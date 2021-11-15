Алтапресс: Снос крыши. Как женщина в погонах возбудила двух барнаульских бизнесменов на тихую войну за стройматериалы

Москвичей испортил «квартирный вопрос», а вот жителей краевой столицы испортил еще и земельный. В пучину конфликта окунулись два барнаульских бизнесмена. Один захотел расшириться и построил цех, другой посчитал это ущемлением своих прав и снес объект. А также с разрешения пристава забрал стройматериалы и, как считает его оппонент, прихватил еще и крышу соседнего здания. Что это: криминальная драма, слезливая мелодрама или триллер с продолжением — в жанровых нюансах разбирался altapress.ru.

Снос цеха по сборке и испытанию поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов на ул. Куланина, 28-ж. Архив Анатолия Сонина.

Документальный детектив. Часть 1

В редакцию altapress.ru обратился руководитель компании «Новтех» Анатолий Сонин. Он уверен, что стал жертвой произвола со стороны бизнесмена Вячеслава Куприенко, а также судебного пристава Октябрьского ОСП Дарьи Храмцовой.

Собеседник рассказал, что яблоком раздора стал двухэтажный цех из сэндвич-панелей на территории станкостроительного завода, по ул. Кулагина, 28-ж, который Сонин возвел в 2012 году под боком у своего же помещения на ул. Кулагина, 28.

Фрагмент спутникового снимка здания на ул. Кулагина, 28 и снесенного цеха на ул. Кулагина, 28-ж. Google. Карты.

Желтым цветом выделены помещения, принадлежащие Анатолию Сонину. Оранжевым — участок, на котором был расположен снесенный цех. Синим — земельный участок по адресу: ул. Кулагина, 28-ж/3. Снесенный цех располагался на двух земельных участках — по ул. Кулагина, 28ж (федеральная собственность) и ул. Кулагина, 28ж/3 (частная собственность Сонина).

Территорию, на которой находится бывший большой цех (несколько помещений здесь выкупил Сонин), он делил с другими собственниками.

«Земельный участок до настоящего времени находится в федеральной собственности. Он передан Росимуществом по договору аренды мне, Куприенко и его бизнес-партнеру Сергею Масленникову для эксплуатации наших помещений. Участок является единым, доли не выделены», — пояснил Сонин.

Вячеслав Куприенко, полагая, что сосед «залез» своим цехом на его территорию, подал на него в Октябрьский районный суд. Бизнесмен доказал, что постройка самовольная и подлежит демонтажу.

Снос цеха по сборке и испытанию поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов на ул. Куланина, 28-ж. Архив Анатолия Сонина.

«В разговоре с Анатолием Сониным я напомнил: земля, на которой ему разрешил строиться гендиректор предприятия, не заводская, а федеральная. На это он ответил, что решит данную проблему. При этом нашей земли там — 91,8%, а Сонина — оставшиеся 8,2%, в которые никак не помещается участок, где стоял цех», — рассказал altapress.ru Вячеслав Куприенко.

Несмотря на то, что здание цеха введено в эксплуатацию и внесено в единый реестр недвижимости, суд принял решение о сносе объекта. Следом со стороны владельца цеха посыпались требования возбудить уголовные дела против Куприенко и Храмцовой.

Документальный детектив. Часть 2

Виктор Яшкин. архив холдинга «Барнаульский станкостроительный завод».

По словам Сонина, оформить участок под строительство на ул. Кулагина, 28-ж предложил Виктор Яшкин — на тот момент гендиректор станкостроительного завода. От него же бизнесмен получил разрешительное письмо с подписями и схемой надела. Взяв ипотеку и подготовив большой пакет документов, в числе которых была и разрешительная документация, он принялся за дело.

«Здание было построено за полгода каркасным способом из сэндвич-панелей. Оно не было связано с моими, рядом стоящими строениями на Кулагина, 28. Я сразу же установил оборудование, и цех по сборке и испытанию поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов был запущен», — отмечает Сонин.

Судебные иски. Суд. Документы. Pixabay.com

В материалах одного из решений по гражданскому делу, где рассматривались неоднозначные обстоятельства сноса, отмечается: комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула «в письменном отзыве указал, что для строительства спорного нежилого здания не была получена разрешительная документация», в том числе поэтому объект можно было считать так называемой «самоволкой».

