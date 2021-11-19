Алтапресс: У капитализма жѣнское лицо. Топ алтайских дореволюционных бизнесвумен, которые управляли делами не хуже мужчин

За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. А если муж умрет, то жене придется брать дела в свои женские — но, как показывает история, совсем не хрупкие — руки. Altapress.ru вспомнил самых деятельных дам, которые держали крупный бизнес до революции. И, конечно, добрые дела, которыми они прославились.

Купчиха за чаем. Картина Бориса Кустодиева wikipedia.org

Евдокия Мельникова

Наиболее известное и богатое женское лицо алтайского предпринимательства, «железная леди», основавшая в районе нынешнего поселка Затон целое пароходство.

Евдокия Мельникова была мещанкой родом из Вологодской губернии. Выйдя замуж за Виссариона Мельникова, Евдокия переехала в Сибирь (сначала в Томск, а потом в Барнаул) и стала купчихой 2-й гильдии.

Евдокия Мельникова oldriver.ru

То, что она основала именно пароходную компанию, не удивительно — в ее родной Вологодской области этот бизнес уже был хорошо развит и налажен.

Так что «парохода» Мельникова не изобрела.

Однако случай Евдокии Ивановны уникален тем, что она не переняла бизнес по наследству, а основала его самостоятельно в 1893 году, будучи уже вдовой.

Формально пароходной компанией владел ее сын Александр, но на деле все было в распоряжении властной матери.

Мельничиха, как называли ее за жесткий характер, была очень предприимчивым человеком. Она стала первой, кто организовал пассажироперевозки по Оби на пароходе с говорящем названием «Кормилец» (удивительный факт — он станет одним из судов, перевозивших отрекшегося от престола императора Николая II и его семью из Тюмени в Тобольск).

Пароходство Евдокии Мельниковой oldriver.ru

В «Кормильце» было электрическое освещение, отопление, доставка обедов в каюты, библиотека и пианино. Комфортабельный пароход возил пассажиров по Оби.

Также купчиха первой в Сибири приобрела двухпалубные пароходы американского типа с каютами разных классов. Но пароходство преимущественно занималось перевозкой грузов, в основном зерна. Ее пароходы ходили не только по Оби, но и по рекам Томь и Иртыш.

Пароходство Евдокии Мельниковой oldriver.ru

Всего за несколько лет, к 1910 году, пароходство Мельниковой стало одним из крупнейших в Сибири. Ее флотилия насчитывала 10 пароходов и шесть барж. Крупнейшие из них — это суда «Воткинский завод», «Богатырь» и «Двигатель» мощностью 500 лошадиных сил каждый. Трудились в пароходстве более 500 человек — матросы, капитаны, машинисты и так далее.

История столь прибыльного бизнеса закончилась печально — после смерти Евдокии Ивановны ее сын продал пароходство за 1,6 млн. рублей Западно-Сибирскому товариществу пароходства и торговли.

Пароходство Евдокии Мельниковой oldriver.ru

Трагически закончил свою жизнь и «Кормилец» — в мае 1921 году, совершая рейс из Барнаула в Томск, пароход врезался в опору железнодорожного моста в районе Новониколаевска, его корпус переломился пополам и затонул. В аварии погибли от 200 до 400 человек. В 1984 году останки судна подняли со дна Оби и утилизировали.

Цифра

837 тысяч рублей— оборот пароходства Мельниковой в 1914 году. Прибыль составила 205 тысяч рублей. Для сравнения — на пять рублей в то время можно было купить корову.

Елена Морозова

Самое успешное и добродушное лицо алтайского женского предпринимательства, известное своими благотворительными делами.

Елена Морозова и ее супруг Алексей были уроженцами Владимирской губернии, происходили из крестьянских семей. На родине они занимались так называемым офенским предпринимательством. Офеня — это мелочная торговля вразнос на ярмарках в городах и деревнях товарами народного промысла, книгами, картинами, галантереей.

Елена Морозова wikipedia.org

Нажив некоторое состояние, супруги выкупились из неволи еще до отмены крепостного права, в 1850 году, записались в купеческое сословие и переехали в Бийск.

Свое торговое предпринимательство Алексей Морозов начал с Горного Алтая. В 1860 году торговал мануфактурными и галантерейными товарами в Бийске, Барнауле, Кузнецке, Змеиногорске. Имел ренсковый погреб — магазин, торгующий алкогольными напитками навынос.

