Алтапресс: В Барнауле готовы недорого продать деревянный дом в скандинавском стиле с видом на православный храм

Новый одноэтажный дом, площадью 33 кв. м построен в селе Гоньба. Он расположился на участке в 12,1 соток. Как поясняет автор объявления на «Циан», конструктив коттеджа выполнен по скандинавской технологии. Недвижимость оценили в 1,65 млн рублей.

В Барнауле за 1,65 млн рублей продается "скандинавский" домик с видом на церковь. "Циан".

В уютном деревянном доме удобная планировка. Он разделен на кухню-гостиную, спальню и ванную комнату.

«Все, что нужно для молодой семьи», — сказано в объявлении.

Фундамент дома утеплен и гидроизолирован, стены построены из деревянного каркаса. Перегородки шумоизолированы. К коттеджу подведены все необходимые коммуникации.

Коттедж отапливается электрокотлом. Стены и крыша дома тоже утеплены. Планируется, что его фасад будет облицован сайдингом.

Дом готов для чистовой отделки. Новый владелец сможет применить здесь весь свой дизайнерский потенциал.

Вид на Храм Всех Святых с Гоньбинского тракта. Яндекс. Карты.

Вдобавок коттедж удобно расположен: в шаговой доступности дорога, магазин и школа.

Окна дома выходят на Храм всех святых. Его построили весной 2017 года по просьбе местных жителей.

Алтапресс