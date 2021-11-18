Алтапресс: Федеральный эксперт рассказал, что может стать гвоздем «в крышку гроба алтайского сыроделия»

Компания «ЭкоНива» окончательно заморозила строительство крупного молокоперерабатывающего завода в Новосибирской области. По мнению Михаила Мищенко, директора Центра изучения молочного рынка, такая ситуация выгодна Алтайскому краю, который активно закупает сырье у своих соседей.

Фестиваль "Дни алтайского сыра-2018". Родочинская Евгения.

Мнение эксперта приводит портал The DairyNews. Он заявляет, что Новосибирская область перерабатывает лишь 43% произведенного местными хозяйствами сырого молока, остальное поставляется в соседние регионы, в том числе, в Алтайский край.

Михаил Мищенко,

директор Центра изучения молочного рынка:

Алтайский край — это рискованный регион с точки зрения производства и переработки молока: тут небольшое население и при этом перерабатывается значительный объем молока; производятся сыры. Вместе с тем объемы переработки из года в год снижаются. Дело в том, что востребованность алтайских сыров, которые поставляются преимущественно в европейскую часть России, снижается, поскольку там сейчас активно ведется строительство собственных заводов по выпуску сыра. И регион все меньше нуждается в молочной продукции Алтайского края. Добавьте сюда также конкуренцию со стороны белорусских сыров. То есть можно говорить о том, что запуск завода, если он состоится, станет последним гвоздем в крышке гроба алтайского сыроделия.

Михаил Мищенко Олег Богданов

По мнению эксперта, вероятность запуска завода в Новосибирской области есть, ведь «ЭкоНива» уже вложила в него немало средств.

Чем примечателен проект

«ЭкоНива» планировала возвести на территории Маслянинского района Новосибирской области сыродельный завод с общим объемом инвестиций 7 млрд рублей.

Плановая мощность завода должна была составить до 1150 тонн молока в сутки. выпускать здесь планировали сыры, творог, различную кисломолочную продукцию, например, кефир, йогурт, а также молоко и специальную сыворотку для производства детского питания.

В 2018 году инвестор выбрал площадку под будущее строительство, провел земельные работы, залил фундаменты, началась установка железобетонных конструкций.

На одном из комплексов «ЭкоНивы АПК холдинг». ekoniva-apk.ru

Но 2021 году у «ЭкоНивы» начались проблемы с финансированием. Проект в Новосибирской области, как и другие по стране, компания свернула. Среди них оказалось и строительство животноводческого комплекса в Тальменском районе.

В сентябре, находясь в Барнауле, основатель молочного холдинга Штефан Дюрр заверил краевые власти, что несмотря на проблемы все планы в силе. Достроить объект в Тальменском районе он хочет в 2022—2023 годах.

Алтапресс