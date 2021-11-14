Алтапресс: В центре Барнаула за 62 млн рублей продаются апартаменты с парильней и электронным унитазом с подогревом

Апартаментами автор объявления на «Авито» назвал четырехкомнатную квартиру в жилом комплексе на ул. Никитина, 107. В квартире сделан свежий ремонт, а ее панорамные окна выходят на Нагорный парк.

В центре Барнаула за 62 млн рублей продаются апартаменты в доме на ул. Никитина, 107. "Авито".

Площадь апартаментов — 160 кв. м. Стоимость «жилого квадрата» в этом жилье составляет 387,5 тыс. рублей. В квартире две спальни, кабинет, две гардеробные, кладовая.

Высота потолков в элитной «четырешке» достигает 3,5 м. В одной из спален благодаря этому хорошо вписалась антресольная кровать.

В остальных помещениях интерьеры отвечают последним веяниям неоклассики. Она прекрасно сочетается с элементами урбанизма.

В квартире хорошая шумоизоляция и теплые полы, в том числе возле панорамных окон, выходящих на Нагорный парк, и санузлах. Апартаменты также оборудованы душевой, парильней, а в уборной установлен электронный унитаз с подогревом и автосмывом.

В центре Барнаула за 62 млн рублей продаются апартаменты в доме на ул. Никитина, 107. «Авито».

«Продается со всей мебелью, шкафами, встроенной техникой. Вся мебель дизайнерская, сделана на заказ. Возможно организовать выход на крышу», — сказано о квартире в объявлении.

Вдобавок к недвижимости прилагается семейная парковка для двух автомобилей, которая входит в стоимость апартаментов.

Алтапресс