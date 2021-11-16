Алтапресс: Резкое похолодание ударило по Алтайскому краю

Резкое похолодание пришло в Алтайский край — местами минувшей ночью столбики термометров опускались до отметки -15 градусов.

Морозы в Барнауле Михаил Хаустов

По данным регионального Гидрометцентра, днем 16 ноября в отдельных районах края ожидается снег, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица.

Дневные температуры составят +1…-4 градуса, местами по северу будет до -9 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле также временами снег, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха в краевой столице −2…−4 градуса. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.

Алтапресс