ГОРНЯК22 20.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Как вы относитесь к росту цен на проезд в Барнауле: опрос altapress.ru

Горняк22
5 часов Ago

Стоимость проезда в барнаульском общественном транспорте вырастет с 1 декабря. Редакция altapress.ru решила выяснить, как читатели нашего сайта оценивают сей факт.

Общественный транспорт Барнаула. Михаил Хаустов

Ранее мы подробно рассказывали, каким будет повышение тарифов на проезд.

Также напомним, что городские перевозчики предлагали увеличить стоимость проезда с 1 ноября, однако в мэрии приняли решение сделать это позднее.

Чтобы принять участие в опросе, выберите один из вариантов ответа:

Алтапресс

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