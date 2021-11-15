ГОРНЯК22 15.11.2021
Барнаул

Алтапресс: «Перед нами стоит задача»: глава Барнаула прогулялся по мосту на Новом рынке, который пока еще стоит

Горняк22
11 часов Ago

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по реконструкции восьми- и трехпролетного путепроводов по проспекту Ленина в районе Нового рынка, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

Реконструкцию путепроводов проведут за счет средств инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта. Контракт заключат в начале 2022 года. Планируемая стоимость, по последним оценкам, — 1,5 млрд рублей. Сейчас корректируют проектно-сметную документацию для госэкспертизы.

Реконструкцию начнут весной 2022 года после завершения отопительного сезона — ориентировочно в апреле. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина на данном участке продлится около 20 месяцев — до конца 2023 года.

На выездном совещании рассмотрели вопросы функционирования инженерных сетей, сосредоточенных в районе путепроводов, на период проведения дорожно-строительных работ.

Директор «Барнаульской тепломагистральной компании» Александр Гросс отметил, что на тепловой контур на данном участке приходится очень серьезная нагрузка.

«Здесь проходят коммуникации большого диаметра — 600, 700 и 1000 мм. Чтобы барнаульцы не испытывали проблем с горячим водоснабжением в период реконструкции, трубопроводы необходимо будет закольцевать в районе бывшего Дома быта и ТРЦ „Пионер“. Эти работы будут проведены в летние месяцы, поэтому на теплоснабжении населения ближайших микрорайонов не скажутся. В настоящее время завершается согласование проекта реконструкции теплосетей, проходящих под путепроводом», — рассказал Гросс.

Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке.1 Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов. Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке.2 Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов. Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке.3 Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов. Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке.4 Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

По оценке гендиректора компании «Росводоканал Барнаул» Андрея Полюго, работы на сетях водопровода, который проходит под объектом, предстоят несложные.

«Рабочая труба диаметром 250 мл находится в кожухе диаметром 630 мм, по нормативам железной дороги. В этом районе города, как и в других, есть возможность произвести переподключение потребителей. На это много времени не понадобится, так что жители не успеют почувствовать сам момент отключения трубы и не ощутят перебои с водой. После чего будет выполнен демонтаж участка трубы», — пояснил Полюго.

Франк подчеркнул, что работу по реконструкции мостового перехода власти города рассматривают как масштабную и очень ответственную.

«Взаимодействуя с проектировщиками, удалось сократить предстоящий период работ с двух лет до 20 месяцев. Сроки во многом определяются графиком движения железнодорожных составов. Весь комплекс подготовительных работ на мостовом переходе проводится в тесном взаимодействии с региональным министерством транспорта, руководством железной дороги», — отметил он.

Глава Барнаула акцентировал внимание на важности синхронизации процессов, связанных с реконструкцией инженерных коммуникаций и обеспечением жителей ресурсами, перенаправлением транспортных потоков, изменением схемы движения общественного транспорта.

«Перед нами стоит задача по возможности сохранить комфортные условия для горожан на время работ. В обязательном порядке будет доведена информация о маршрутах и графиках движения транспорта. Планируя реализацию столь масштабного дорожно-ремонтного проекта, администрация города исходила из того, что важно обеспечить безопасность использования путепровода для барнаульцев», — отметил Франк.

Напомним, существующий транспортный путь построили в 1962—1963 годах, на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях.

Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. С трех до шести увеличится число полос для движения автотранспорта, расширится дорожное полотно, появятся тротуары. Сохранятся обособленные трамвайные пути и все необходимые коммуникации. В новой конструкции планируют сократить число пролетов до трех.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле за 13 млн рублей продают «зеркальный» особняк, созданный для самых суровых зим

Алтапресс: В Барнауле за 13 млн рублей продают «зеркальный» особняк, созданный для самых суровых зим

Горняк22
11 часов Ago
В краевой столице выставили на продажу большой коттедж с двумя входами и симметричной планировкой. Его общая площадь составляет 202 кв. м. Размер участка под...
Алтапресс: Больше интернета и новых технологий. Алтайские айтишники подвели итоги года и проголосовали за лучшего отраслевого менеджера

Алтапресс: Больше интернета и новых технологий. Алтайские айтишники подвели итоги года и проголосовали за лучшего отраслевого менеджера

Горняк22
11 часов Ago
Экспертный совет премии «Менеджер года» по IT и связи прошел в издательском доме «Алтапресс» 11 ноября. В нем традиционно поучаствовали ведущие специалисты сферы: чиновники, предприниматели,...
Алтапресс: Снос крыши. Как женщина в погонах возбудила двух барнаульских бизнесменов на тихую войну за стройматериалы

Алтапресс: Снос крыши. Как женщина в погонах возбудила двух барнаульских бизнесменов на тихую войну за стройматериалы

Горняк22
11 часов Ago
Москвичей испортил «квартирный вопрос», а вот жителей краевой столицы испортил еще и земельный. В пучину конфликта окунулись два барнаульских бизнесмена. Один захотел расшириться...
Алтапресс: А если голодомор? ОНФ просит прокурора края оценить законность «убойного запрета» и новых жестких требований для ЛПХ

Алтапресс: А если голодомор? ОНФ просит прокурора края оценить законность «убойного запрета» и новых жестких требований для ЛПХ

Горняк22
11 часов Ago
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил прокурору Алтайского края обращение с просьбой проверить законность запрета на выдачу ветсправок при подворном забое частного скота,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: