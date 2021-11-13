ГОРНЯК22 13.11.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле провели рейд, который не имеет никакого отношения к коронавирусу

Горняк22
14 часов Ago

В Барнауле 12 ноября провели рейд по водоемам, где по неокрепшему льду начали ходить горожане, сообщает мэрия города.

Жителей Барнаула проверяют за выход на лед на водоемах. barnaul.org.

Рейд прошел в Центральном районе города. Сотрудники алтайского МЧС замерили толщину льда на водоемах — в местах возможного скопления любителей зимней рыбалки.

«На Бобровской протоке в микрорайоне Затон жителям вручили 53 памятки с правилами поведения на водоемах, провели беседы с рыбаками. Особое внимание уделили безопасности детей, которые, как только реки и озера покрываются первым льдом, стремятся на них поиграть в хоккей, покататься на коньках или санках», — рассказали в мэрии.

Установлено 12 информационных знаков, запрещающих выход и выезд на лед:

  • на пересечении ул. ВоУдников и пер. Почтовый в мкр. Затон;
  • на съезде с Правобережного тракта на о. Помазкин;
  • на береговой линии справа от нового автомобильного моста
  • со стороны города (речной вокзал, набережная);
  • на береговой линии оз. Лебяжье (с.Лебяжье, западнее пирса, ул. Центральная, 69);
  • в районе технического участка — открытое место на острове «Отдыха» (левый берег р. Обь в 1,8 км левее речного вокзала);
  • в поселке Кирова (дамба на р. Барнаулка);
  • в поселке Плодопитомник (ул.Водозаборная, 3/419);
  • на улице Дамба Берега Оби, 24.

Аналогичную работу проводят в Октябрьском районе, где устраивают рейды на водоемах в селе Власиха.

«Выход и выезд на лед в неположенных местах опасен для жизни и здоровья. Когда ледовый покров только формируется, есть риск возникновения опасной ситуации, в которую могут попасть рыбаки, люди, переходящие водоемы в опасных местах, дети и подростки, гуляющие без присмотра взрослых», — пояснили власти.

Барнаульцам напомнили о наказании: нарушение правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, приводит к штрафу в размере от 300 до 500 рублей.

Алтапресс

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