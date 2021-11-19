Алтапресс: Большая ответственность: градсовет Барнаула отправил на доработку «дом-микрорайон» из квартала около аэропорта

На градостроительном совете 18 ноября был презентован проект первого этапа застройки квартала площадью 86 га, расположенного неподалеку от барнаульского аэропорта. Исходя из большой ответственности за будущее жителей спроектированного квартала члены градсовета приняли решение отправить проект на доработку. Что именно смутило архитекторов — в материале altapress.ru.

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. "АрхИ-Групп".

Дом , состоящий из четырех зданий

Земельный участок между Павловским трактом и ул. Просторная площадью 86 га принадлежит компании «Алгоритм». Проект квартала разработан специалистами бюро «АрхИ-Групп». Он включает 40 многоэтажек на 13,184 тыс. квартир, где смогут поселиться не менее 23 тыс. человек.

Для поэтапного освоения огромной территории земля была разделена на три квартала. Первый разместится в восточной части, второй — в юго-западной, третий — в северо-западной.

Справка

Проект планировки будущего квартала был разработан еще два года назад, но он «споткнулся» об ограничения, наложенные на приаэродромные территории. На сегодняшний день проблема решена — на участке разрешили строительство жилых объектов.

Презентованный на градсовете жилой комплекс должен будет разместиться в квартале № 1. Здесь планируют возвести три десятиэтажных дома и одну 16-этажку, а также два корпуса общественного назначения.

Согласно проекту, жилые объекты будут выполнены в едином архитектурном стиле. 10-этажки возведут из кирпича, высотку — с использованием монолитных конструкций. Фасады домов будут выходить на Павловский тракт. Для них будет использован силикатный кирпич с последующей покраской в сдержанные тона. Проект также предусматривает детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. «АрхИ-Групп».

Все это получило название «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения». Иными словами, здания формально являются разными корпусами одного дома. Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин отметил, что такой ход нередко используется для упрощения последующей работы с объектами, и рассматриваемый ЖК — далеко не первый.

Тем не менее, остался без ответа вопрос: почему используется формулировка «встроенно-пристроенные объекты», тогда как на планах проекта представлены отдельно стоящие общественные здания. Члены градсовета рекомендовали исправить недочет.

«Парковочный» вопрос

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. «АрхИ-Групп».

На недостаток мест для размещения личного транспорта жильцов обратил внимание главный архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров. Его поддержал главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

Представитель бюро «АрхИ-Групп» Кирилл Храбрых парировал: проект создан согласно утвержденному проекту планировки.

«Территория разделена на кварталы. В каждом из них запроектированы гаражи», — отметил он.

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. «АрхИ-Групп».

Храбрых добавил, что благодаря этому был соблюден баланс парковок для временного и постоянного хранения машин. Тем не менее, аргумент показался архитекторам недостаточно убедительным.

«Здесь наблюдается прямое нарушение норм. И ссылка на проект планировки не совсем корректна. <…> Проблема не решена как на уровне проекта планировки квартала, так и на уровне рассматриваемого проекта. Из 306 машиномест, требуемых по расчету, на участке для строительства размещено 57, то есть 19% от расчетного количества», — подчеркнул Четошников.

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. «АрхИ-Групп».

Представитель заказчика — компании «Алгоритм» пояснил: участок в 86 га отведен под комплексную застройку, он был единым. В соответствии с этим и было рассчитано количество паковочных мест.

«Если градсовет считает, что нужно добавить, то мы можем использовать порядка 5 тыс. кв. м условно-свободной территории из участка в 3,5 га, подготовленного под первый комплекс. Там как раз получится 300 машиномест. Мы готовы учесть это замечание», — подчеркнул он.

Дефицит образовательных учреждений

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. «АрхИ-Групп».

Парковки стали не единственным камнем преткновения. На градсовете отметили: немаловажным фактором для комфортного проживания жильцов является наличие детских садов и школ в шаговой доступности.

Согласно проекту огромного квартала, девелопер намерен возвести пять детских садов на 330 мест и две школы на 1100 учащихся. Однако, архитекторы настаивали: планы-планами, а социальные объекты будут нужны в тот момент, когда в ЖК начнут заселяться люди. Представитель «Алгоритма» ответил на замечание: строительство социальных объектов вместе с жилыми домами запланировано на первую пятилетку.

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. «АрхИ-Групп».

Учитывая, что возведение мини-города — это большая ответственность, градостроительный совет принял решение все же отправить проект на доработку, а проектировщикам и заказчику — решить все возникшие к документу вопросы.

О том, проект какого дома архитекторы назвали красивым и почему не оценили уникальность архитектуры будущего гаража-стоянки в старой части Барнаула — читайте в ближайшее время на altapress.ru в рубрике «Недвижимость».

Алтапресс