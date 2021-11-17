ГОРНЯК22 17.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 5 млн рублей продается «квартира-персик» с изумрудной ванной

Горняк22
7 часов Ago

Недвижимость находится в монолитном доме на ул. Антона Петрова, 235-а/98. В квартире хорошая тепло- и шумоизоляция, две застекленные лоджии, а ее окна выходят в тихий двор. Площадь «двушки» составляет 88,8 кв. м, цена — 56,3 тыс. за «жилой квадрат».

В Барнауле на ул. Антона Петрова, 235-а/98 продается "персиковая" квартира. "Циан".

В доме, где находится квартира, два входа: со стороны внутреннего двора и пересечения улиц Антона Петрова и Малахова.

Квартира расположена на первом этаже 16-этажной высотки. У нее собственный тамбур, неподалеку от которого оборудовано рабочее место для консьержа. В доме установлено видеонаблюдение, а парковка закрыта шлагбаумом.

Судя по фотографиям, выставленным на «Авито», интерьеры «двушки» выполнены в разных оттенках персикового цвета. Стилистическое единство прекрасно дополняет большая ванная комната и туалет в изумрудном цвете.

В «двушке» большой коридор с гардеробной, просторный зал и уютная спальня. Кроме того, в ней проведена сигнализация. Мебель, при желании, может остаться новому владельцу.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Алтайский Диагностический центр открыл запись на вакцинацию через WhatsApp

Алтапресс: Алтайский Диагностический центр открыл запись на вакцинацию через WhatsApp

Горняк22
7 часов Ago
Записаться на вакцинацию от коронавируса в Диагностический центр Алтайского края теперь можно через мессенджер WhatsApp, рассказали в региональном минздраве. Пандемия. Вакцинация. pexels.com На номер 8 963−518−24−70...
Алтапресс: Цены кусаются, но не все. Сколько стоят путевки в Таиланд из Новосибирска

Алтапресс: Цены кусаются, но не все. Сколько стоят путевки в Таиланд из Новосибирска

Горняк22
7 часов Ago
Любители Таиланда дождались: из Толмачево началось регулярное сообщение с Пхукетом и Бангкоком. Рейсы будут вылетать еженедельно по субботам. Расскажем о стоимости путевок и коронавирусных ограничениях. Таиланд,...
Алтапресс: Жемчужина на короне. Пять фактов о первом рубцовском технопарке, построенном на руинах советского завода

Алтапресс: Жемчужина на короне. Пять фактов о первом рубцовском технопарке, построенном на руинах советского завода

Горняк22
7 часов Ago
В марте будущего года в Рубцовске будет запущен современный технопарк. Работы на промышленной площадке находятся на завершающей стадии, переговоры с будущими резидентами ведутся, оборудование для...
Алтапресс: Настроения уже протестные. На Алтае третий раз за месяц просят Путина помочь прекратить кошмарить «Кучуксульфат»

Алтапресс: Настроения уже протестные. На Алтае третий раз за месяц просят Путина помочь прекратить кошмарить «Кучуксульфат»

Горняк22
7 часов Ago
Обращение к президенту Владимиру Путину приняли депутаты Благовещенского райсовета на сессии 16 ноября. Иск Генпрокуратуры о «расприватизации» алтайского завода «Кучуксульфат» они называют продолжением административного...

Читать по теме:

ВТОПЕ: