Алтапресс: В Барнауле ликвидировали аварию на сетях и вернули воду в дома

Аварию на водопроводе в районе пересечения ул. Юрина и Кавалерийской устранили. Об этом сообщили вечером 20 ноября в администрации города.

Коммунальное ЧП на ул. Юрина. администрация Барнаула

Подачу воды в дома № 238 и 244 по ул. Юрина возобновили.

Напомним, авария произошла рано утром 20 ноября на водопроводе диаметром 250 мм. Проезжую часть затопило. Дорожникам пришлось убирать наледь.

Ранее утром 19 ноября в Барнауле произошла коммунальная авария в районе ул. Сиреневой. Там также заливало дорогу.

Алтапресс