Алтапресс: Алтайским медикам вручили крупные денежные призы
Награждение лауреатов конкурса-смотра «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» прошло 13 мая. Чествовали медиков в краевом минздраве.
Медицина. Больница. CC0
Конкурс проводился в несколько этапов. Сначала в населенных пунктах, а затем на региональном уровне. Участвовали в нем медсестры, фельдшеры и лаборанты. Большинство из них — женщины.
Справка
Участники конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» соревновались в 4 номинациях:
- «Лучший фельдшер»;
- «Лучшая медицинская сестра»;
- «Лучшая старшая медицинская сестра»;
- «Лучший лаборант».
Министр здравоохранения Дмитрий Попов выразил участницам особую благодарность: «У медицины женское лицо. Своим неравнодушным отношением медсестры помогают пациентам. За высокотехнологичными методами исследования и оперирования человечность так и остается главным фактором выздоровления».
По итогам состязаний 12 конкурсантов получили дипломы, благодарственные письма и денежные сертификаты.
Обладателями 120 тыс. руб. стали Анастасия Сидорова, Светлана Клюкина, Светлана Медведева и Галина Котова.
Скорая помощь. zdravalt.ru
Вторыми оказались Евгений Быков, Виктория Парфенова, Юлия Михина и Людмила Капп, завоевавшие по 75 тыс. руб.
Замкнули тройку лидеров Антонина Мельникова, Наталья Анищик, Наталья Плешкова и Кристина Ельцова — с выигрышем 55 тыс. руб.
Всех присутствовавших на церемонии поздравила создатель Ассоциации средних медицинских работников Алтайского края Лариса Плигина.
Лариса Плигина,
президент ПАСМР:
— На награждении я вспомнила 2001 год. Тогда ассоциация только начинала работать и был подготовлен первый профессиональный конкурс на лучшую медсестру. Получилось очень здорово! С того момента мы планируем наши мероприятия ежегодно и выбираем даже лучшие сестринские коллективы. Мы с конкурсантами сплачиваемся и всегда решаем профессиональные задачи вместе.
Напомним, 12 мая отмечался Международный день медицинской сестры.