Алтапресс: «Вызывают привыкание». Любительница природы с Алтая — о вечнозеленом бизнесе на керамических мухоморах

Анна Мотина — автор бренда «Грибоедов ел грибы» — признается, что без ума от желудей, тыкв и мухоморов. Их фантазерка-мастерица создает из глины — в виде бусин, пуговиц, бижутерии. Altapress.ru разобрался, сколько прибыли приносит необычное творчество, и кто — главные покупатели керамических «даров».

Керамические мухоморы Анны Мотиной. Предоставлено altapress.ru.

Как в книгах

Вдохновленная рукодельница живет в селе Целинном. Она — с копной вьющихся волос и загадочным взглядом — похожа на чародейку.

Такую, каких описывают в сказках.

Изделия нашей знакомой тоже необычные. Среди них — небольшие пуговицы-тыквы, похожие на мини-пряники с глазурью, бусины в форме груш и дубовых листиков, серьги — чертополохи и прелестные мухоморы.

Цены на керамику «Грибоедов ел грибы»

Пуговица-дубовый лист длиной 3 см — 150 рублей.

Подвеска-мухомор высотой 2,5−3 см — 350 рублей.

Пуговица-тыква диаметром 1,6 см — 100 рублей.

Бусина «Груша в крапинку» высотой 2 см — 100 рублей.

Бусина-чертополох высотой 2 см — 100 рублей.

Пенсия не понадобилась

Творческий путь девушки был тернистым. Сначала она с большим рвением изучала азы лепки и шутила: «Выйду на пенсию — вот тогда-то керамикой плотно и займусь».

Мечты Мотиной реализовались быстрее: в 2018 году она на свой страх и риск взяла кредит. Все деньги вложила в муфельную печь (для обжига керамических изделий. — Прим. ред.), глину и глазурь.

От 126 тыс. рублей — стоимость муфельной печи.

«Трудностей, — качает головой, — на первых порах было много. В частности, не хватало знаний и навыков».

Создательница «мухоморов» воспитывает маленького сына, а до его рождения работала в историко-краеведческом музее. На прежнюю должность возвращаться не планирует. Хочет развивать бизнес. В декретном отпуске, сетует, времени на любимое дело остается мало. Выкроить его получается только по выходным, и когда ребенок спит. Поэтому пока бизнес — больше хобби. Но «только пока».

Природа вдохновляет

Анну завораживают природные мотивы. Уточняет: в ее творческом ассортименте не только груши, грибы и желуди. Она также ваяет разные витиеватые цветы и миниатюрных рыб (кстати, некоторые из них — имитация крекеров-рыбок).

Лесная тема — настоящая отдушина увлеченной бизнесвумен. К тому же, уверяет, «она находит большой отклик в сердцах клиентов и подписчиков блога в Instagram».

От одного до двухсот

Дизайн пуговиц, бус, сережек и другой утвари наша собеседница разрабатывает сама. Индивидуальные заказ на изделия и их эскизы не принимает: «Потому что и на свои задумки, увы, не всегда есть свободная минутка».

Точное количество вещиц, которое удается «выпустить» за неделю или месяц, рукодельница не называет. Отмечает: «Все зависит от настроения. Бывает, леплю в единственном экземпляре. А иногда „штампую“ сразу 100−200 похожих изделий».

Этапы «домашнего керамического производства» ( на примере пуговицы)

Для начала пуговицу нужно аккуратно слепить.

Сразу за лепкой следует просушка.

Следующая ступень — обжиг. На него уходит чуть меньше суток.

Сделано! Заготовка готова к глазурованию. На этом этапе она «оживает» и становится яркой, цветной.

В заключение авторскую швейную фурнитуру снова обжигают.

Весь процесс изготовления длится от двух суток. У Мотиной работа кипит в отдельной мастерской. Улыбается: «Ее, родимую, помог оборудовать муж».

Факт

Мастерица — обладательница муфельной печи объемом 37 литров. Одновременно в нее входят примерно 600 пуговок.

Десятки заказов

В месяц жительница Целинного рассылает по России около 60 посылок с необычной продукцией. Глиняные мухоморы, тыковки и листики чаще приходятся по душе не односельчанам, а клиентам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Мужчин среди них — меньшинство. Самые главные заказчицы, рассказала девушка, — женщины. Смеется: «Это не удивляет. Ведь в магазин заглядывают швеи, вязальщицы и «кукольницы».

Курьезы и конфузы с покупателями, задумывается продавец, точно были: «Правда, конкретных случаев уже не вспомню».

— Анна, а какие изделия в вашем каталоге самые популярные?

— «Мухоморные» пуговички.

Дорогое удовольствие

«Керамика — недешевое занятие, — отвечает Анна Мотина на вопрос о затратах и убытках. — Материалы и детали для печи дорогие. И, да, в творчестве случаются неудачи».

Ориентировочные цены на материалы для лепки в Алтайском крае

Глина — от 112 рублей за килограмм.

Стеки (резцы и лопатки для керамики. — Прим. ред.) — от 60 рублей за штуку.

Скребки (цикли) для разравнивания глины — от 150 рублей за штуку.

Деревянные и металлические петли для моделирования — от 177 рублей за штуку.

Кроме того , необходимы:

Термопара (датчик для измерения температуры в печи) — от 7 тыс. рублей;

Спираль (нагревательный элемент) для печи, рассчитанная производителем на 70 обжигов — от 8 тыс. рублей.

Расходы, время труда и нюансы обжига учитываются в стоимости товара. При этом с 2019 года хозяйка бизнеса ни разу не повышала цену базовых пуговиц. Несмотря на пандемию и инфляцию.

Анна Мотина,

автор бренда «Грибоедов ел грибы»:

Базовые пуговицы я продаю по 50 рублей. «Расходники» стремительно дорожают, а одна и та же цена на плоды моей работы держится уже два года — все благодаря оптимизации и упрощению некоторых процессов изготовления. И, тем не менее, мне пару раз писали: «У вас слишком дорого! Задрали ценник!».

Традиционная керамика

Мастерица увлечена «классической» керамикой. Фирменные мухоморы и желуди она не лепит из полимерной глины — только из обыкновенной.

Сырье заказывает в специализированных магазинах, раскиданных по стране. Их, подмечает, не так уж много. А забирает доставку из ближайшего города — Бийска.

Сейчас, добавляет скульптор, ее глиняные запасы заканчиваются: «Весной я купила 200 кг материала, и почти весь он ушел на бусины, подвески и пуговки. В следующий раз возьму еще больше».

Доброжелательное сообщество

Керамисты, подчеркивает собеседница, вообще не соревнуются друг с другом. Сообщество «поклонников глины», по ее словам, очень доброжелательное.

Анна Мотина,

автор бренда «Грибоедов ел грибы»:

Со многими мастерами я познакомилась в Интернете. Очень ценю нашу дружбу. Коллеги никогда не откажут в ценном совете, а еще с ними можно делиться успехами. Но вот конкуренции между нами нет. К тому же, я делаю пуговицы, а на них специализируются немногие. Спрос в этой нише значительно выше предложения.

— А начинающий «лепщик» может получить рекомендации от старших товарищей?

— Да. Для этого даже есть открытые чаты.

— Во что следует вложиться новичку?

— Есть смысл купить уроки в керамической мастерской. За оплату там предлагают доступ ко всем необходимым материалам и инструментам. Кстати, набор последних зависит от направления и стиля, выбранных для творчества.

О личном бренде

Анна Мотина рассказала о необычном названии своего магазина, придуманном в «далеком 2015 году». Тогда мастерица особенно заинтересовалась украшениями (не из глины) и завела для них страницу, которой пользуется до сих пор.

Пожимает плечами: особого значения в сочетание «Грибоедов ел грибы» не вкладывала — просто показалась смешной игра слов.

Поведала она и о наполнении страницы в Instagram, на которой представлены все изделия.

Анна Мотина,

автор бренда «Грибоедов ел грибы»:

Контент я «от и до» продумываю сама. То, что я выставляю на продажу, и то, о чем пишу, полностью отражает мой внутренний мир. Поэтому никогда не пользуюсь услугами копирайтеров, контент-менеджеров и маркетологов. Конечно, лента далеко не всегда выглядит идеально, но мне все равно нравится.

Алтапресс