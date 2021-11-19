ГОРНЯК22 19.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Купил недорого  — продает дорого. Барнаульский бизнесмен решил распрощаться с невезучим недостроем

Горняк22
14 часов Ago

Объявление о продаже недвижимости на Павловском тракте, 315-г на днях появился на сайте «Циан». В лот входят земельный участок в 7 тыс. кв. м и «зачатки» так и не построенного здания торгово-выставочного центра, площадь 1,4 тыс. кв. м. Недвижимость оценили в 7,99 млн рублей.

Окрестности участка на Павловском тракте, 315-г. Вид со стороны АЗС "Октан". Google. Карты.

Не построенный «локомотив»

Участок с недостроем (степень готовности 11%) располагается позади заправочной станции «Октан» на Павловском тракте, 315. Его разрешено использовать для возведения объектов общественно-делового значения. Согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость надела составляет более 18 млн рублей.

На нем должен был вырасти торгово-выставочный центр с необычной архитектурой. Здание отдаленно напоминает локомотив скоростного поезда. Это хорошо видно на сохранившейся визуализации нереализованного проекта, которая приложена к объявлению о продаже.

Вероятнее всего, недвижимость принадлежит бизнесмену Ивану Угарову. Летом 2020 года он приобрел ее у краевого Фонда имущества за 3,2 млн рублей, победив на открытом аукционе.

Кстати, надел вместе с недостроем «промелькнул» на публичных торгах еще в 2019-м. Но тогда покупатель так и не нашелся.

Судя по информации ресурса Rusprofile, предприниматель является учредителем таких организаций, как «Федерация биатлона Алтайского края», «Солид», «Аркадия», «Бетолит» и т. д. Он также является руководителем компании «Ракета», занимающейся предоставлением посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества.

Хорошее начало

Визуализация проекта торгово-выставочного центра на Павловском тракте, 315-г.1 Визуализация проекта торгово-выставочного центра на Павловском тракте, 315-г. «Циан».

История долгостроя в общей сложности насчитывает уже более десяти лет.

Здание, похожее на локомотив поезда, планировала построить компания «Экономстрой». В выписке ЕГРЮЛ ее директором числится Алексей Скорокодонских. Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий, подготовкой строительных площадок, производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ и т. д.

Строительство в Барнауле.2 Строительство в Барнауле. altapress.ru

Из материалов Арбитражного суда известно, что Главное управление имущественных отношений Алтайского края в июне 2009 года предварительно согласовало «Экономстрою» место для размещения торгово-выставочного центра на Павловском тракте, 315-г. Акт «о выборе земельного участка для строительства» был утвержден еще в 2006-м.

В январе 2010-го руководство «Экономстря» арендовало этот надел у Главного управления, сроком на 30 месяцев.

Участок с недостроем на Павловском тракте, 315-г.3 Участок с недостроем на Павловском тракте, 315-г. Google. Карты.

Справка

В 2016 году Главное управление имущественных отношений Алтайского края было переименовано в краевое министерство имущественных отношений. В 2018-м оно вновь сменило «имя» на этот раз на Управление имущественных отношений Алтайского края. На сегодняшний день Управление является учредителем регионального Фонда имущества.

Проверяющий и пустота

Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым выделен участок на Павловском тракте, 315-г.4 Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым выделен участок на Павловском тракте, 315-г. pkk.rosreestr.ru.

Согласно материалам дела, спустя 2,5 года, в июле 2012-го на участок выехал главный специалист профильного отдела Главного управления. Перед ним предстала следующая картина: участок не огорожен, на нем растет только трава, в которой «спрятались» стройматериалы и металлическая будка. Строительство, как таковое, так и не началось.

В августе этого же года ведомство направило в адрес «Экономстроя» уведомление о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. До этого не дошло. В декабре стороны заключили новый договор, согласно тексту которого были определены новые сроки аренды — до 19 июля 2013-го.

27 июня 2013 года «Экономстрой» получил разрешение на строительство, действующее до 1 октября 2014 года. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, на арендованном за компанией участке числился объект незавершенного строительства со степенью готовности в 11%.

Изъять, нельзя оставить

Арбитражный суд Алтайского края.5 Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Судя по информации из картотеки дел краевого Арбитражного суда, Управление все же решило изъять землю у компании — на участке так ничего и не построили. В ведомстве посчитали: если дополнительный договор был заключен уже после прекращения действия договора от 2010 года, то он является «недействительным в силу ничтожности». Арендатор же полагал: если надел не был возвращен арендодателю, значит согласно ст. 612 Гражданского кодекса РФ, спорный договор был возобновлен на неопределенный срок.

Заседания шли одно за другим, вплоть до весны 2019 года. В итоге, решением Арбитражного суда, землю с не построенным торгово-выставочным центром все же изъяли у «Энергостроя» и выставили на публичный аукцион.

Спустя год его и выкупил предприниматель Иван Угаров. О том, как бизнесмен планировал распорядиться недвижимость и почему выставил на продажу, не известно. Угаров отказался комментировать ситуацию.

Алтапресс

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