Алтапресс: В Барнаульском поселке за 3,4 млн рублей продается дом, похожий на таунхаусы Кембриджа

Коттедж, выставленный на продажу на сайте «Циан», построен в поселке Центральный на ул. Алексеевская, 35-а. Он абсолютно новый, его возвели в 2021 году на участке площадью 5,5 соток. Площадь дома — 140 кв. м. Стоимость квадратного метра такого жилья составляет 24,2 тыс. рублей.

В Барнауле за 3,4 млн рублей продается дом, похожий на английский таунхаус. "Циан".

Коттедж каркасно-обшивной с утеплителем. По словам продавца, коммунальные платежи не проделают дыру в бюджете нового владельца. Все благодаря использованию технологий по энергосбережению и собственной газовой котельной.

Облицовка коттеджа снаружи имитирует кирпич благородного коричневого цвета. Такое решение нередко используется при оформлении фасадов английских таунхаусов. В частности, такой оттенок присущ стенам жилых зданий в Кембридже.

Внутри дом полностью готов к финальной отделке. Стены помещений выровнены, в них установлены розетки и выключатели. Кроме того, в двухэтажном доме есть деревянная лестница.

В Барнауле за 3,4 млн рублей продается дом, похожий на английский таунхаус. «Циан».

Немаленькая площадь коттеджа разделена на просторную кухню-гостиную, два санузла, три изолированные комнаты. Как сказано в тексте объявления, они «дадут ощущение свободы и позволят выделить личное пространство каждому члену семьи».

В качестве бонуса к дому прилагается гараж.

Еще один плюс кроется в местоположение недвижимости — дом находится в экологичном месте, где нет шума, пыли и загазованности. Вдобавок, из окон коттеджа открывается прекрасный вид.

Алтапресс