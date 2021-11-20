Алтапресс: Как вы относитесь к росту цен на проезд в Барнауле: опрос altapress.ru

Стоимость проезда в барнаульском общественном транспорте вырастет с 1 декабря. Редакция altapress.ru решила выяснить, как читатели нашего сайта оценивают сей факт.

Общественный транспорт Барнаула. Михаил Хаустов

Ранее мы подробно рассказывали, каким будет повышение тарифов на проезд.

Также напомним, что городские перевозчики предлагали увеличить стоимость проезда с 1 ноября, однако в мэрии приняли решение сделать это позднее.

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