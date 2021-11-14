ГОРНЯК22 14.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Центр Барнаула остался без воды из-за крупной аварии

Горняк22
4 часа Ago

Около 11:50 в Барнауле произошла авария на водопроводе диаметром 600 мм в частном секторе Железнодорожного района на ул. Путейская, 28.

Авария на водопроводе. пресс-служба администрации Барнаула

Горячей и холодной воды нет в домах в Железнодорожном и Октябрьском районе, масштабы отключения еще уточняются, сообщили в администрации города.

Также из-за ЧП подтопило четыре домовладения и отключено от электричества два десятка домов.

«После осмотра повреждения имущества будут составлены соответствующие акты. Также ограничено электроснабжение 20 частных домов, вызвана газовая служба для осмотра воздушной линии газоснабжения», — добавили в мэрии.

Авария на водопроводе.1 Авария на водопроводе. пресс-служба администрации Барнаула

Специалисты водоканала работают на месте аварии.

Также на месте дежурный по городу, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Денис Ращепкин, руководители администрации района, специалисты ГО ЧС Барнаула.

Алтапресс

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