Алтапресс: Сынок. Как в Барнауле юноша убирал людей, которые его бесили

Altapress.ru продолжает рассказывать о громких преступлениях, совершенных в Алтайском крае в ХХ веке. Так, в начале 70-х годов 18-летний Сергей Серегин убил трех человек и покалечил еще одного — потерпевшие «просто его раздражали». Парню вынесли смертный приговор. Ветеран прокуратуры и главный следователь по делу Серегина — Владимир Митрохин рассказал нам о преступлениях и том, как сам чуть не получил от злодея удар заточкой.

Криминал. unsplash.com

«Дерзкий» парень

Сергей Серегин был родом из райцентра Тюменцево. Его отличал крайне вспыльчивый характер. Еще подростком отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних за грабеж. После чего находился на учете у стражей порядка. Жил в барнаульском общежитии при спецкомендатуре.

Первое убийство Серегин совершил через три дня после совершеннолетия, когда приехал в краевую столицу. Тогда, поздней осенью 1973 года, дороги уже были заметены снегом. Сергей шел по узкой тропинке на улице Чудненко в 11 часов вечера. Впереди него шагал 56-летний мужчина.

Как потом выяснилось, он был простым работягой на моторном заводе. Серегин нахамил прохожему из-за того, что тот не хотел уступить ему дорогу. Мужчина удивился: «Что ты, сынок, так со мной разговариваешь? Я же все-таки старше тебя».

Человек с ножом. Преступник. pixabay.com.

«Сынком» юношу в будущем назовут между собой сотрудники следствия.

Серегин впал в ярость от замечания. Выхватил нож из кармана и нанес заводчанину 27 ранений. Пострадавший скончался. Позже, недалеко от места преступления, оперативники нашли шапку потерпевшего.

Сначала злоумышленник хотел забрать ее, но когда понял, что головной убор совсем простой и продать его не получится, откинул в кусты. Впрочем, материальные блага преступника мало интересовали. Он работал на стройке и получал приличные деньги. Поступать в университет не планировал — хватало восьми классов школьного образования.

Расследование этого убийства шло больше месяца и осложнялось отсутствием свидетелей.

Силуэт. Нож. Убийца СС0

Курильщик

Следующий эпизод произошел в ночь с 31 декабря на 1 января 1974 года. Все началось тоже на прогулке. Серегин шел по улице Эмилии Алексеевой, мимо таксопарка. Как раз в тот момент приехал один из таксистов, мужчина 43 лет. Припарковал машину и поспешил домой, к семье, праздновать Новый год.

Сергей, будучи курильщиком со стажем, попросил у водителя сигарету. Тот ответил в духе: «Не курю и тебе не советую. Молодой еще». За «поучительный ответ» мужчина получил от Серегина один ножевой удар в сердце, который стал для пострадавшего смертельным.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры:

На допросе я у Сергея спросил: «Ну за что ты так его? Из-за того, что закурить не дал?» А он говорит: «Да. И вообще, чего это тот водитель так со мной разговаривал? Со мной так нельзя».

Ветеран прокуратуры Алтайского края Владимир Митрохин. Предоставлено altapress.ru.

Застолье со смертельным исходом

Убийство таксиста также долгое время оставалось нераскрытым, хотя в расследовании участвовали восемь специалистов оперативно-следственной группы во главе с Митрохиным.

Преступник все это время оставался на свободе, работал на стройке одного из административно-производственных учреждений и имел свободный доступ к объекту. Этот факт и помог правоохранителям раскрыть еще одно особо жесткое убийство, уже третье в криминальной биографии Серегина.

В апреле 1974 года из Тюменцева в Барнаул приехала мать злоумышленника -хотела повидаться с сыном. Встречать родительницу на железнодорожном вокзале парень собирался не один, а с приятелем — 23-летним Николаем Романцовым, по прозвищу Цыган.

Они сдружились еще в колонии для несовершеннолетних. Оба отбывали срок за грабежи. Но до места встречи юноши так и не дошли.

Решили сменить маршрут и выпить водки за встречу. Затем поехали в гостиницу, в которую уже заселилась мать Сергея, провели какое-то время там. Затем решили продолжить алкогольную встречу.

Криминал. unsplash.com

В какой-то момент Романцов нелестно выразился о матери Серегина. Сказал, что она — женщина легкого поведения. Такого оскорбления Сынок не выдержал. И, чтобы защитить мать, использовал не слова, а лежащий рядом швеллер. Им Сергей со всей силы ударил Николая по голове.

Затем добил жертву тем же швеллером. Оперативники нашли на месте преступления труп Цыгана и бутылку из-под спиртного неподалеку. Установить личность погибшего удалось только по отпечаткам пальцев — настолько обезображенным было тело. Важно, что карманы брюк жертвы были вывернуты так, будто в них что-то искали.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Когда мы стали выяснять, кем был погибший Романцов, оказалось, что за пару дней до приезда в Барнаул и злополучного гуляния с Серегиным, он освободился из тюрьмы после очередной кражи.

Тюрьма, заключение. CC0

И как часто бывает, помог случай. Спустя какое-то время после убийства, в общежитии, где жил Серегин, засорился унитаз. Во время ремонта слесарь обнаружил в нем изорванный паспорт Николая Романцова и позвонил в милицию. Нам стало понятно, что кому-то очень нужно было избавиться от документа.

Тогда мы начали искать преступника среди жильцов общежития. Навели справки о том, кто из них мог быть незаконопослушным. Так Серегин и привлек наше внимание.

