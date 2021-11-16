Алтапресс: Почему глава коттеджного поселка вблизи Барнаула борется за роспуск сельсоветов и здоровое питание

У Алексея Дурова, главы Солнечного сельсовета (что в Первомайском районе), есть два самых важных дела жизни: ЗОЖ и сельсовет. Первое — здоровый образ жизни — он планирует развивать и продвигать. А второе — закрыть. Он — из тех глав местного самоуправления, кто считает: сельсоветы нужно распустить. При этом оба вопроса — и муниципальное управление, и здоровье — он считает одинаково важными для страны. Корреспонденту altapress.ru он объяснил, почему.

Алексей Дуров, глава Солнечного сельсовета. Анна Зайкова.

«Нет никакой системы»

— Алексей Григорьевич , вы умеете шокировать. Как так , вы , глава сельсовета , выступаете за роспуск сельсоветов? Объяснитесь уж.

— Вообще я против всяких ломок, разрушений, поэтому я не за роспуск, а за объединение, за реформу. Я к этому пришел давным-давно, еще в 1985 году, работая директором заготконторы в Тюменцевском районе. К нам тогда поступила жалоба Михаилу Горбачеву от бабушки. Она утверждала, что заготовитель ее обсчитал и обвесил при приемке мяса.

Жалобу передали в сельсовет, а потом к нам. Началось разбирательство. И мне стало очевидно: сельсовет никаких проблем жителей не решает. Все решало базовое предприятие — колхоз, совхоз, где-то завод. Дороги, школы, дома культуры — всю социалку строили и зачастую частично содержали они.

— Тогда как раз главы сельсоветов были по факту назначенными — и были беспомощными…

— Когда была вертикаль власти, жесткая и понятная, сельсовет был подотчетен райисполкому, тот — крайисполкому. А что мы получили после 1991 года? На самом ответственном уровне — муниципальном, на котором зиждется сельская жизнь, две власти — районная и сельсовет. Абсолютно независимые друг от друга юрлица, связанные только территориально.

В поселке Солнечный Первомайского района. Avito

И нет никакой системы во взаимодействии между ними. Что это за система, когда один уровень разбирается с другим в судах, через правоохранительные органы? В 2020 году на меня пожаловались в администрацию района, что я, бездельник, не убираю снег. И ему чиновник говорит: а вы в прокуратуру-то напишите на главу, хотя это полномочия района.

Во время прошлогоднего водяного кризиса в Солнечном сельсовете я сказал жителям: «Вот он я, ну порвите меня на части, а проблема не будет решена». По одной простой причине: вода — это ЖКХ, а ЖКХ — полномочия района. А у меня нет ни полномочий, ни денег. Кризис это системный, кто бы на моем месте ни пытался решить проблему в интересах села.

Солнечный сельсовет — самый молодой в Алтайском крае. Изначально территория застраивалась домами для работников картонно-рубероидного завода по инициативе тогдашнего директора Николая Рыжака. В 1990-е годы стал местом коттеджной застройки, затем получил статус села. Находится в 18 км от Барнаула.

Алексей Дуров, глава Солнечного сельсовета. Анна Зайкова.

«Я против раздачи денег»

— Вы говорите о вертикали власти в прежнее время. Ну вот распустим мы сельсоветы , оставим в селе представителя администрации — рекомендуют даже туда бывшего избранного главу назначать. И снова будет вертикаль. Вам бы хотелось , чтобы вами командовал глава района?

— На основании чего он будет мной командовать? Я бы хотел, чтобы все работали по закону и Конституции. Вы смотрите, что у нас получилось. Большинство полномочий переданы в район. Учетом и регистрацией граждан занимается миграционная служба.

Ограничены нотариальные действия: результат за три года — только одно обращение было. Зачем обращаться? МФЦ много вопросов решает. Мы выдаем справку об ЛПХ, и то эти сведения — пол-потолок. Похозяйственная книга записана со слов его владельца, это филькина грамота.

80% времени главы сельсовета уходит на то, чтобы писать ответы на запросы различных министерств и ведомств, федеральных и региональных. Бумагу мараем.

— Сколько полномочий у Солнечного сельсовета?

— В целом 13. Главные — принятие бюджета и благоустройство. Я своим жителям так и говорю — я как глава четко исполняю свои полномочия. Бюджет принимаем ежегодно. Зарплату я ни разу не пропустил — получаю добросовестно.

