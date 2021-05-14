Алтапресс: В этом можно жить. Одежда и аксессуары стоимостью с квартиру. Или с пару квартир

Если вы рассматриваете ценники в магазинах и думаете, из какого золота сшита одежда, то этот материал для вас. Мы сделали обзор самых дорогих вещей, которые продает московский ЦУМ.

В этом можно жить. Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru

Мамина шуба

10 млн 650 тыс. рублей

Бренд: Valentino

Королевская коричневая шуба из меха соболя «с легкой проседью, которая искрится в лучах солнца» (цитата с сайта магазина). Врезные карманы застегиваются на потайные крючки — очень практично. Подкладка сделана из шелка. Шуба сшита в Италии. В комплект входит чехол.

Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru

Тренч с «погонами» из хвостов аллигаторов

5 млн 935 тыс. рублей

Бренд: Burberry

Итальянские мастера под предводительством британских дизайнеров взяли особую прочную кожу миссисипского аллигатора, отполировали вручную, чтобы подчеркнуть природный рисунок, и сшили тренч. Это классическая двубортная модель с отлетной кокеткой и ремешками. В комплекте — регулируемый пояс.

Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru

Дом на колесиках

4 млн 800 тыс. рублей

Бренд: Dolce & Gabbana

На этот раз мы имеем дело с чемоданом на колесах, сшитом из кожи новогвинейского крокодила с крупным узором. К чемоданчику прилагается замок, брелок-ключи, дорожная бирка и пыльник — чтобы было не страшно сдавать в багаж.

Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru

Пальтишко для похода в университет

3 млн 790 рублей

Бренд: Loro Plana

Однобортное пальто с отложным воротником в темно-синем или черном цвете. «Ну и что?» — скажете вы. А выполнено оно из шерсти высокогорных перуанских викуний. С одной взрослой особи собирают всего 150 граммов шерсти. Материал из нее выходит тоньше, теплее и прочнее кашемира. Подкладка сшита из меха норки.

Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru

Платье гламурной вдовы

3 млн 140 тыс. рублей

Бренд: Tom Ford

Вечернее платье, покрытое ажурным кружевом с пайетками бронзового оттенка. Длинные рукава, бархатный воротник-стойка и ниспадающая широкая лента выглядят великолепно. 53% — вискоза, 47% — полиэстер. Вкупе с пластиковыми пайетками и шелковой подкладкой все это будет прекрасно выглядеть на любом светском мероприятии.

Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru

Костюмчик на выпускной

2 млн 995 тыс. рублей

Бренд: Kiton

И снова викунья шерсть! Однобортный костюм из осенне-зимней коллекции 2021 года. Подкладка на этот раз не норка, а купро — высококачественная искусственная ткань, похожая на шелк.

Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru

Сумка Шапокляк

2 млн 720 тыс. рублей

Бренд: Bottega Veneta

Сумка из миссисипского аллигатора малахитового оттенка с крупной золотой цепью, которой позавидовал бы самый крутой воротила из 90-х.

Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru

Бабушкин пуховик

2 млн 645 тыс. рублей

Бренд: Bottega Veneta

Это матовое кожаное пальто выполнено в особой технике плетения intrecciato. Модель застегивается на кнопки. Подкладка тоже 100%-ная кожа, а наполнитель — 100% полиэстер.

Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru

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