В 1870-е начал скупать зерно и стал одним из крупнейших хлеботорговцев Алтая. Также у дореволюционного бизнесмена было свое пароходство с шестью пароходами, баржами и пристанью в деревне Ересной под Барнаулом.

Алексей и Елена Морозовы, купцы из Бийска. wikipedia.org

К 1877 году Морозов стал единственным в Бийске купцом первой гильдии, то есть имел право вести заграничную торговлю, в 1881 году был избран главой города.

Скончался Алексей в 1894 году — и все управление переняла 62-летняя и неграмотная Елена Григорьевна. Женщина даже не умела расписываться, а важные бумаги различала по цвету и фактуру бумаги.

Но отсутствие образования не помешало ей приумножить дело покойного мужа. Она построила в Бийске электростанцию, кожевенный, маслобойный и пивоваренный заводы, паровую мельницу. Также купчиха владела 27 торговыми заведениями. В итоге к концу жизни Елена Морозова увеличила свое личное состояние до 1,5 млн. рублей.

Благодаря ей Бийск стал третьим за Уралом городом, в котором появилась электростанция, безвозмездно освещавшая Успенскую и Барнаульскую улицы, храмы, школы, училища, а также знаменитый бийский пассаж.

Пассаж купца Фирсова в Бийске. Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory

Отличительной чертой дореволюционных предпринимателей был их большой вклад в благотворительность. Запомнились добрыми делами и купцы Морозовы — они построили на Алтае 14 церквей и 12 школ, многие из них они самостоятельно содержали.

На деньги вдовы была построена женская гимназия, домовая церковь при городском мужском училище (сегодня там располагается Бийский педуниверситет им. Шукшина). Много жертвовала она на социальные нужды. Например, она могла запросто скинуть несколько бумажных купюр с кованного балкона своего особняка во время чаепития.

Похоронена чета Морозовых была у алтаря Троицкого кафедрального собора, который был полностью возведен на их деньги. Но в 1934 году его взорвали. Долгое время их могила считалась уничтоженной, как и сам храм.

Троицкий кафедральный собор в период Первой Мировой войны zen.yandex.ru

В канун 300-летия основания Бийска, основанного по именному указу Петра I в 1709 году, возникла идея произвести раскопки, чтобы установить местонахождение кафедрального собора и создать рядом с ним мемориальную зону.

Исследователям улыбнулась удача — склеп, в котором похоронили купцов, был найден. Усыпальница оказалась серьезным строительным сооружением со сводчатым потолком из красного кирпича, сами захоронения располагались на глубине двух метров.

Глава семейства, скоропостижно скончавшийся по дороге на родину, покоился в цинковом гробу голландского производства. Захоронение осталось практически нетронутым.

Дом купцов Морозовых lit-web.net

А вот останки Елены Григорьевны сильно пострадали. Не исключено, что искоренители «опиума для народа» могли искать в могиле тот самый драгоценный браслет.

Факт

Великая княгиня Мария Павловна Романова, жена третьего сына царя Александра II, восхищенная трудами бийской купчихи, в честь ее 60-летия пожаловала золотой браслет с сапфиром и бриллиантом стоимостью 1000 рублей.

Евдокия Судовская

Это предпринимательница, чье дело живет до сих пор — она была совладелицей Иткульского винокуренного завода.

Бизнес перешел ей по наследству от покойного мужа, барнаульского купца 2-й гильдии Григория Бадьина. Иткульский завод был единственным винокуренным заводом в горном округе с 1868 по 1893 гг. Являлся практически монопольным предприятием.

Иткульский спиртзавод itkul.ru

Разрешение на строительство завода Бадьин и Платонов получили в 1867 году, в конце 1868 года завод был пущен и уже на следующий год произвел 55 тысяч ведер спирта, кстати, при максимально разрешенной выкурке в 50 тысяч. К 1880-му году выкурка достигла 95 тысяч ведер, а в 1890-е производство достигает 200 тысяч.

Бадьин умер в 1872 году, и его доля перешла к вдове Евдокии Ивановне, которая вскоре вышла замуж за чиновника Судовского. Компания получила название «Платонов и Судовская».

Барнаул в начале XX века retro. moi-barnaul.ru

Женщина также была меценатом — на ее деньги в 1894 году недалеко от города у реки Барнаулки был построен женский монастырь в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1896 году винозаводчица построила женский приют для сирот.

Мария Будкевич

Была женой дворянина и владела пивоваренным заводом в Бийске, оптовым пивным складом, пивными лавками и содержала бильярдное заведение. Но больше всего в истории она запомнилась не как бизнесвумен, а как просветитель и педагог.

Мария Будкевич mariinka3.ucoz.ru/

Родилась в семье дьякона, получила образование в томской Мариинской женской гимназии и даже преподавала в бийском Владимирском женском приходском училище и в бийской Николаевской женской прогимназии.

В мае 1908 года стала начальницей частной женской гимназии в Барнауле. Деревянное здание под шпилем сохранилось по сей день на углу улиц Короленко и проспекта Красноармейского, где сейчас располагается «Город мастеров». Обучение в ней стоило 50−90 рублей за два семестра — этих денег едва хватало, чтобы содержать гимназию и платить учителям.

Гимназия перестала существовать в 1920 году. В январе-феврале имущество — парты, столы, шкафы и прочее — было буквально растащено по разными учреждениями. Библиотека, содержащая больше трех тысяч томов, была передана в библиотечную секцию губоно, и следы ее затерялись.

Ученицы женской гимназии mariinka3.ucoz.ru

10 сентября 1920 года в газете «Красный Алтай» появилось сообщение: «9 сентября умерла М. Ф. Будкевич, зав. 16-й сов. школой». Так, буквально в двух строчках, была отдана память педагогу, которая долгие годы боролась за то, чтобы женщины тоже имели право уметь писать и считать.

Цифра

В 1908 году в женской гимназии учились 38 дворянок, 25 дочерей духовных лиц, 35 крестьянок и 217 мещанок.

Другие алтайские предпринимательницы

Мария Шмурыгина. Владела редким предприятием — Барнаульским дроболитейным предприятием. Это был единственный в Сибири завод , который производил охотничью дробь. В конце XIX века ею пользовались все сибирские охотники.

который производил охотничью дробь. В конце XIX века ею пользовались все сибирские охотники. Лариса Олюнина. Многие знают купцов-пивоваров Ворсиных , которые стояли у истоков пивоваренной промышленности на Алтае. Но мало кто знает , что их компаньоном была эта женщина. Их торговый дом так и назывался «Ворсины и Олюнина».

Дом Ворсиных. Влад Сергеев

Анна Бодунова. После смерти своего мужа купца Вонифатия Бодунова в 1911 году , будучи его наследницей , выбрала купеческое свидетельство второй гильдии. Имела кредит в Барнаульском отделении Госбанка — 15 тыс. рублей. Владела кирпичным заводом , на котором в 1916 году было произведено 665 тыс. штук кирпича.

будучи его наследницей выбрала купеческое свидетельство второй гильдии. Имела кредит в Барнаульском отделении Госбанка — 15 тыс. рублей. Владела кирпичным заводом на котором в 1916 году было произведено 665 тыс. штук кирпича. Юлия Пранг. С 1890 года — управляющая первого в России содового завода , который был основан в Барнауле в 1864 году братьями Прангами. К сожалению , она с бизнесом не справилась: в 1904 году завод уже принадлежал новым владельцам.

Справа — аптека Крюгера, с 1929 г. — радиотрансляционный узел (ул.Пушкина, 64) retro. moi-barnaul.ru

Вильгельмина Крюгер. Прусская подданная , сноха известного Томского пивовара Карла Крюгера. Самостоятельно , без помощи мужа , основала в Барнауле аптечный бизнес. Сейчас деревянное здание «Аптека Крюгер» на улице Пушкина находится на реконструкции.

Комментарий

Данил Дегтярев , историк:

— В чем отличительная черта сибирских предпринимательниц? Здесь женщина была более свободной. Тут не было жесткого патриархального гнета и домостроя, как в европейской России.

Женщина воспринималась как верная подруга и равноправный компаньон. Поэтому мы видим здесь так много предпринимательниц. Хотя в процентном соотношении их все равно было не так много, не больше 10 процентов.

Много женщин владело недвижимостью. Были и те, кто вел дела домов терпимости. Сферой женского бизнеса считались дела, связанные с модой и красотой, — например, они держали частные школы кройки и шитья.

Чисто в бытовом плане женщинам было сложнее вести бизнес, чем мужчинам — ведь те легко могли о чем-то договориться за столом, распивая крепкие напитки. Женщина так вольготно себя вести, конечно, тогда не могла.

Источники — издание «Предприниматели Алтая. Энциклопедия», авторы — Валерий Скубневский, Александр Старцев, Юрий Гончаров; статья «Бриллианты купчихи Морозовой» Анатолия Муравлева; издание «Гимназия Будкевич» Василия Гришаева.

Исторический консультант — Данил Дегтярев.

Алтапресс