В поселке Солнечный Первомайского района. Avito

— Но на 13 полномочий сельсовету хватает денег?

— Большинству сельсоветов хватает денег только на зарплату и коммуналку — связь, отопление, освещение собственной администрации, содержание зданий и транспорт. И кроме всего прочего — на доплаты к пенсии.

Вы знаете, какие это суммы? Вот, например, Журавлихинский сельсовет: при бюджете около полумиллиона доплаты к пенсии бывшим главам и другим сотрудникам сельсоветов, — около 50%.

— Разве сельсоветам не дают на это деньги из вышестоящих бюджетов?

— В законе написано — выплаты из собственных источников. И попробуй отказаться — прокуратура подаст иск в суд. Мы в Солнечном сельсовете пересмотрели эту норму. Как человек, который всю жизнь занимался хозяйственной деятельностью, я сказал: мне жалко денег налогоплательщиков.

Что мы сделали? Установили твердую доплату — а у нас был единственный бывший глава администрации — 1 тыс. рублей. Я не против доплаты. Я против раздачи денег. Раз-да-чи. Когда я пришел, я так и сказал: буду работать над эффективностью их использования. Выполняю обещание.

Алексей Дуров, глава Солнечного сельсовета. Анна Зайкова.

В чем идея муниципального округа?

Муниципальный округ предусматривает упразднение сельсоветов и отказ от выборов депутатов и глав сельсоветов.

Управления всей территорией района передается в райцентр.

Представительный орган , в котором будут принимать решения избранные депутаты , один — районный.

в котором будут принимать решения избранные депутаты один — районный. На местах , в селах , вместо выборного главы сельсовета работает назначенный сотрудник муниципального округа.

Более подробно можно прочитать здесь.

«Это вопрос психологии»

— А почему не сделать наоборот? Почему не увеличить налоговые отчисления сельсоветам и дать им , наоборот , больше денег и полномочий? Может быть , это будет эффективнее — на месте решать?

— Абсолютно нет. Это будет распыление бюджетных средств. Каждый глава сельсовета будет «городить свой огород». Бороться за то, чтобы оставить пустующий ДК, хотя можно делать выездные концерты. За то, чтобы сохранить школу, хотя в селе два школьника и лучше их возить, скажем, в райцентр, чтобы дать ему качественное образование.

Другой пример. 2020 год, снежный, все мне звонят. Кто-то сразу говорит, что не может попасть в больницу, кто-то детей вывезти. Третьи кричат — мы сейчас придем и лопатой тебя полечим, будешь сам чистить. Дорогу к одной женщине всю ночь прочищали, чтобы скорая проехала. В общем, стихия.

А в сельсоветах спецтехники нет и ее содержать отдельно взятому сельсовету не эффективно. Нанимают кого угодно — лишь бы трактор был. Но он же не специализируется на уборке дорог, у него, скажем, сельхозпроизводство. Отсюда удорожание работ, страдает качество уборки.

Снег. Много снега. СС0

— Думаете , наемный сотрудник справился бы со стихией лучше?

— Я считаю, что это неэффективное использование дорожного фонда. А на уровне района можно было бы иметь свою специализированную технику. В районе возможностей больше. Если объединить сельсоветы, их будет еще больше — это разумная концентрация ресурсов.

— Но в каждом селе есть активисты. Избранные главы вместе с ними пашут — вы же сами об этом рассказываете. Зачем разрушать то , что работает?

— Систему надо не ломать, а модернизировать. Мы живем в XXI веке, в век техники, электроники, интернета. Федеральные и региональные органы власти укрупняются, объединяются. Налоговая инспекция укрупнилась — и что, хуже стала работать? Нисколько.

Все это сказки, что без главы сельсовета там все умрет. Есть старосты, есть депутаты от этой территории. Хотя многие мои коллеги-главы искренне верят, что нынешняя система лучшая. Вот он на месте, и он то уж решит. А без него не решат. Поэтому здесь еще вопрос психологии.

Алексей Дуров, глава Солнечного сельсовета. Анна Зайкова.

«Есть бессистемный хаос»

— Из ваших слов можно сделать вывод , что главы сельсоветов , в основном , только бумажной работой и занимаются. Но это же не так.

