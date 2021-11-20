ГОРНЯК22 20.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Недетские забавы кончились: в Барнауле сносят аварийные дома, угрожавшие местным жителям. Фоторепортаж altapress.ru

Горняк22
5 часов Ago

В краевой столице начался снос аварийных домов на улице Кутузова. На днях вокруг строений появились сигнальные ленты. Сегодня, 19 ноября, на одном из объектов с литерой «10» начались работы по демонтажу. Здесь работает строительная техника и бригада рабочих. Подробности — в репортаже altapress.ru.

Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10. Анна Зайкова.

О зданиях на ул. Кутузова 10 и 12 altapress.ru писал в сентябре этого года. Расселенные еще весной, дома были брошены и все это время попросту разваливались. Старые кирпичи, штукатурка и разбитые стекла сыпались на пешеходный тротуар по ул. Кутузова под ноги прохожим. Вдобавок, аварийные строения облюбовали местные школьники.

Их не пугали ни дыры в полу, ни осыпающиеся стены. Сейчас ситуация изменилась. Вокруг домов натянуты сигнальные ленты, на территории работают строители.

«Да, дети были. Но перед началом работ мы повыгоняли их из зданий. Сейчас здесь никого нет», — рассказал один из работников.

В это время экскаватор сгреб очередную порцию битого кирпича, чтобы перенести ее в большую кучу строительного мусора.

Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10.1 Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10. Анна Зайкова.

Непростой и трудоемкой задачей по демонтажу некогда жилого здания занимается компания «Строй Сити». Именно она выиграла конкурс на демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10, сделав заказчику — комитету ЖКХ Барнаула — наиболее выгодное предложение. Изначально стоимость контракта составляла около 1,8 млн рублей. В ходе торгов цена снизилась до 755 тыс. рублей.

Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10.2 Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10. Анна Зайкова.

Дом по соседству также готовится под снос. Демонтажем здания на ул. Кутузова, 12 будет заниматься другая компания — «Акмилайт». Организация снизила цену контракта с 1,6 млн рублей до 789 тыс. рублей.

Что касается текущих работ, то планируется их выполнить в кратчайшие сроки. Сотрудники «Строй Сити» рассказали, что намерены завершить демонтаж дом на ул. Кутузова до конца текущей недели.

Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10.3 Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10. Анна Зайкова.

«Снести-то не проблема, основная сложность — вывезти образовавшийся строительный мусор», — пояснили сотрудники компании, работающие на месте.

Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10.4 Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10. Анна Зайкова.

К слову, рабочим «помогают» и предприимчивые местные жители. Все, что может пригодиться в хозяйстве «под шумок» уносится в неизвестном направлении.

Что известно о домах на Кутузова

Здания на ул. Кутузова, 10, 12 возвели в 1959, 1961 годах соответственно. Они были признаны аварийными с 2013 по 2014 годы. У них разная степень износа. У дома с литерой «10» степень износа составляла 80,5%, у строения с литерой «12» — 58%.

По соседству с домами, попавшими под снос, находится их «брат-близнец». Похожее строение, возведенное в тот же период — в 1960 году. Он был признан аварийным еще в 2017 году. Жильцы дома до сих пор не могут дождаться расселения.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Полсотни барнаульских ресторанов просят губернатора отменить QR-коды

Алтапресс: Полсотни барнаульских ресторанов просят губернатора отменить QR-коды

Горняк22
5 часов Ago
47 рестораторов Барнаула подписались под обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой смягчить антиковидные меры. Текст обращения опубликовал Barnaul22. Ресторан...
Алтапресс: У барнаульца нашли контрафактный алкоголь и табак на 2,3 млн рублей

Алтапресс: У барнаульца нашли контрафактный алкоголь и табак на 2,3 млн рублей

Горняк22
5 часов Ago
Житель Барнаула планировал продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, но полиция вовремя пресекла преступление. Алкоголь. CC0 У мужчины не было лицензии или специального разрешения...
Алтапресс: В Барнауле готовы недорого продать деревянный дом в скандинавском стиле с видом на православный храм

Алтапресс: В Барнауле готовы недорого продать деревянный дом в скандинавском стиле с видом на православный храм

Горняк22
5 часов Ago
Новый одноэтажный дом, площадью 33 кв. м построен в селе Гоньба. Он расположился на участке в 12,1 соток. Как поясняет автор объявления на «Циан», конструктив коттеджа...
Алтапресс: Как вы относитесь к росту цен на проезд в Барнауле: опрос altapress.ru

Алтапресс: Как вы относитесь к росту цен на проезд в Барнауле: опрос altapress.ru

Горняк22
5 часов Ago
Стоимость проезда в барнаульском общественном транспорте вырастет с 1 декабря. Редакция altapress.ru решила выяснить, как читатели нашего сайта оценивают сей факт. Общественный транспорт...
Алтапресс: Купил недорого  — продает дорого. Барнаульский бизнесмен решил распрощаться с невезучим недостроем

Алтапресс: Купил недорого  — продает дорого. Барнаульский бизнесмен решил распрощаться с невезучим недостроем

Горняк22
1 день Ago
Объявление о продаже недвижимости на Павловском тракте, 315-г на днях появился на сайте «Циан». В лот входят земельный участок в 7 тыс. кв. м и «зачатки» так...
Алтапресс: Хозяева жизни. Тест: что вы знаете об алтайских мужчинах

Алтапресс: Хозяева жизни. Тест: что вы знаете об алтайских мужчинах

Горняк22
1 день Ago
19 ноября — международный мужской день! В честь такого события altapress.ru предлагает пройти тест об известных (и не очень), но безусловно интересных представителей «сильного» пола. Тест. altapress.ru....

Читать по теме:

ВТОПЕ: