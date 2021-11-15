ГОРНЯК22 15.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 13 млн рублей продают «зеркальный» особняк, созданный для самых суровых зим

Горняк22
11 часов Ago

В краевой столице выставили на продажу большой коттедж с двумя входами и симметричной планировкой. Его общая площадь составляет 202 кв. м. Размер участка под ним — 5 соток. Цена — 62,3 тыс. за кв. м.

В Барнауле в Калманком пр-де за 13 млн рублей продается коттедж для большой семьи. "Циан".

Двухэтажный дом построен из кирпича в Калманском пр-де, в него проведены все коммуникации, в том числе газ. Фундамент выполнен из железобетонных плит.

«Уникальное предложение для большой и дружной семьи», — говорится в объявлении на сайте «Циан».

Отличительная особенность коттеджа — наличие двух входов и «зеркальная» планировка. Каждая половина абсолютно автономна. В доме разместились просторная столовая, вместительная гостиная, где можно дать волю богатому воображению для дизайнерских решений, три спальни, гардеробная. На каждом этаже оборудована уборная.

В коттедже выполнен дизайнерский ремонт. Для каждой комнаты использовано индивидуальное и довольно яркое решение. Тем не менее, внутренняя обстановка кажется цельной и стилистически выверенной.

В Барнауле в Калманком пр-де за 13 млн рублей продается коттедж для большой семьи.1 В Барнауле в Калманком пр-де за 13 млн рублей продается коттедж для большой семьи. «Циан». В Барнауле в Калманком пр-де за 13 млн рублей продается коттедж для большой семьи.2 В Барнауле в Калманком пр-де за 13 млн рублей продается коттедж для большой семьи. «Циан». В Барнауле в Калманком пр-де за 13 млн рублей продается коттедж для большой семьи.3 В Барнауле в Калманком пр-де за 13 млн рублей продается коттедж для большой семьи. «Циан».

По словам автора объявления, коттедж настолько теплый, что в нем не страшны даже самые лютые морозы. Вдобавок не придется много платить за «коммуналку». Содержание дома обойдется в три — пять тыс. рублей.

На территории в пять соток построены гараж для двух автомобилей, бревенчатая баня и оборудована зона для барбекю.

Алтапресс

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