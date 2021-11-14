Алтапресс: В Барнауле восстановили водоснабжение после прорыва водопровода
Работники барнаульского водоканала остановили выход воды из поврежденной трубы на ул. Путейская, 28.
Авария на водопроводе. пресс-служба администрации Барнаула
Водоканал и городские службы ведут работы по устранению повреждения сети и ликвидации последствий.
Водоснабжение в районах города восстановлено, заявили в горадминистрации.
Авария на водопроводе. пресс-служба администрации Барнаула
Ранее сообщалось, что из-за ЧП подтопило четыре домовладения и отключено от электричества два десятка домов.