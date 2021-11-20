Алтапресс: У барнаульца нашли контрафактный алкоголь и табак на 2,3 млн рублей

Житель Барнаула планировал продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, но полиция вовремя пресекла преступление.

Алкоголь. CC0

У мужчины не было лицензии или специального разрешения на право закупки, перевозки, хранения и продажи этилового спирта, сообщает прокуратура Алтайского края.

Всего у него было алкоголя на 300 тыс. рублей и немаркированные табачные изделия на более чем 2 млн рублей. В ходе осмотра все это изъяли.

Суд приговорил виновного по п.»б» ч.6 ст.171.1 УК РФ к двум годам лишения свободы условно, со штрафом в доход государства в размере 100 тыс.

Всего в 2021 году следственные органы отдела полиции Ленинского района в Барнауле возбудили два уголовных дела за аналогичные преступления.

Напомним, с 19 июля метиловым спиртом в крае отравились 10 человек, шестеро насмерть.

Алтапресс