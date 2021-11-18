Алтапресс: Померь инопланетянина. В алтайской драме в честь столетия открылась выставка, где можно потрогать, послушать и почитать

За десять дней до официального празднования столетнего юбилея в Алтайском театре драмы открылась масштабная интерактивная выставка. На ней можно примерить театральные костюмы, подглядеть в «глазок» за буфетом и узнать много нового из истории театра.

В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru

Что можно увидеть

В фойе зрителей будет встречать инсталляция — семиметровая металлическая конструкция, отсылающая к эпохе авангарда 20−30-х годов и напоминающая локомотив, внутри которого заключен логотип театра.

Сделана конструкция была из металла, который остался в слесарном цехе после разных постановок — так «железу» дали вторую жизнь.

В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru

Основная часть экспозиции находится на втором этаже.

Выставка поделена на девять блоков: от информационных, где рассказывается о драматургах, режиссерах, композиторах, работавших с театром, до интерактивных — где, например, можно открыть шкафчики с «секретом».

Зоны отделены друг от друга полупрозрачными шторами — их, безусловно, ассоциативно можно сравнить с кулисами, за которыми прячется та часть театра, что не видна зрителю.

Одна из самых красочных зон посвящена костюмерному и постановочному цеху. Здесь представлены костюмы из разных спектаклей, которые можно примерить на себя — например, «голову» инопланетянина из новогодней сказки, дамскую шляпку или платье.

В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru

Также здесь есть реквизит из разных спектаклей — от «ощипанного» гуся до черепа в корзинке. Можно проверить свою память и вспомнить, в каких же спектаклях использовались те или иные предметы.

По словам организаторов выставки, некоторые предметы находили в цехах и приносили буквально в ночь перед открытием.

В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru

Одна из самых необычных зон — это звуковые полукруглые кабинки, в которых можно не только почитать о композиторах, писавших музыку для алтайской драмы, но и послушать их композиции.

В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru

Место нашлось и для шуточной инсталляции, где в разных шкафчиках спрятаны вещи, связанные со зрителем — например, телефон, которые часто забывают посетители, бутерброд со стопкой из буфета, цветы, без которых не обходится ни одна премьера.

В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru

Огромная работа была проведена по восстановлению театрального архива в фактах и лицах — так, здесь можно увидеть уникальные фотографии одних из первых артистов театра, прочитать театральный «словарик» и полюбоваться афишами спектаклей с 1921 по 2021 годы.

В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru

Кто создавал выставку

Художественная концепция выставки и незаурядный дизайн-проект организации пространства принадлежит Архбюро MDVA. Воплощением проекта целиком занимались специалисты театра драмы.

В театре драмы в честь векового юбилея открыли интерактивную выставку altapress.ru

По словам руководителя архбюро Максима Максименко, проект им удалось сделать в довольно короткие сроки — с идеей выставки к ним обратились в сентябре. Специалисты-архитекторы сразу же представили концепцию, которую им подсказал сам театр.

«Зрители всегда видят только финальный „продукт“ — сам спектакль. Однако за каждой постановкой стоит огромное количество людей разных профессий. Мы хотели показать работу театра во всем ее объеме», — рассказал он.

Монтажом занимались три недели непосредственно в цехах театра. Потом на месте собирали все составляющие по частям. На это тоже ушло довольно много времени — иногда даже приходилось оставаться в театре на ночь.

Информационной составляющей занимались музей.

Так, афиши первых десятилетий существования театра предоставил Государственный театральный музей им. Бахрушина. Исторические документы и фотографии — из фонда Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Когда ее можно увидеть

Работать выставка будет до конца сезона. Вход на выставку пока возможен только для зрителей театра, она будет открываться за час-полтора до начала спектаклей.

Кроме того, театр будет проводить отдельные экскурсии по выставке, билеты на которые можно будет приобрести на сайте, сообщили в драме.

Алтапресс