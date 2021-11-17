Алтапресс: В Барнауле за 5 млн рублей продается «квартира-персик» с изумрудной ванной

Недвижимость находится в монолитном доме на ул. Антона Петрова, 235-а/98. В квартире хорошая тепло- и шумоизоляция, две застекленные лоджии, а ее окна выходят в тихий двор. Площадь «двушки» составляет 88,8 кв. м, цена — 56,3 тыс. за «жилой квадрат».

В Барнауле на ул. Антона Петрова, 235-а/98 продается "персиковая" квартира. "Циан".

В доме, где находится квартира, два входа: со стороны внутреннего двора и пересечения улиц Антона Петрова и Малахова.

Квартира расположена на первом этаже 16-этажной высотки. У нее собственный тамбур, неподалеку от которого оборудовано рабочее место для консьержа. В доме установлено видеонаблюдение, а парковка закрыта шлагбаумом.

Судя по фотографиям, выставленным на «Авито», интерьеры «двушки» выполнены в разных оттенках персикового цвета. Стилистическое единство прекрасно дополняет большая ванная комната и туалет в изумрудном цвете.

В «двушке» большой коридор с гардеробной, просторный зал и уютная спальня. Кроме того, в ней проведена сигнализация. Мебель, при желании, может остаться новому владельцу.

Алтапресс