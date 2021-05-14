Алтапресс: Замдиректор и прораб предстанут перед судом за смерть рабочего в Барнауле

Заместителя генерального директора и прораба строительной компании осудят за гибель рабочего при нарушении правил безопасности (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Кирпичи. CC0

По данным следствия, организация выполняла договор подряда — строила многоквартирный дом в Барнауле. За безопасность на производстве отвечали заместитель генерального директора и прораб. Они же не обеспечили ограждения опасной зоны внизу строящегося дома, что нарушает правила при работе на высоте.

В результате, в начале декабря 2020 года с 10 этажа на проходящего внизу работника упал кирпич весом около 6 килограммов. Получив черепно-мозговую травму потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали. На автомобиль замдиректора стоимостью 1 млн рублей наложен арест. Расследование завершено, материалы направили в суд для рассмотрения.

Алтапресс