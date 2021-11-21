ГОРНЯК22 21.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле начали готовиться к строительству снежного городка на Сахарова

Горняк22
11 часов Ago

Власти Барнаула объявили конкурс на строительство главного новогоднего городка на пл. Сахарова, сообщили в горадминистрации. Из бюджета на это выделяют 8,2 млн рублей.

Новый год. Елка. pexels.com

Городок будет с четырьмя входами, украшенными ледяными башнями с подсветкой, в середине — елка.

Не обойдется и без традиционных ледяных барельефов, скульптур Деда Мороза и Снегурочки и тигра, символа 2022 года.

Также новогодний городок украсят пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, светящийся герб Барнаула и светодиодные украшения «Бокал», установленные на опорах освещения.

Снежный городок на площади Сахарова1 Снежный городок на площади Сахарова Анна Зайкова

К строительству новогоднего городка и монтажу каркаса елки приступят после определения подрядчика.

Напомним, традиционного открытия с участием горожан и фейерверков в этом году не будет.

Где еще будут елки?

Помимо центральной новогодней площадки на пл. Сахарова построят новогодние городки в районах: на площади перед зданием по ул. Германа Титова, 9, на площади Мира, на площади ДК п. Южный, на ул. Мало-Тобольская и в парке спорта Алексея Смертина.

Алтапресс

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