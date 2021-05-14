Алтапресс: Алтайским медикам вручили крупные денежные призы

Награждение лауреатов конкурса-смотра «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» прошло 13 мая. Чествовали медиков в краевом минздраве.

Медицина. Больница. CC0

Конкурс проводился в несколько этапов. Сначала в населенных пунктах, а затем на региональном уровне. Участвовали в нем медсестры, фельдшеры и лаборанты. Большинство из них — женщины.

Справка

Участники конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» соревновались в 4 номинациях:

«Лучший фельдшер»;

«Лучшая медицинская сестра»;

«Лучшая старшая медицинская сестра»;

«Лучший лаборант».

Министр здравоохранения Дмитрий Попов выразил участницам особую благодарность: «У медицины женское лицо. Своим неравнодушным отношением медсестры помогают пациентам. За высокотехнологичными методами исследования и оперирования человечность так и остается главным фактором выздоровления».

По итогам состязаний 12 конкурсантов получили дипломы, благодарственные письма и денежные сертификаты.

Обладателями 120 тыс. руб. стали Анастасия Сидорова, Светлана Клюкина, Светлана Медведева и Галина Котова.

Скорая помощь. zdravalt.ru

Вторыми оказались Евгений Быков, Виктория Парфенова, Юлия Михина и Людмила Капп, завоевавшие по 75 тыс. руб.

Замкнули тройку лидеров Антонина Мельникова, Наталья Анищик, Наталья Плешкова и Кристина Ельцова — с выигрышем 55 тыс. руб.

Всех присутствовавших на церемонии поздравила создатель Ассоциации средних медицинских работников Алтайского края Лариса Плигина.

Лариса Плигина,

президент ПАСМР:

— На награждении я вспомнила 2001 год. Тогда ассоциация только начинала работать и был подготовлен первый профессиональный конкурс на лучшую медсестру. Получилось очень здорово! С того момента мы планируем наши мероприятия ежегодно и выбираем даже лучшие сестринские коллективы. Мы с конкурсантами сплачиваемся и всегда решаем профессиональные задачи вместе.

Напомним, 12 мая отмечался Международный день медицинской сестры.

Алтапресс