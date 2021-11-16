Алтапресс: В алтайском театре драмы поставили мюзикл-плач про кризис среднего возраста

В Алтайском театре драмы поставили спектакль по современной пьесе-песне Ивана Антонова «КЯППК, или Как я простил прапорщика Кувшинова». Все артисты в нем, что очевидно, поют. Поставил спектакль режиссер Кирилл Вытопов — участник прошлогодней театральной лаборатории Театра Наций под руководством Олега Лоевского. Кто такой Кувшинов и почему его надо простить — попыталась распознать «Афиша».

В театре драмы поставили спектакль "Как я простил прапорщика Кувшинова" Анна Зайкова

Музыканты , клоуны , животные

Пьеса-песня имеет не только огромное название, которое едва помещается на афише, но и залихватский жанр «в четырёх куплетах, трёх припевах, плюс бридж, и финал».

Место действия соответствующее — судя по обилию ковров на полу и стенах и музыкальных инструментов, это звукозаписывающая студия. И, как в любой подобной студии, здесь тусуется толпа непонятного народа: кто-то настраивает инструменты, кто-то курит кальян, кто-то выпивает и общается.

Задник экспериментальной сцены обрамляет неоновое слово «Воронеж» — средняя буква «О» развернулась как черная дыра или адские врата. Впрочем, первое не исключает второго.

Огромные мухоморы на сцене сразу дают понять — жди, зритель, галлюциногенного действа. Назвать лучше события, которые происходят то ли в горячке, то ли в бреду, и нельзя.

В театре драмы поставили спектакль «Как я простил прапорщика Кувшинова» Анна Зайкова

Главный герой, 37-летний разведенный музыкант Толик — чье сознание постоянно двоится в лице артистов Дмитрия Плеханова и Максима Пивнева — не знает, как жить дальше.

Его очень личный песенный альбом «Приснись мне, папа» никому не нужен, развлекать публику в клубе, где на гримерке красуется табличка «Музыканты, клоуны, животные», ему противно.

В театре драмы поставили спектакль «Как я простил прапорщика Кувшинова» Анна Зайкова

Чтобы хоть что-то поменять в своей жизни, он устраивается работать таксистом. Но в мыслях зудит мысль о том, что жизнь пошла наперекосяк всего из-за одного случая в молодости, когда армейский прапорщик Кувшинов разбил вдребезги его отцовскую гитару.

Толик уверен — если он «казнит прапора», то жизнь сразу станет встанет в свое русло. И он отправляется в путь, навестив перед этим жену, лучшего друга, мать и сослуживца.

Призрак прапора

В самой пьесе Кувшинов так и не появляется. В спектакле же он присутствует в качестве незримого духа (Евгений Бакуменко), который существует в голове Толика по соседству с остальными его «тараканами».

В театре драмы поставили спектакль «Как я простил прапорщика Кувшинова» Анна Зайкова

Прапор, мать Толика (Елена Зотова), закадычный друг (Виктор Осипов) и бывший сослуживец (Эдуард Тимошенко) — единственные «цельные» герои повествования. Остальные же артисты играют самые разные роли — от бывшей жены до клиентов в такси и «Яндекс-Навигатора».

И все поют — как эстрадные артисты, рок-звезды, церковный хор. Сумбурное многоголосие — отражение мятущейся души Толика, которому проще обвинить в своих бедах мифического прапора, нежели самого себя.

В театре драмы поставили спектакль «Как я простил прапорщика Кувшинова» Анна Зайкова

Приехав в Воронеж, Толик так и не встречается с прапорщиком, который, по словам старого друга, стал инвалидом и доживает остаток своей жизни в кочегарке.

Обратный путь в Москву становится роковым — главный герой ввязывается в драку, заканчивающуюся для него трагически. Больше никогда не будет «Музыкантов, клоунов, животных», пьяных загулов с другом и нудных вопросов «когда дети?».

Зато камень с души в виде прапорщика упал. Но стоило ли это жизни — вопрос.

Смотрим с автором

Следующий показ спектакля состоится 17 ноября. Посмотреть постановку прилетит сам автор пьесы Иван Антонов. После показа он обсудит «КЯППК» вместе со зрителями.

В театре драмы поставили спектакль «Как я простил прапорщика Кувшинова» Анна Зайкова

Иван Антонов по профессии музыкант, пьеса-песня «КЯППК» — его драматургический дебют. И очень удачный — произведение вошло в десятку по версии конкурса «Кульминация» в 2018 году и стало победителем XVI Международного литературного Волошинского конкурса.

Ранее «КЯППК» ставили на российской сцене лишь однажды — в Прокопьевском драматическом театре.

В театре драмы поставили спектакль «Как я простил прапорщика Кувшинова» Анна Зайкова

Спектакль в алтайской драме начнется в 18:30. Цена билета — 300−350 рублей. Вход по QR-коду.

Алтапресс