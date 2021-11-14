ГОРНЯК22 14.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле восстановили водоснабжение после прорыва водопровода

Горняк22
4 часа Ago

Работники барнаульского водоканала остановили выход воды из поврежденной трубы на ул. Путейская, 28.

Авария на водопроводе. пресс-служба администрации Барнаула

Водоканал и городские службы ведут работы по устранению повреждения сети и ликвидации последствий.

Водоснабжение в районах города восстановлено, заявили в горадминистрации.

Авария на водопроводе.1 Авария на водопроводе. пресс-служба администрации Барнаула

Ранее сообщалось, что из-за ЧП подтопило четыре домовладения и отключено от электричества два десятка домов.

Алтапресс

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