Данный аргумент разбился о довод судебной коллегии по гражданским делам: «Факт отсутствия документов в Комитете не является доказательством их непредоставления Сониным Анатолием Васильевичем». Таким образом, «регистрация права собственности произведена на основании надлежаще оформленных документов».

Но данный факт никак не повлиял на судьбу уже демонтированного объекта. Решение Октябрьского районного суда коллегия оставила без изменений.

Почти криминальная драма…

Тяжбы идут более девяти лет. За это время цех сменил владельца — здание выкупил партнер Анатолия Сонина Игорь Турецкий. За два года — с 2017 по 2019 — он успел вложить в него более 12 млн рублей. В 2019 году цех по решению суда снесли.

По словам Турецкого, перед покупкой он проверил объект недвижимости. Тот числился в Росреестре под собственным кадастровым номером. Об ограничениях в эксплуатации нигде сказано не было. В беседе с корреспондентами altapress.ru бизнесмен подчеркнул, что считает себя добросовестным приобретателем, хотя суд, по какой-то причине, этого не учел.

Снос цеха по сборке и испытанию поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов на ул. Куланина, 28-ж. Архив Анатолия Сонина.

«Я не понимаю, почему не дали правовую оценку сложившейся ситуации. Я купил готовое, зарегистрированное здание, на которое была оформлена вся разрешительная документация. Считаю, что суд просто не стал разбираться в нюансах дела. А приставы просто передали мне, как новому владельцу, исполнительны лист, оформленный на предыдущего собственника, без учета того, что я являюсь добросовестным приобретателем», — рассказал Турецкий.

Вернемся к тем событиям. В 2017 году, после покупки здания, Турецкий сдал в аренду купленные «коммерческие квадраты» своему бизнес-партнеру Сонину. «Новтех» продолжил работу в том же здании. Все изменилось спустя два года.

Снос цеха по сборке и испытанию поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов на ул. Куланина, 28-ж. Архив Анатолия Сонина.

Сонин рассказывает: 2 октября 2019 года в цехе намертво встали станки: кто-то отключил электричество в здании. На пороге появились судебные приставы-исполнители с вооруженной «кавалерией», а также Вячеслав Куприенко с исполнительным листом наперевес и крепкими на вид товарищами в качестве «моральной» поддержки.

«Неизвестно, кто отключил электричество. Факт в том, что станки остановились. В это время в цехе работали прессы и копровая установка. Чудо, что никто из рабочих не пострадал. Конечно, приставы очень смело повели себя в данной ситуации», — отмечает адвокат Сонина Елена Стахеева.

…превратившаяся в социальную

Снос цеха по сборке и испытанию поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов на ул. Куланина, 28-ж. Архив Анатолия Сонина.

Сотрудников компании выгнали из строения, чтобы приступить к демонтажу. 16 человек лишились работы. Из-за сноса производственная деятельность небольшого предприятия остановилась, ряд договорных обязательств не были выполнены. Как это часто бывает, первый удар пришелся по людям.

Тем временем предприниматель вспоминает: «Каким-то чудом я смог уговорить судебных исполнителей разрешить мне вынести из здания большую часть оборудования, принадлежавшего мне. Так я смог спасти хоть что-то».

А вот кран-балки, направляющие рельсы и металлические заготовки для продукции, по словам собеседника, сохранить не удалось. Они, как и все стройматериалы получили наименование «строительный мусор» (так их описала пристав Храмцова — прим. Ред.) и отданы стороне, инициировавшей демонтаж, то есть Куприенко.

Снос цеха по сборке и испытанию поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов на ул. Куланина, 28-ж. Архив Анатолия Сонина.

Сонин подчеркивает: описи имущества, как таковой, не было, поэтому сейчас сложно доказать, что именно вывезли с территории станкостроительного завода после демонтажа здания.

«Снос велся полтора месяца. Это выглядело так: панели, утеплитель, металлоконструкции и многое другое строители аккуратно складывали в стопки и упаковывали. Все это потом вывезли в неизвестном направлении. В здании еще оставались кран-балки, без них мы бы не смогли убрать тяжелую копровую установку. Мне тогда удалось убедить пристава, чтобы она разрешила забрать их. Мне дали время на выходных, когда работы будут приостановлены», — отметил Сонин.

