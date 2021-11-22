Алтапресс: Километры ткани. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей

Губернатор Виктор Томенко и директор «БТК Холдинга» Михаил Бочаров 16 ноября обсудили модернизацию БМК «Меланжист Алтая» — единственного за Уралом текстильного предприятия с полным циклом производства. Altapress.ru выяснил, появятся ли у меланжевого комбината новые цеха и во сколько ему обойдется инновационное оборудование.

Барнаульский меланжевый комбинат. Дмитрий Лямзин.

Какую продукцию выпускает БМК

«Меланжист Алтая» производит смесовые и хлопчатобумажные ткани, а также швейные изделия — постельное белье и спецодежду.

Всего комбинат включает в себя 3 фабрики: прядильную, ткацкую и отделочную.

«На БМК представлены все переделы легкой промышленности, в том числе прядение, ткачество, процесс крашения и отделки тканей, швейное производство. В России я не знаю других предприятий, где все эти переделы были бы собраны в одном месте», — приводят слова Михаила Бочарова на официальном сайте края.

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.

Цифра

10 млн метров ткани и 1 млн швейных изделий выпускает «Меланжист Алтая» в год.

Крупный инвестиционный проект

Инвестиционный проект для БМК — это часть плана по ускоренному социально-экономическому развитию Алтайского края. Он подразумевает государственную поддержку: выдачу льготных займов Фондом развития промышленности (ФРП) и заключение специального инвестиционного контракта (СПИК).

Глава регионального Минпрома Вячеслав Химочка рассказал, насколько грядущие обновления важны для «Меланжиста Алтая».

Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

Вячеслав Химочка,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

К проекту модернизации Барнаульский меланжевый комбинат подходит уже несколько лет. Для региона и его столицы он имеет огромное значение — благодаря нему предприятие в разы повысит объемы производства и качество тканей. Последнее, кстати, кардинально изменится и будет отвечать запросам нынешних покупателей. Кроме того, позитивные «последствия» ожидают краевой бюджет и жителей региона, для которых на БМК создадут дополнительные рабочие места.

За 2022−2023 годы власти полностью подготовят план, по которому «трансформируют» ткацкое производство на меланжевом комбинате.

По словам министра, «БТК Холдинг» реализует «финансово емкий» инвестпроект в несколько этапов. Сначала в модернизацию — а она прежде всего касается оборудования — совокупно вложат 5 млрд рублей без НДС (или 6 млрд рублей с НДС). На эти деньги, уточним, на БМК уже установили одну линию техники. А вот следующую пока только оплатили, ее в цеху подключат в 2022-м.

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.

Добавим: в 2019 году «Меланжист Алтая» подписал соглашение с региональным правительством и «БТК Холдингом». С БТК предприятие сейчас реализует совместный проект — по созданию «новой технологической линии по подготовке и крашению ткани». На него затрачено 300 млн рублей (это заем ФРП).

Цифра

Порядка 11−13 млрд рублей — общая финансовая емкость проекта.

Вячеслав Химочка,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

В 2023—2024 годах есть план построить новую текстильную фабрику. В ней разместят дополнительное оборудование, — и «ткацкая тема» будет развиваться на новых площадях.

На что БМК потратит деньги , полученные от региона?

Химочка подчеркнул, что часть инвестиционного бюджетного кредита (940 млн рублей), выделенного краю в размере 9 млрд рублей, вложат в городские инженерные коммуникации.

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.

БМК в первую очередь требуется:

реконструировать систему водоснабжения;

поменять систему водоотведения.

Какими еще «глобальными» проектами , финансируемыми из бюджета , занимаются в крае?

Министр утверждает, что «меланжевый комбинат, как и другие представители легкой промышленности, уникален в своем роде».

Но, пояснил, «глобальные» проекты в регионе реализуют в разных отраслях. Например, на Алтайском шинном комбинате и предприятии «Сибирь-Полиметаллы».

Несколько ступеней производства

Вернемся к оборудованию и продукции, которую выпускает «Меланжист Алтая». Подробнее о работе БМК рассказал советник его генерального директора Олег Песиков.

Олег Песиков, советник генерального директора БМК «Меланжист Алтая». Дмитрий Лямзин.

Всего здесь, поделился он, действуют 3 линии производства:

газоопальная ( пока ее налаживают и запустят в течение следующей недели);

пока ее налаживают и запустят в течение следующей недели); обработочная ( она «встанет» на выпуск ткани в декабре);

она «встанет» на выпуск ткани в декабре); линия крашения ( также пока налаживается).

Олег Песиков,

советник генерального директора БМК «Меланжист Алтая»:

В предстоящем декабре мы запустим полную цепочку производства. У нас уже записан предполагаемый объем ткани (200 тыс. метров), которая будет проходить весь технологический процесс именно на этих линиях.

На десятки процентов больше

После установки современного оборудования, уверен советник гендиректора, производительность «Меланжиста Алтая» вырастет на 25−30%.

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин. Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.

К тому же объемы выпускаемой продукции дополнительно «взлетят» с 2022-го — примерно до 12 млн метров ткани в год. А позже и до 24 млн метров. Связано это с запланированным увеличением заводских мощностей. Дело в том, что у комбината «законтрактованы еще 3 линии производства: проходные, для отделки и крашения ткани».

Улучшить потребительские свойства

Олег Песиков не оставил без внимания и качество продукции БМК, которое усилится после внедрения в работу инноваций.

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.

«Дополнительное оборудование лишь косвенно связано с ростом производственных объемов. Основная же его задача — улучшить качество и потребительские свойства тканей», — считает он.

Деньги — любимой родине

«К сожалению, сегодня БМК — наверное, единственное предприятие в стране, которое работает на готовые ткани и изделия, имеющий полный замкнутый цикл. Мы не закупаем суровье за границей, где оно гораздо дешевле. А, наоборот, приобретаем хлопковое волокно и полиэстер, делаем из них пряжу. Ее пускаем на суровые ткани, которые позже обрабатываем в готовые изделия», — рассказал собеседник.

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.

Изделия из готовых тканей шьет предприятие, которое входит в холдинг «Меланжист Алтая». Песиков уточнил: «Все деньги, которые остаются от их продажи, мы стараемся оставлять в России. Это на самом деле очень важно».

Алтапресс