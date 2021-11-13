Алтапресс: В Барнауле провели рейд, который не имеет никакого отношения к коронавирусу

В Барнауле 12 ноября провели рейд по водоемам, где по неокрепшему льду начали ходить горожане, сообщает мэрия города.

Жителей Барнаула проверяют за выход на лед на водоемах. barnaul.org.

Рейд прошел в Центральном районе города. Сотрудники алтайского МЧС замерили толщину льда на водоемах — в местах возможного скопления любителей зимней рыбалки.

«На Бобровской протоке в микрорайоне Затон жителям вручили 53 памятки с правилами поведения на водоемах, провели беседы с рыбаками. Особое внимание уделили безопасности детей, которые, как только реки и озера покрываются первым льдом, стремятся на них поиграть в хоккей, покататься на коньках или санках», — рассказали в мэрии.

Установлено 12 информационных знаков , запрещающих выход и выезд на лед:

на пересечении ул. ВоУдников и пер. Почтовый в мкр. Затон;

на съезде с Правобережного тракта на о. Помазкин;

на береговой линии справа от нового автомобильного моста

со стороны города ( речной вокзал , набережная);

речной вокзал набережная); на береговой линии оз. Лебяжье ( с.Лебяжье , западнее пирса , ул. Центральная , 69);

с.Лебяжье западнее пирса ул. Центральная 69); в районе технического участка — открытое место на острове «Отдыха» ( левый берег р. Обь в 1,8 км левее речного вокзала);

левый берег р. Обь в 1,8 км левее речного вокзала); в поселке Кирова ( дамба на р. Барнаулка);

дамба на р. Барнаулка); в поселке Плодопитомник ( ул.Водозаборная , 3/419);

ул.Водозаборная 3/419); на улице Дамба Берега Оби , 24.

Аналогичную работу проводят в Октябрьском районе, где устраивают рейды на водоемах в селе Власиха.

«Выход и выезд на лед в неположенных местах опасен для жизни и здоровья. Когда ледовый покров только формируется, есть риск возникновения опасной ситуации, в которую могут попасть рыбаки, люди, переходящие водоемы в опасных местах, дети и подростки, гуляющие без присмотра взрослых», — пояснили власти.

Барнаульцам напомнили о наказании: нарушение правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, приводит к штрафу в размере от 300 до 500 рублей.

Алтапресс