— Большинство глав сельсоветов — люди старой советской закалки, и у них есть совесть. Что мы делаем? Да, пусть не наши полномочия, но мы вмешиваемся, звоним, пишем. Вот недавно в Солнечном была проблема — вывоз ТКО. Полномочия района и регоператора. Но представляете: XXI век, Солнечный сельсовет, где все аккуратненько, газоны подстрижены, зарос мусором. Я же не могу молча сидеть.

— Как так получилось , что поселок завалили мусором — на четвертом году мусорной реформы? Ее вроде для того затевали , чтобы такого не было.

— Когда поменялся регоператор, он отказался от нашего старого субподрядчика — тот не справлялся. Мы голосовали за то, чтобы вернуть прежнего. Он вернулся. Одной проблемой меньше.

Другой пример. В прошлом году сельсовет неделю сидел без воды. Тоже полномочия района. Как я могу остаться в стороне? Я каждое утро начинал рабочий день с того, что писал письма в прокуратуру, в администрацию. Объяснял — мы же рекомендуем людям по 10 раз в день руки мыть, а мыть-то нечем.

При этом я твердил с самого первого дня: уважаемый глава района, я вас прошу — в полном объеме осуществляйте свои полномочия на территории сельсовета Солнечного, мы сидим на пороховой бочке. Когда рванет, не знаю, но рванет.

Пляж в поселке Солнечном. solnechniy. su

— Расскажите поподробнее , что там у вас «рвануло»?

— Два хозяйствующих субъекта — «Востокбурвод» (поставщик воды) и ТСЖ «Солнечное» — не могли установить объем потребляемой воды, и поставщик просто отключил подачу ресурса. Спасибо, «Парк-отель Солнечный» смог неделю подавать воду, хотя скважина у него маломощная и в сезон ему самому был нужна вода.

Смотрите, как проблему решали. Глава района уже в отпуске, его зам еще в отпуске. Я их начал торпедировать. Создали оперштаб, его возглавил наш житель, военный пенсионер. Кое-как смогли посадить стороны за стол переговоров, и они договорились.

В дальнейшем район выкупил скважину. Ну я же сутками был на связи с Минстроем, нам пообещали дать деньги, чтобы это была муниципальная ресурсоснабжающая организация, как это и предусмотрено законами. Наконец, водопроводные сети поставили на регистрационный учет. Сейчас беремся за канализационные.

— А в чем тут проблема?

— Канализация идет через «Алтайкровлю», поступает в Новоалтайский водоканал и на очистные сооружения. И вот представьте — что-то случилось с заводом, и все — гуд бай, водоотведение. Я предложил строить обводной коллектор, минстрой обещал дать денег, но проектно-сметную документацию должен сделать район. Два года делают.

Проблемы у всех сельсоветов одинаковые: нет системы. Есть бессистемный хаос в сфере оказания коммунальных услуг. Почему я пошел в Солнечный сельсовет? Я сказал: революции не сделаю, но моя задача — привести в систему водоснабжение, водоотведение и закрыть сельский совет.

Пляж в поселке Солнечном. solnechniy. su

«Мы идем в тупик»

— Но в такой конструкции жизнь района , который станет округом , зависит от личности главы. Есть энергичный Александр Пластеев в Залесовском районе — есть развитие. Избрали человека без опыта и знаний — все встало. И назначенец , который в селе будет сидеть вместо избранного главы сельсовета , скажет: «Вы меня не выбирали , чего вы от меня хотите»?

— Вот мы подошли к ключевому вопросу: главу района надо выбирать прямым, тайным и всеобщим голосованием. Как сейчас глава появляется? Объявляют конкурс. Создают комиссию, в ней половина — от губернатора, половина от районного собрания депутатов.

А потом голосуют депутаты. Кого убедят, кого попрессуют, кого принудят, и, как правило, проходит человек от правительства. Как в Первомайском районе, где продавили человека и без опыта, и без знаний, который даже в районе не живет.

Глава района должен быть не только избран, но и подотчетен населению. Может быть, даже ввести ценз оседлости — чтобы он был местным. В уставе надо записать, чтобы глава ежеквартально работал на территории, вел прием граждан. А его представителем на месте, в селе, возможно, стоит назначать депутата райсобрания, избранного от этой территории.

Алексей Дуров, глава Солнечного сельсовета. Анна Зайкова.

