациональная, 83. «Мастерская Золотова».

К слову, разработка эскизного проекта стала для архитектора непростой задачей. Во-первых, нужно было учесть размещение многочисленных объектов культурного наследия с их охранными зонами и уникальной архитектурой, во-вторых, принять в расчет внешний вид и высотность уже возведенных объектов.

Например, на пересечении ул. Интернациональной и пр. Социалистического размещается четырехэтажное здание с башенкой и шпилем. Оно было построено в конце 1990-х — начале 2000-х. Объект откровенно подражает архитектуре поздних купеческих домов. И это тоже нужно было принять во внимание.

Спутниковый снимок участка, где разместиться новый жилой дом компании «Регионстрой». 2012 год. Google. Карты.

Как отметил архитектор, новый объект станет акцентом в застройке не только по ул. Интернациональная, но и по ул. Анатолия. Для того, чтобы он не конфликтовал с окружающим пространством, была выбрана «историческая» стилистика, которая отразилась в том числе в дополнительной детализации фасадов и их сдержанной цветовой гамме.

Он пояснил: в ходе работы над проектом, было продумано несколько стилистических вариантов многоэтажного дома. В конце концов выбор пал на решение, отсылающее «к историческому разнообразию окружающей застройки». Было использовано полное остекление лоджий и открытые эркеры, украшающие торцы здания.

К последним у членов градсовета возник небольшой вопрос. Было высказано пожелание заложить в проект их остекление без ущерба для внешнего вида дома.

Характеристики объекта

2,4 тыс. кв. м — площадь участка

1,7 тыс. кв. м — площадь застройки с учетом подземной парковки

3,4 тыс. кв. м — общая площадь квартир

1 тыс. кв. м — площадь подземной парковки

Не малосемейка и не «общага»

Эскизный проект многоквартирного дома на ул. Интернациональная, 83. «Мастерская Золотова».

Здание «посадят» вдоль ул. Интернациональная. В нем будет 60 квартир для 116 человек. Здесь разместятся одно, двух и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 85 кв. м. Планируется, что вестибюль сделают сквозным, с выходом на улицу и во двор.

«Вестибюльная часть располагается практически на уровне асфальтового покрытия. Так мы обеспечили более удобный доступ для маломобильных групп граждан», — рассказал на градсовете разработчик.

Эскизный проект многоквартирного дома на ул. Интернациональная, 83. «Мастерская Золотова».

Проект дома предполагает довольно большую благоустроенную территорию с озеленением и детскими площадками, а также подземный паркинг на 43 автомобиля. Архитектор подчеркнул: для увеличения количества мест для личных авто жильцов застройщик готов увеличить парковку еще на один этаж.

«Студий не будет, ведь это не малосемейка и не „общага“. Также мы отказались от офисов на первых этажах», — подчеркнул Золотов.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заметил: в проекте преобладают однокомнатные квартиры. Эксперт рекомендовал добавить «двушки» и «трешки» для удобства будущих «семейных» жителей, увеличения привлекательности недвижимости и большей капитализации.

Украшение центра города

Эскизный проект многоквартирного дома на ул. Интернациональная, 83. «Мастерская Золотова».

Особенностью будущего здания станет не только архитектура, но и крыша. Владимир Золотов использовал перепад этажности не только «для красоты». Благодаря такому решению жильцы смогут выходить на эксплуатируемую кровлю.

Планируется, что здесь появятся площадки для отдыха с перголами — навесами, защищающими от солнца. Возможно, в летнее время их будут оплетать вьющиеся растения. Но пока это решение детально не прорабатывалось.

Еще одной «фишкой» станет решение вопроса с водоотведением.

«Фактически дом будет в яме. Там либо подсыпать надо полтора-два метра, либо уносить здание дальше от красных линий», — высказал опасения исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.

Барнаул зимой. Дом под Шпилем Анна Зайкова

Золотов ответил: эта проблема будет решена за счет подземной парковки, откуда планируется провести водоотведение на ул. Интернациональная. Вдобавок автор проекта заверил, что готов для усиления эффекта «отодвинуть» дом на пару метров от красной линии. Это придется сделать еще и для организации полноценного тротуара, которого в этом месте, как заметил Шадрин, очень не хватает.

В целом, члены градостроительного совета остались довольны проектом. Они отметили, что он даже «слишком красив для этого места». По их мнению, такое здание могло бы украсить менее уединенную часть центра краевой столицы. С учетом небольших замечаний, было решено одобрить проект будущего здания.

Алтапресс