Снос цеха по сборке и испытанию поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов на ул. Куланина, 28-ж. Архив Анатолия Сонина.

Куприенко объясняет случившееся так: он забрал строительные материалы в счет расходов на демонтаж объекта, который должны были за свой счет снести сначала Сонин, а после продажи — новый хозяин, Игорь Турецкий.

Турецкий и Сонин не раз пытались инициировать в отношении Куприенко уголовное дело по ч. 1 ст. 158 и 167 — за хищение имущества «Новтеха» и причинение имущественного ущерба.

Но при чем здесь причинение имущественного ущерба? Анатолий Сонин объясняет: во время демонтажа здания цеха строители сняли еще и часть кровли соседнего строения, которая принадлежала бизнесмену.

Местечковый блокбастер

Снос цеха по сборке и испытанию поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов на ул. Куланина, 28-ж. Архив Анатолия Сонина.

Дождавшись выходных, Анатолий Сонин заказал вышку, нанял строителей и отправился за своим оборудованием. По его словам, на месте его уже ждал Куприенко с товарищами. Они не дали рабочим демонтировать кран-балки, попросив в ультимативной форме «убраться с объекта».

«Куприенко кричал, что все это принадлежит ему, махал исполнительным листом. Естественно, что-либо сделать нам не дали», — недоумевает Сонин.

Собеседник добавил: пока суд да дело, Вячеслав Куприенко сел в машину и куда-то уехал. Вернулся он с приставом Храмцовой, которая была в гражданской одежде, без формы. Женщина поддержала соседа Сонина, посоветовав самому предпринимателю при желании обратиться с претензией в ОСП Октябрьского района, добавив, что оно «будет рассматриваться минимум месяц».

Правосудие. Суд. Молоток СС0

«Я уже давно смирился с решением суда о сносе цеха. Но какое право имел Куприенко присваивать оборудование „Новтеха“? Вдобавок ко всему, во время сноса рабочие разобрали фронтон и часть крыши принадлежащего мне здания на ул. Кулагина, 28, оголили коммуникации, снесли лестницу на второй этаж. Итого: вместе с исчезнувшим оборудованием, мне был нанесен ущерб почти на 2 млн рублей, который никто возмещать не собирается», — с горечью рассказывает Сонин.

Кстати, он все же нашел, куда увезли стройматериалы и оборудование на несколько миллионов рублей. Они оказались на территории радиозавода. В поисках, по словам бизнесмена, ему помог участковый. Но полноценно провести идентификацию имущества тогда не получилось — его занесло снегом. А через пару недель, «наклюнувшееся» уголовное дело рассыпалось из-за отсутствия состава преступления со стороны Куприенко.

Черная комедия

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Анатолий Сонин признается: сложившаяся ситуация уже давно напоминает фарс или не смешную комедию. Цех снесли — это было продиктовано решением суда. Но чем объяснить ущерб, нанесенный «Новтеху», не имевшему к тому моменту отношения к исполнительному производству, непонятно.

Он сокрушается: обращения в полицию, следственный комитет и прокуратуру ничего не дали. Правоохранительные органы, как и суды, на стороне Вячеслава Куприенко и приставов, при молчаливом согласии которых разрушали кровлю здания по соседству с невезучим цехом и выносили оборудование «Новтеха».

«В возбуждении уголовного дела в отношении пристава Храмцовой было отказано в связи с тем, что сотрудник ведомства действовал в рамках закона. Дело на Куприенко не было заведено из-за отсутствия у него умысла на хищение имущества моего предприятия. Дополнительные проверки ничего не дали. Наши доводы никто не рассматривает всерьез», — сокрушается Сонин.

Снос цеха по сборке и испытанию поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов на ул. Куланина, 28-ж. Архив Анатолия Сонина.

«Мы не намерены оставлять эту ситуацию, будем и дальше писать во все инстанции. Рано или поздно нас должны услышать», — также отмечает Турецкий.

Отметим, что Вячеслав Куприенко тоже не бездействует. В августе этого года он подал иск в Центральный районный суд о незаконном обогащении Анатолия Сонина. В иске ему было отказано.

«Как оказалось, на протяжении нескольких лет мы платили аренду за землю, на которой стояла недвижимость Сонина. Это, конечно, наше упущение… Но он-то все это время тихо-мирно ходил, руки потирал», — добавляет Куприенко.

Алтапресс