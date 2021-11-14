ГОРНЯК22 14.11.2021
Барнаул

Алтапресс: На беспредел в ковидном госпитале пожаловались барнаульские врачи

Горняк22
4 часа Ago

Работник ковидного госпиталя в Горбольнице № 5 анонимно пожаловался на несколько проблем, с которыми сталкиваются медики, и назвал происходящее беспределом. Пост опубликовал паблик Barnaul22.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5. Дмитрий Лямзин

По словам автора обращения, руководство больницы грубо нарушает трудовое законодательство. Например, медицинские работники отделения реанимации и интенсивной терапии недополучают заработную плату, игнорируются оплаты сверхурочных работ.

Также медиков заставляют подписывать трудовые договоры с меньшей ставкой, табели рабочего времени исправляют перед начислением зарплаты, тем самым медсестры, санитары недополучают заработанные деньги, сообщает работник госпиталя.

Еще имеют место необоснованные штрафы, а стимулирующие выплаты не учитываются при расчете отпускных.

«Надеюсь, что надзорные органы обратят внимание на это обращение и проведут проверку, сотрудникам будет выплачена заработная плата в полном объеме», — говорится в обращении.

Известно, что информацию проверят в краевом минздраве. Его глава Дмитрий Попов взял ситуацию на личный контроль.

Ранее местные паблики опубликовали историю жительницы Барнаула, у которой в больнице умер отец после неудачной шутки врача.

Алтапресс

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