Алтапресс: Резкое похолодание ударило по Алтайскому краю
Резкое похолодание пришло в Алтайский край — местами минувшей ночью столбики термометров опускались до отметки -15 градусов.
Морозы в Барнауле Михаил Хаустов
По данным регионального Гидрометцентра, днем 16 ноября в отдельных районах края ожидается снег, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица.
Дневные температуры составят +1…-4 градуса, местами по северу будет до -9 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.
В Барнауле также временами снег, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха в краевой столице −2…−4 градуса. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.