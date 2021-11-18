ГОРНЯК22 19.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаул против США: на Алтае хотят вновь провести мега-популярный хоккейный турнир

Горняк22
20 часов Ago

В будущем году в Барнауле планируют вновь провести международный хоккейный турнир Student Hockey Challenge. Об этом на прошлой неделе во время встречи «Мужского клуба» сообщил министр спорта Алексей Перфильев.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

Собственник «Титов-Арены» и руководитель студенческой команды «Динамо-Алтай» Михаил Дроздов altapress.ru эти планы подтвердил, но отметил, что многое будет зависеть от разного рода обстоятельств.

Например, от того, какая осенью следующего года будет складываться эпидемиологическая обстановка и как выступит наша команда.

«Нынешний состав студенческой команды „Динамо-Алтай“ совсем не тот, что был в 2019 году, когда мы выиграли всероссийский финал и завоевали право принимать в себя Student Hockey Challenge. В принципе, если все получится, иностранные команды не против вновь приехать на Алтай. И словаки, и чехи только за», — рассказал Михаил Дроздов.

Что известно о турнире

Student Hockey Challenge — проект международный. В 2019 году он объединил восемь коллективов — пять из России (это были сильнейшие студенческие команды страны) и три иностранные — из Чехии, Словакии и США.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-20191 В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

Матч-открытие, в котором 1 октября 2019 года встречались барнаульцы и американцы, тогда стал настоящим праздником. Воочию во Дворце спорта его посмотрело порядка 6 тыс. человек.

Главный трофей турнира по итогам всех баталий завоевало «Динамо-Алтай».

Алтапресс

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