Алтапресс: В Барнауле завершили устранение аварии на водопроводе

Жители Барнаула из домов на пр. Ленина рассказали, что уже двое суток провели без воды из-за аварии на водопроводе. Ресурса не было даже после того, как водоканал заявил о возобновлении подачи.

Авария на водопроводе. пресс-служба администрации Барнаула

Воды нет вторые сутки в многоквартирных домах по пр. Ленина, 96,98,100,102, подвоза воды нет, рассказал вечером 14 ноября один из барнаульцев группе Barnaul22.

Ночью 15 ноября в администрации города заявили, что коммунальные работы на ул. Путейская, 82 завершены.

Напомним, около 11:50 13 ноября в Барнауле произошла авария на водопроводе диаметром 600 мм в частном секторе. Из-за ЧП подтопило четыре домовладения и было отключено от электричества два десятка домов.

Алтапресс