— Чтобы перейти на муниципальный округ , надо , чтобы большинство сельсоветов за это проголосовали. Как к вашей инициативе относятся в Первомайском районе?

— В августе 2020 года депутаты Солнечного сельсовета приняли решение о выдвижении инициативы об объединении всех сельсоветов в округ. Другие сельсоветы пока нас не поддержали. Но на мой взгляд, округ — это разумная идея. Может быть, в дальнейшем придется объединять и мелкие районы. Мы к этому неизбежно придем. Иначе мы двигаемся в тупик.

«Медицина стоит на невежестве пациентов»

— Вы добиваетесь встречи с губернатором и хотите с ним поговорить не только о муниципальных округах , но и о здоровье жителей. О чем именно?

— Если вы заметили, я ставлю вопросы жизненно важные: здоровье, местное самоуправление. Почему муниципалитеты? Человек рождается, учится, работает и умирает в муниципалитете. Это фундамент.

Так и здоровье. Только здоровый человек способен творить, дерзать. 99% счастья зависит от здоровья. Есть федеральный закон о здравоохранении, в нем четко написано: приоритет надо отдать профилактике, статья 2 пункт 6. А сколько у нас в бюджете заложено на профилактику?

Здоровое питание. Продукты ССО

На одном из круглых столов по ЗОЖ на мой вопрос Александр Федорович Лазарев сказал: преобладают затраты на лечение. Но лечить можно до бесконечности и никого не вылечить, если не профилактировать. Правильное питание здесь — основа основ.

— На что может повлиять губернатор?

— Задача губернатора не кормить, а просветить и организовать. Вот муниципальный район: он же не должен откачивать канализацию, его задача — организовать водоотведение. Так и здесь.

Давайте постепенно, пошагово будем на профилактику закладывать больше средств в бюджете. Наберем фокус-группу, прокормим, понаблюдаем. Организуем передачу на ТВ. Как написал Юрий Михайлович Першин, известный в нашем районе поэт: «На чем стоит веками медицина? Наверное, на невежестве людей».

— Вы хотите , чтобы губернатор как-то простимулировал региональный минздрав на продвижение идей ЗОЖ?

— Мне бы хотелось услышать его позицию: либо мы будем вымирать, либо профилактировать. Хотя я понимаю, что простых решений здесь нет.

Может быть, начать пилотный проект и на базе краевых учебных или лечебных учреждений и санаториев создать школы здорового образа жизни, хотя бы кустовые. Ну, что такое сегодня наш санаторий-профилакторий? Это не место для профилактики, а откормочная база.

Знаете, что говорят люди, когда приезжают из санатория? «Кормили хорошо. Все остальное не помню». Причем хорошо — это значит много. Ну, зачем мы деньги палим? Санатории надо превратить в то, для чего они созданы, — в профилактории.

Алексей Дуров, глава Солнечного сельсовета. Анна Зайкова.

«Хочу , чтобы люди радовались жизни»

— Хорошее питание — это ведь намного дороже?

— Это заблуждение. Мы с центром медицинской профилактики провели в районе семь семинаров, Олег Боронин (глава Сибирского сельсовета Первомайского района. — Прим. Altapress.ru) поддержал, был модератором. Мы рассказывали родителям школьников: на один и тот же рубль можно либо накормить с пользой для организма, либо отравить.

Доктор Сергей Бойцов, генеральный директор Национального центра кардиологии, сформулировал четыре принципа здорового образа жизни: ноль сигарет, 30 минут физической активности, 60% овощей в рационе и 5 граммов соли.

И вот на семинаре в Санниково я для примера купил в магазине помидоры и померил эковизором содержание пестицидов. Концентрация превышала ПДК в шесть раз! Вот откуда надо начинать — с качества продуктов.

— А родители могут определить , каким будет обед детей в школе?

— Конечно, могут. У них есть рычаг: родительская плата. На семинарах я родителям говорил: не отдавайте судьбу своих детей чиновникам. А заканчивали мы семинары мастер-классом: классический обед по моей схеме. Салат, какой я много лет делаю.

Здоровое питание. Продукты ССО

Вы еще когда писали обо мне, что я голодаю? В 1998 году. Я с того времени ни на йоту от своих принципов не отклонился, 111 дней в году голодаю. И, как видите жив и, слава богу, здоров. 27 декабря 2019 года министр спорта нам с Юрием Михайловичем Першиным вручил золотые значки ГТО. Мне в 60 лет, ему в 90.