Также правоохранители подробно опросили жильцов, и все они сходились во мнении, что их сосед Сергей — человек крайне недоброжелательный и раздражительный. Окружающие предпочитали обходить его стороной и не контактировать.

Кровь. Нож СС0

Еще следователи посмотрели журнал посещений общежития. В документе говорилось, что в день убийства именно Серегин вернулся домой поздней ночью.

Потайной карман и чистосердечное признание

Во время обыска в комнате предполагаемого злоумышленника специалисты нашли брюки. На первый взгляд, совершенно обычные. Однако в один из карманов было вшито потайное отделение, напоминающее чехол для ножа. На чехле были пятна крови. Позже, после длительной судмедэкспертизы выяснилось, что это — биоматериал двух разных людей. Убийцей обоих был Сергей Серегин.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Сынок говорил, что никакого Романцова не знает. Хотя, у нас уже были данные, что и тот, и другой в подростковом возрасте отбывали срок в колонии для несовершеннолетних и, скорее всего, были знакомы. В конце концов, было решено задержать Сергея на 72 часа, как подозреваемого.

Этот срок стал достаточным для того, чтобы преступник признался в содеянном. «Меня удивило, что он сам попросил о встрече со мной, чтобы что-то рассказать. Я допрашивал Сергея несколько часов. В результате Серегин рассказал все про убийство Цыгана», — вспоминает собеседник.

Наручники. Преступление. Криминал. CC0

Для закрепления версии Митрохин попросил Серегина на кинокамеру продемонстрировать всю его встречу с Романцовым прямо на месте происшествия — от приветствия до последнего удара.

«Фильм получился минут на сорок. Присутствовала вся команда: оперативники, эксперты-криминалисты. Мы поняли, что убийца — точно Сергей», — рассказывает Митрохин.

После откровений злоумышленника оперативная группа нашла на месте преступления те самые бутылки из-под водки и ликера, которые опустошили приятели.

Другие эпизоды

Мужчине предъявили обвинение и увезли в изолятор. Через три дня Митрохину позвонил начальник уголовного розыска и сказал, что Серегин хочет дать показания еще по одному убийству. В тот момент и сами оперативники уже догадывались, что он может иметь отношение к нераскрытым преступлениям прошлого. Эта теория подтвердилась.

Нож. altapress.ru

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Серегин признался в убийстве таксиста в новогоднюю ночь. Вспомнил даже про надкусанное яблоко, которое было в кармане жертвы. И также дал показания на кинокамеру. С материалами следствия все сошлось. Но и на этом история не закончилась. Оказалось, тогда парень совершил еще одно преступление.

Последней жертвой стал мужчина средних лет. Он стоял на улице у новогодней елки неподалеку от Серегина. Прохожий увидел, как Сергей справляет нужду прямо на символ праздника и возмутился: «Что ты творишь! Рядом дети!». Злоумышленник по своему обыкновению ответил: «А мне без разницы». Но на мужчину разозлился.

Выследил его до дома, а в подъезде «толкнул» обидчика. Вернее, так показалось пострадавшему. На самом деле, Серегин достал нож из «чехла» в брюках и молниеносно ударил мужчину в сердце.

Пострадавший, на свое счастье, отличался крепким здоровьем. Поэтому смог подняться в квартиру, лег в ванну, полную горячей воды. И только тогда у из груди пошла кровь. На «скорой» его доставили в больницу. Врачи зафиксировали тяжелое ранение.

Кровь. unsplash.com

Оно оказалось не смертельным. Мужчина прошел лечение, а позже дал показания на судебном заседании по делу Сергея.

Сынок прошел психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского в Москве. Столичные специалисты заключили, что преступник здоров. А истинная причина злодеяний — импульсивно-вспыльчивый и агрессивный характер.

Покушение на следователя

Серегина по итогам судебного слушания приговорили к высшей мере — расстрелу. Он пытался обжаловать решение, но оно осталось неизменным. Когда преступник уже находился в одиночной камере, ожидая наказания, вдруг снова попросил о встрече с главным следователем.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Я и подумать не мог, что Сергей хочет еще что-то рассказать. В кабинет он прошел в наручниках в сопровождении контролера, как и полагается по правилам. Но почему-то после того, как Серегин сел на стул, сопровождающий не снял с него наручники и не ушел. Сказал, что не может оставить меня с преступником наедине.

Наручники. ССО.

Во время беседы парень стал рассказывать, что якобы виновен в изнасиловании и убийстве девушки. Это жестокое преступление правоохранители не могли раскрыть уже давно, и на след убийцы выйти не получалось. Однако версии следствия и Серегина принципиально отличались. Мирохин понял, что приговоренный лжет.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Я его спрашиваю: «Ну и зачем тебе эта выдумка?» У нас были данные по делу. Мы знали, где нашли труп. Так вот, Серегин говорил про совсем другое место. Буквально придумывал на ходу. В конце концов, признался, что просто хотел подобраться ко мне поближе. А контролер от него не отходил потому, что перед допросом отобрал заточенный об пол в камере супинатор.

Митрохин спросил заключенного, чем же так не угодил преступнику. Сергей ответил: «Копал слишком глубоко. Если бы не ты, меня бы не приговорили к смерти. Пожил бы еще». «Когда Сынок признался, я удивился. Я делал свою работу, а тут, оказывается, кто-то оружие затачивал, чтобы меня убрать», — говорит эксперт.

Тюрьма, колючая проволока. CC0

Сергея Серегина расстреляли через год после оглашения приговора.

Алтапресс