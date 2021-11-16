Алтапресс: В двух шагах от «Авальмана» в Барнауле продается дорогой коттедж с белоснежной гостиной

Недвижимость, которая продается на сайте «Циан», построена меньше чем в 100 м от горнолыжного комплекса «Авальман» на ул. Абаканская, 1. Из окон коттеджа открывается панорамный вид на сосны и водную гладь Оби. Площадь двухэтажного дома составляет 177 кв. м, площадь участка — 2,6 сотки, а цена — 13,2 млн рублей.

В Барнауле продается коттедж за 13,2 млн рублей, расположенный неподалеку от ГК "Авальман". "Циан".

Дом построен в 2020 году в поселке Ересной. Он граничит с элитными микрорайонами «Авальман» и «Гринвуд». Место отличается экологичностью и развитой инфраструктурой. До центра города, как и до одного из популярнейших мест для отдыха краевой столицы — рукой подать.

В доме высокие потолки (более 3-х м) и нестандартно большие окна. Большая часть стен покрыта декоративной штукатуркой.

В коттедже просторная кухня-гостиная с белоснежными стенами, три комнаты, две уборные, гардеробная, прачечная. В нем есть специально оборудованные газовая котельная, прачечная и погреб.

Придомовая территория облагороженная. На ней разместились гараж, зона барбекю, а также небольшой участок с садовыми посадками.

Алтапресс