Обращаю ваше внимание: с 1987 года я не хожу в больницу, но плачу взносы в медстрах и соцстрах. Это что? Принцип социальной справедливости? Он явно нарушается.

— Насколько я знаю , это принцип солидарности — здоровый помогает больному.

— Я солидаризируюсь, но до определенного предела. Единственное, что я делаю в поликлинике — это прохожу медкомиссию на водительское удостоверение, и то на платной основе. Лет пять назад я так выхожу из поликлиники и вижу: сидит мужчина, кашляет, курит, лысый, вес лишний, и ругается: «Врачи плохо лечат». Ну, как его можно вылечить? А я за него плачу.

Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин

Как должно быть? Человек попал в больницу, его полечили, просветили, научили, что делать, чтобы больше туда не возвращаться. Объяснили, как питаться, какой нужен комплекс упражнений. Чтобы он не отбывал 21 день наказание в больнице, а вышел оздоровленный, получив багаж знаний. И уже сам думал, как им распорядиться.

— Вы хотите , чтобы в больницах и школах занимались просвещением или чтобы там перешли на здоровое питание?

— И то, и другое. В первую очередь — чтобы было организовано просвещение, а затем здоровое питание. И в школах, и в больницах, и в семьях. Понимаю, что никого не заставишь, значит, надо дать создать условия для мотивации и дать право выбрать себе обед или завтрак — здоровый или обычный. Но сам я хочу, чтобы наши люди ели здоровую пищу и радовались жизни.

В поселке Солнечный Первомайского района. Avito

5 вопросов о пригородном поселке Барнаула

— Солнечный сельсовет — один из немногих , где растет численность населения. За счет чего?

— Внутри еще есть резервные участки, они застраиваются, люди регистрируются в селе.

— Рост численности оборачивается для вас ростом налоговых поступлений?

— Не существенно. У нас три источника поступлений в бюджет: земельный налог физических и юридических лиц, налог на имущество физлиц и НДФЛ. В наш бюджет поступает НДФЛ — 42 тыс. рублей. Платит его заправка «Роснефти», Мария-Ра, «Парк-отель Солнечный» и шашлычная.

— Поселок застроен коттеджами. Налог на имущество мог бы неплохо пополнять бюджет?

— Конечно, то, что вводят в эксплуатацию и ставят на регистрационный учет, автоматически попадает в налогооблагаемую базу. Но это небольшие суммы. Есть масса льгот, а выпадающие доходы системно не компенсируют.

— Солнечный сельсовет — это всего 18 км до Барнаула , пригород. Пригороды Москвы неплохо живут…

— Расширять границы нам некуда, ни влево, ни вправо свободных участков нет. В самом поселке все участки проданы, сданы в аренду. У нас даже нет возможности привлечь бизнес. Вот еще одно противоречие двухуровневой системы: районная администрация продала участки без учета наших интересов, хотя ничего не нарушила, все в рамках закона.

— Много ли желающих у вас поселиться?

— Задумка Николая Викторовича Рыжака была хорошая: построить благоустроенный микрорайон для работников КРЗ. Но все надо содержать. А с 1990-х годов дороги капитально не ремонтировались, коммунальная сфера износилась. Качество воды плохое — люди ставят в домах водоочистку, а это дорого. Недавно зашла женщина — думала переехать к нам. Но узнав, что вода ржавая и вонючая, развернулась и ушла.

Алексей Дуров, глава Солнечного сельсовета. Анна Зайкова.

Кто такой Алексей Дуров

Алексей Григорьевич Дуров родился 15 января 1959 года в селе Александровка Локтевского района. Окончил Павловский сельхозтехникум, затем Новосибирский институт советской кооперативной торговли.

Работал директором заготконторы, председателем райпо Тюменцевского района, начальником ОРСа в Бобровке Первомайского района. 7 августа 1991 года создал КФХ «Алтай». Фермерством занимался до 2010 года.

В 2009 году запатентовал хлебо-булочные изделия из проросшего зерна. В 2019 году избран главой Солнечного сельсовета. Член общественной организации по развитию здорового образа жизни «Наше здоровье».

Алтапресс