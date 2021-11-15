Алтапресс: «Перед нами стоит задача»: глава Барнаула прогулялся по мосту на Новом рынке, который пока еще стоит

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по реконструкции восьми- и трехпролетного путепроводов по проспекту Ленина в районе Нового рынка, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

Реконструкцию путепроводов проведут за счет средств инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта. Контракт заключат в начале 2022 года. Планируемая стоимость, по последним оценкам, — 1,5 млрд рублей. Сейчас корректируют проектно-сметную документацию для госэкспертизы.

Реконструкцию начнут весной 2022 года после завершения отопительного сезона — ориентировочно в апреле. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина на данном участке продлится около 20 месяцев — до конца 2023 года.

На выездном совещании рассмотрели вопросы функционирования инженерных сетей, сосредоточенных в районе путепроводов, на период проведения дорожно-строительных работ.

Директор «Барнаульской тепломагистральной компании» Александр Гросс отметил, что на тепловой контур на данном участке приходится очень серьезная нагрузка.

«Здесь проходят коммуникации большого диаметра — 600, 700 и 1000 мм. Чтобы барнаульцы не испытывали проблем с горячим водоснабжением в период реконструкции, трубопроводы необходимо будет закольцевать в районе бывшего Дома быта и ТРЦ „Пионер“. Эти работы будут проведены в летние месяцы, поэтому на теплоснабжении населения ближайших микрорайонов не скажутся. В настоящее время завершается согласование проекта реконструкции теплосетей, проходящих под путепроводом», — рассказал Гросс.

Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов. Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов. Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов. Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

По оценке гендиректора компании «Росводоканал Барнаул» Андрея Полюго, работы на сетях водопровода, который проходит под объектом, предстоят несложные.

«Рабочая труба диаметром 250 мл находится в кожухе диаметром 630 мм, по нормативам железной дороги. В этом районе города, как и в других, есть возможность произвести переподключение потребителей. На это много времени не понадобится, так что жители не успеют почувствовать сам момент отключения трубы и не ощутят перебои с водой. После чего будет выполнен демонтаж участка трубы», — пояснил Полюго.

Франк подчеркнул, что работу по реконструкции мостового перехода власти города рассматривают как масштабную и очень ответственную.

«Взаимодействуя с проектировщиками, удалось сократить предстоящий период работ с двух лет до 20 месяцев. Сроки во многом определяются графиком движения железнодорожных составов. Весь комплекс подготовительных работ на мостовом переходе проводится в тесном взаимодействии с региональным министерством транспорта, руководством железной дороги», — отметил он.

Глава Барнаула акцентировал внимание на важности синхронизации процессов, связанных с реконструкцией инженерных коммуникаций и обеспечением жителей ресурсами, перенаправлением транспортных потоков, изменением схемы движения общественного транспорта.

«Перед нами стоит задача по возможности сохранить комфортные условия для горожан на время работ. В обязательном порядке будет доведена информация о маршрутах и графиках движения транспорта. Планируя реализацию столь масштабного дорожно-ремонтного проекта, администрация города исходила из того, что важно обеспечить безопасность использования путепровода для барнаульцев», — отметил Франк.

Напомним, существующий транспортный путь построили в 1962—1963 годах, на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях.

Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. С трех до шести увеличится число полос для движения автотранспорта, расширится дорожное полотно, появятся тротуары. Сохранятся обособленные трамвайные пути и все необходимые коммуникации. В новой конструкции планируют сократить число пролетов до трех.

Алтапресс